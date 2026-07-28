Meta AI arriva nei messaggi diretti di Threads anche in Italia

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Meta porta le chat con Meta AI nei messaggi diretti di Threads .

porta le chat con nei messaggi diretti di . Il rilascio è globale e comprende anche l’Italia.

Gli utenti possono inviare post, immagini, link e video all’assistente.

La funzione punta a rendere private domande e richieste di approfondimento.

Riassunto generato con AI

Meta AI arriva nei messaggi diretti di Threads

Meta ha avviato il rilascio globale di Meta AI nei messaggi diretti di Threads, il social della società concorrente di X: la funzione è disponibile anche in Italia, secondo quanto riportato da ANSA il 28 luglio 2026. La novità consente agli iscritti di aprire conversazioni individuali con l’assistente virtuale direttamente nell’area privata della piattaforma.

L’obiettivo dichiarato dal gruppo è permettere agli utenti di chiedere informazioni, analisi e chiarimenti senza dover pubblicare domande nel feed. L’integrazione estende a Threads un modello già presente nelle altre applicazioni dell’ecosistema Meta, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp.

La scelta sposta quindi l’interazione con l’intelligenza artificiale da uno spazio visibile a un contesto uno-a-uno. Per Meta, la dimensione privata risponde ai riscontri raccolti durante la fase di test dell’assistente nel feed pubblico di Threads.

Attraverso la chat, gli utenti possono inoltrare contenuti già pubblicati sulla piattaforma e domandare ulteriori elementi di lettura. La funzione riguarda post di Threads, immagini, collegamenti e video, che possono essere sottoposti a Meta AI per ricevere approfondimenti o porre domande successive.

Come funziona l’assistente nelle chat private

La nuova opzione rende Meta AI accessibile nella conversazione diretta, senza imporre la condivisione pubblica della richiesta. In concreto, l’utente può trasferire all’assistente un contenuto e chiedere un’analisi più dettagliata, informazioni aggiuntive oppure un follow-up su quanto visualizzato.

La portata dell’aggiornamento non dipende soltanto dall’arrivo di una nuova chat: riguarda il modo in cui Threads integra l’IA nell’esperienza quotidiana. Finora, la sperimentazione nel feed pubblico prevedeva risposte dell’assistente ai tag degli utenti che menzionavano l’account @meta.ai, ma soltanto in mercati selezionati.

Con i messaggi diretti, il gruppo affianca a quel test un canale non pubblico distribuito su scala globale. La distinzione è rilevante perché separa le interazioni destinate alla conversazione aperta da quelle che gli utenti preferiscono mantenere nella propria messaggistica.

In una nota, Meta ha spiegato: “Dopo aver ascoltato i feedback della community durante la fase di test di Meta AI nel feed pubblico di Threads, abbiamo introdotto la possibilità di interagire con l’assistente direttamente nei messaggi”. Il gruppo ha aggiunto che così le persone possono chiedere informazioni e approfondimenti senza che le risposte siano visibili agli altri.

Il rilascio in Italia colloca Threads sullo stesso percorso già adottato da Meta per le sue principali applicazioni. La società non ha indicato nel testo diffuso ulteriori condizioni, limiti operativi o tempistiche dettagliate per l’accesso alla funzione.

La privacy diventa il perno dell’integrazione

L’elemento centrale della novità è il contesto privato: le richieste inviate a Meta AI nei messaggi diretti non diventano risposte esposte nel feed di Threads. Questo può rendere più immediato usare l’assistente per esaminare contenuti già incontrati sulla piattaforma, evitando di trasformare ogni domanda in un’interazione pubblica.

Parallelamente, resta attivo il test di Meta AI nei feed pubblici di mercati selezionati. Le due modalità convivono: una basata sui tag a @meta.ai, l’altra sulle conversazioni individuali disponibili nel rilascio globale.

La conseguenza concreta è un ampliamento dei punti di accesso all’assistente dentro Threads. Sarà l’uso della chat privata, insieme ai feedback della community richiamati da Meta, a definire l’evoluzione dell’integrazione.

FAQ

Meta AI è disponibile su Threads in Italia?

Sì, il rilascio globale della funzione nei messaggi diretti di Threads include anche l’Italia, secondo la notizia diffusa da ANSA.

Cosa si può inviare a Meta AI?

Sì, gli utenti possono inoltrare a Meta AI post di Threads, immagini, link e video, chiedendo approfondimenti, analisi o domande di follow-up.

Le risposte di Meta AI sono pubbliche?

No, nelle conversazioni dirette le richieste e le risposte restano nel contesto privato della chat, senza essere visibili agli altri utenti della piattaforma.

Continua il test nel feed pubblico?

Sì, Meta AI continua a essere testata in mercati selezionati nei feed pubblici, rispondendo ai tag che menzionano l’account @meta.ai.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.