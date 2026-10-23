23 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/AI & VR Festival riunisce a Torino imprese, atenei e istituzioni

La notizia in sintesi L’AI & VR Festival torna all’Environment Park di Torino il 26 e 27 ottobre 2026.

La quinta edizione è promossa da ANGI, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e CSI Piemonte.

Il programma affronta intelligenza artificiale, realtà virtuale, infrastrutture digitali, sicurezza informatica e sviluppo delle startup.

Il 27 ottobre saranno presentati in anteprima i nuovi dati dell’Osservatorio ANGI Ricerche.

Come portare intelligenza artificiale, realtà virtuale e sicurezza informatica nelle attività delle imprese e della pubblica amministrazione: è il tema della quinta edizione dell’AI & VR Festival – Multiverse World, in programma il 26 e 27 ottobre 2026 all’Environment Park di Torino. L’iniziativa è organizzata da ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e di CSI Piemonte.

Le due giornate riuniranno rappresentanti delle istituzioni, aziende, università e centri di ricerca. Il programma affiancherà al confronto sulle applicazioni delle tecnologie digitali una discussione sulle condizioni necessarie alla loro adozione: infrastrutture, protezione dai rischi informatici, disponibilità di capitali e formazione dei talenti.

Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, descrive così il problema da affrontare:

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«In Italia non manca l’innovazione, mancano le condizioni per farla diventare sistema. Oggi l’intelligenza artificiale e la realtà virtuale non sono più opzioni di sviluppo, ma requisiti di sopravvivenza per le nostre imprese e per la Pubblica Amministrazione»

L’apertura e il confronto con le startup

La manifestazione inizierà lunedì 26 ottobre alle 18.00. Alla sessione inaugurale sono previsti, oltre a Ferrieri, Fabrizio Spada, responsabile delle Relazioni istituzionali del Parlamento Europeo in Italia, Alessandro Coppola, direttore esecutivo della Direzione Trasferimento Tecnologico e Innovazione di ENEA, e Gianpiero Ruggiero, dirigente tecnologo del CNR.

Interverranno inoltre Niccolò Quattrini, direttore del Dipartimento AI & Sport di ENIA, Gianluigi De Martino, docente formatore e direttore organizzativo dello sport, e Roberto Baldassari, direttore del Comitato scientifico di ANGI. Seguirà una sessione di presentazioni dedicata alle startup Modelway, okACCEDO, Clearbox e WaterView, prima dell’aperitivo destinato agli incontri tra i partecipanti.

Martedì 27 ottobre i lavori riprenderanno alle 09.30 con l’apertura istituzionale. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Matteo Marnati, assessore della Regione Piemonte con deleghe anche all’intelligenza artificiale, all’innovazione e alla ricerca, e Marco Porcedda, assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Torino.

Parteciperanno anche Marco Aldinucci per l’Università di Torino, Marco Mellia per il Politecnico di Torino e il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici. Roberto Baldassari e Adelina Chiara Balsamo, direttrice di Lab21, presenteranno poi in anteprima i nuovi dati dell’Osservatorio ANGI Ricerche.

Dall’economia digitale alla sicurezza informatica

Il primo confronto tematico della seconda giornata riguarderà l’intelligenza artificiale e l’economia digitale. Al tavolo sono attesi rappresentanti di CSI Piemonte, Meta, CNR, SAP, Unione Industriali Torino e Politecnico di Torino, insieme alla consigliera regionale Vittoria Nallo. La discussione metterà quindi a confronto competenze istituzionali, industriali e accademiche.

Una sessione distinta sarà dedicata alle tecnologie immersive e alle infrastrutture digitali. Sono previsti contributi di Carraro Lab, Tinexta InfoCert, Teleconsys, Lutech e SyrtoAI, oltre a un rappresentante del Gruppo Ferrovie dello Stato. Realtà virtuale e infrastrutture saranno così affrontate all’interno dello stesso percorso di approfondimento sulle applicazioni tecnologiche.

La cybersecurity avrà un tavolo specifico sulla resilienza digitale. Vi prenderanno parte, tra gli altri, Pietro Pacini, direttore generale di CSI Piemonte, Alberto Paganini di BIP CyberSec e Pietro Orciuolo, responsabile AI di Tinexta Cyber e docente presso MIB Trieste. Il programma comprende inoltre interventi di Zenita Group, RINA, ai.esra, LibraCyber e aizoOn.

Il collegamento tra sicurezza, investimenti e sviluppo delle nuove imprese è richiamato anche nella seconda parte della dichiarazione di Ferrieri:

«Siamo a un punto di svolta: da un lato dobbiamo proteggere il nostro tessuto produttivo da minacce cibernetiche sempre più sofisticate e dai rischi dei deepfake, dall’altro abbiamo l’urgenza di trattenere i nostri giovani talenti e facilitare l’accesso ai capitali per le startup. Con l’AI & VR Festival vogliamo superare la solita retorica del digitale e mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi player e centri di ricerca per definire priorità chiare, investimenti certi e un’agenda digitale davvero competitiva per il Paese»

Il tavolo finale sull’innovazione aperta

L’ultima sessione tematica sarà dedicata a startup e open innovation. Il confronto coinvolgerà Intesa Sanpaolo Innovation Center, E.N.I.A., Digitarca, Istituto Italiano di Tecnologia e Polo Nazionale Droni. È previsto anche l’intervento in videocollegamento di Domenico de Rosa, presidente e amministratore delegato del Gruppo Smet.

Le conclusioni saranno affidate a Ferrieri. Il percorso delle due giornate passerà dunque dalla presentazione delle startup al confronto con imprese e istituzioni sulle esigenze del sistema produttivo. L’obiettivo indicato dagli organizzatori è spostare la discussione dalla sperimentazione tecnologica alle condizioni concrete per utilizzare questi strumenti nelle aziende e negli enti pubblici.