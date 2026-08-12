OpenAI cerca un responsabile per coprire il rischio sul costo dell’elettricità

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

OpenAI cerca un responsabile per coprire il rischio sui prezzi dell’elettricità.

cerca un responsabile per coprire il rischio sui prezzi dell’elettricità. La posizione riguarda i data center e il team Power & Land.

Il ruolo parte senza riporti diretti e richiede dieci anni di esperienza.

L’espansione dell’IA rende energia e gas una variabile infrastrutturale strategica.

Riassunto generato con AI

OpenAI rafforza la gestione del rischio energetico

OpenAI ha aperto una selezione per un responsabile della copertura del rischio elettrico destinato ai propri data center, con sedi possibili a Seattle, San Francisco o in modalità remota. La figura, inserita nel team Power & Land della progettazione dei data center, dovrà definire la strategia di gestione del rischio sulle materie prime dell’intero portafoglio elettrico dell’azienda.

L’annuncio non indica una data di pubblicazione, ma chiarisce che il ruolo nascerà inizialmente senza riporti diretti. La scelta segnala che l’elettricità, per OpenAI, non è più soltanto una spesa operativa: l’espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale ha trasformato energia e combustibili in un’esposizione finanziaria da monitorare, coprire e governare.

La retribuzione prevista varia da 181.000 a 285.000 dollari, oltre a una componente azionaria. L’obiettivo dichiarato è proteggere l’economia delle infrastrutture senza ridurre la flessibilità necessaria alla crescita dell’azienda.

Competenze richieste e strumenti di copertura

OpenAI richiede almeno dieci anni di esperienza nel trading dell’energia elettrica, nella gestione del rischio sulle materie prime oppure in funzioni strategiche per le utility. Sono richieste anche una conoscenza approfondita dei mercati elettrici all’ingrosso statunitensi e delle dinamiche dei mercati del gas naturale collegati.

Il responsabile dovrà quantificare l’esposizione dell’azienda tra mercati e siti, quindi valutare forniture a prezzo fisso, contratti forward, swap e opzioni. Dovrà inoltre definire criteri operativi per stabilire quando coprirsi e in quale misura, costruendo governance, limiti di rischio e controlli interni.

L’esperienza con gli ISDA e con i contratti di fornitura è indicata come preferenziale. OpenAI sintetizza il mandato spiegando che il ruolo dovrà “tradurre esposizioni elettriche e di combustibile ampie e dinamiche in strategie pratiche di copertura, approvvigionamento e gestione del rischio”.

La presenza del gas tra le competenze richieste riflette la struttura del sistema energetico statunitense: oltre il 40% dell’elettricità del Paese viene prodotta bruciando gas. Per un grande utilizzatore, le dinamiche di prezzo dei due mercati risultano quindi strettamente interdipendenti.

La funzione assomiglia a un desk di trading applicato alle infrastrutture, più che a un tradizionale ufficio acquisti. Il dato rilevante è la costruzione di una capacità interna dedicata alla volatilità energetica, in una fase in cui disponibilità, tempi di connessione e costo della potenza incidono direttamente sui piani dei data center.

Meta si era già mossa su questo terreno, dichiarando nel novembre 2025 l’ingresso nella compravendita di energia elettrica per sostenere i data center dell’intelligenza artificiale. Anche Microsoft e Google operano nello stesso scenario di crescente pressione sulle risorse energetiche.

Investimenti e allacciamenti diventano decisivi

Gli impegni infrastrutturali di OpenAI aiutano a spiegare la priorità assegnata alla gestione del rischio. L’azienda sta costruendo un campus in Georgia dal valore di circa 30 miliardi di dollari ed è in trattativa per un campus da 10 gigawatt in Ohio, sostenuto finanziariamente da Nvidia.

I costi dell’energia hanno già inciso sui piani, con la sospensione di un progetto nel Regno Unito per i prezzi dell’elettricità e il quadro regolatorio. Parallelamente, i regolatori statunitensi stanno lavorando a una corsia preferenziale di allacciamento per i grandi carichi.

Le lunghe code di connessione spingono inoltre alcuni sviluppatori a valutare generazione propria in attesa della rete. In questo contesto, l’assenza di riporti diretti suggerisce che OpenAI stia avviando una prima funzione specializzata, la cui crescita dipenderà dall’ampiezza dell’esposizione energetica futura.

FAQ

Che ruolo sta cercando OpenAI?

Sì, OpenAI cerca un responsabile della copertura del rischio elettrico per il portafoglio energetico dei suoi data center.

Dove può lavorare il candidato?

Sì, la posizione può avere sede a Seattle, San Francisco oppure essere svolta da remoto.

Quale esperienza richiede la posizione?

Sì, sono richiesti almeno dieci anni nel trading elettrico, nel rischio commodity o in ruoli strategici delle utility.

Quali strumenti finanziari dovrà valutare?

Sì, il responsabile dovrà valutare forniture fisse, contratti forward, swap e opzioni per gestire l’esposizione.

Quanto è affidabile questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.