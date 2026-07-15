15 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Google presenta Gemma 4 E2B, modello IA locale per il Tensor G5 dei Pixel 10

La notizia in sintesi

Google presenta Gemma 4 E2B, modello aperto ottimizzato per Tensor G5.

presenta Gemma 4 E2B, modello aperto ottimizzato per Tensor G5. La nuova variante abilita funzioni IA locali sui dispositivi della famiglia Pixel 10 .

. Chat, trascrizioni e analisi visive possono funzionare senza connessione cloud.

L’affidabilità reale dipenderà dalle prestazioni quotidiane fuori dalle demo.

(Riassunto generato con AI)

Gemma 4 E2B arriva sui Pixel 10

Google ha presentato Gemma 4 E2B per TPU durante I/O Connect India, introducendo una variante del proprio modello linguistico aperto progettata per funzionare localmente sul Tensor G5 dei nuovi Pixel 10. L’obiettivo è portare elaborazioni di intelligenza artificiale direttamente sullo smartphone, riducendo la dipendenza dai server cloud e consentendo l’uso di alcune funzioni anche in assenza di rete. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla tappa di Berlino della serie di eventi satellite organizzati da Mountain View.

Gemma è la famiglia di modelli aperti di Google pensata per l’esecuzione sul dispositivo. La quarta generazione era stata introdotta ad aprile ed era già stata indicata come base per il futuro Gemini Nano 4, destinato a gestire le funzioni IA più avanzate della prossima gamma di smartphone. Gemma 4 E2B estende quindi questa strategia sul chip Tensor G5.

Secondo Google, il modello è “allo stato dell’arte, potente ma estremamente leggero”. Il supporto riguarda Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, delineando una distribuzione trasversale sull’intera linea.

Funzioni offline e limiti da verificare

La novità principale è l’impiego nativo della TPU integrata nel Tensor G5, componente dedicato ai carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale. L’elaborazione locale permette di evitare, nei casi previsti, il trasferimento di richieste e contenuti ai server remoti. Per l’utente il vantaggio potenziale è concreto soprattutto in viaggio, in aree con copertura limitata o quando la riservatezza dei dati è un requisito prioritario.

Tra gli strumenti mostrati c’è AI Chat, pensato per sostenere conversazioni approfondite con l’assistente anche offline. Google cita l’uso a 30.000 piedi di quota, quindi durante un volo, come esempio della disponibilità senza connessione. Ask Audio, invece, consente di trascrivere lezioni e appunti vocali direttamente sul telefono, senza che l’audio lasci il dispositivo.

Gli scenari illustrati includono il retail, dove un’idea di ricetta può diventare una mappa localizzata degli scaffali di un negozio, e il settore automobilistico, nel quale un meccanico può ricevere una diagnosi visiva fotografando un componente difettoso. Sono dimostrazioni utili per chiarire l’ambizione del progetto, ma non equivalgono ancora a una prova estesa delle prestazioni. La qualità dell’esperienza dipenderà dalla capacità del modello di interpretare immagini, oggetti e registrazioni in contesti meno controllati.

La sfida è l’affidabilità quotidiana

Il passaggio da un modello compatto a un assistente realmente affidabile offline resta il punto decisivo per Gemma 4 E2B. Oggetti poco comuni, immagini imperfette e audio rumoroso sono condizioni che possono rendere più complessa l’elaborazione rispetto agli scenari dimostrativi. L’uso quotidiano dei Pixel 10 chiarirà se l’efficienza promessa dal binomio Gemma-Tensor G5 sarà sufficiente a rendere queste funzioni utili con continuità.

La direzione indicata da Google è comunque netta: un’IA più vicina al dispositivo, utilizzabile senza rete e potenzialmente più attenta al controllo dei contenuti personali. La verifica sul campo sarà il passaggio successivo.

FAQ

Cos’è Gemma 4 E2B?

Sì, è una variante del modello linguistico aperto Gemma 4 di Google, progettata per funzionare sulla TPU del chip Tensor G5.

Quali Pixel supportano Gemma 4 E2B?

Sì, il supporto indicato riguarda Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold.

Gemma 4 E2B funziona senza connessione?

Sì, Google ha previsto funzioni locali come AI Chat, utilizzabili anche senza connessione, incluso durante un volo.

Come protegge l’audio Ask Audio?

Sì, Ask Audio trascrive lezioni e appunti vocali sul dispositivo: secondo Google, l’audio non lascia mai il telefono.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.