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AI Festival torna a Milano con sette sale e quattro percorsi

AI Festival torna a Milano con sette sale e quattro percorsi

28 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

  • AI Festival torna a Milano l’11 e 12 febbraio 2027, negli spazi di Superstudio Maxi.
  • L’anteprima del programma presenta sette sale formative e quattro percorsi, dalla strategia alla formazione tecnica.
  • Tra i primi speaker annunciati figurano rappresentanti di AMD, Microsoft, Sandbox, Salesforce e Search On.
  • Previsti incontri B2B e contributi di CINECA e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

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L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali sarà al centro di AI Festival 2027, in calendario l’11 e 12 febbraio a Superstudio Maxi, a Milano. È disponibile l’anteprima del programma formativo: sette sale, percorsi dedicati a strategia, impatti, applicazioni e competenze tecniche, oltre ai primi nomi degli speaker. L’appuntamento si rivolge a manager, sviluppatori, data scientist, professionisti dell’AI e responsabili delle decisioni nelle organizzazioni.

Giunto alla quarta edizione, AI Festival è ideato da Search On Media Group e realizzato nell’ambito di WMF – We Make Future. Il programma affronta l’adozione dell’AI non soltanto come scelta di singoli strumenti, ma come gestione delle relazioni tra tecnologie, dati, agenti intelligenti e persone.

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Il tema scelto per il 2027 è “Orchestrating Intelligence – Where Humans & AI play in Symphony”. Il messaggio con cui il programma presenta questa impostazione è: “Dalla conoscenza dei singoli strumenti alla direzione del sistema. Impara a orchestrare l’intelligenza artificiale.” L’obiettivo dichiarato riguarda quindi le competenze necessarie per coordinare sistemi complessi e inserirli nelle attività delle imprese.

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Dalla scelta degli strumenti alla gestione dei processi

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future, collega il tema della formazione a quello dell’organizzazione aziendale:

“Il vantaggio competitivo delle imprese non dipende soltanto dagli strumenti di Intelligenza Artificiale che adottano, ma dalla capacità di integrarli nei propri modelli organizzativi e di business”

La proposta formativa affianca per questo contenuti sulle prospettive tecnologiche ad approfondimenti sulle applicazioni e sulle scelte gestionali. Lombardo aggiunge:

“Governare sistemi sempre più complessi, in cui interagiscono agenti intelligenti, dati, tecnologie e competenze umane, è una sfida di leadership prima ancora che tecnologica. Con AI Festival 2027 vogliamo contribuire a costruire le competenze necessarie per affrontarla, mettendo in relazione visione strategica, formazione tecnica e applicazioni concrete. Per le imprese, oggi, la questione è molto concreta: capire dove applicare l’AI, come integrarla nei processi e quali competenze sviluppare per ottenere risultati misurabili.”

Quattro percorsi tra scenari, applicazioni e pratica

L’offerta è suddivisa in quattro percorsi, denominati Anticipare, Comprendere, Scoprire e Sperimentare. Al primo fanno capo la Plenary e AI Horizons, con interventi sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e sugli scenari futuri. Il secondo riunisce AI Impact e AI Ecosystems: qui il confronto riguarderà gli effetti dell’AI e i rapporti tra i soggetti dell’innovazione, attraverso tavole rotonde, presentazioni e approfondimenti.

Scoprire comprende AI Tools & Business e AI Solutions, dedicate a prodotti, piattaforme e applicazioni disponibili sul mercato. La componente tecnica rientra invece in Sperimentare, con AI Deep Dive e i Workshop. Per questi ultimi, i contenuti saranno pubblicati nelle prossime settimane. Sono previsti anche approfondimenti su architetture, programmazione e impiego dell’AI nei processi organizzativi.

I primi speaker annunciati sono Bryan Madden di AMD, Ariadna Goberio di Microsoft, Yuval Dvir di Sandbox, Surbhi Motghare di Salesforce, Alessio Pomaro di Search On e Orion Forowycz. Gli interventi anticipati toccano business digitale e media, servizi pubblici, diritti e sicurezza informatica, istruzione e lavoro, industria e robotica, commercio elettronico e retail, salute e scienze della vita.

Tra gli argomenti figurano il rapporto tra AI, pregiudizi e decisioni, le responsabilità di chi dirige sistemi intelligenti e i criteri per scegliere le tecnologie in funzione dell’utilizzo previsto e dei requisiti di sicurezza.

Il confronto con istituzioni e ricerca

È annunciata anche la partecipazione di Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, che dichiara:

“Milano vuole essere il luogo in cui l’Intelligenza Artificiale diventa competenza diffusa e strumento concreto di crescita per imprese, professionisti e pubblica amministrazione. AI Festival porta in città un confronto internazionale tra industria, ricerca e istituzioni che va esattamente in questa direzione: non solo conoscere le tecnologie, ma imparare a governarle in modo responsabile e a integrarle nei processi, valorizzando il talento e le competenze del nostro territorio.”

Il programma prevede contributi di CINECA e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Alle attività formative si affiancheranno incontri B2B e occasioni di confronto tra aziende, startup, investitori, istituzioni e centri di ricerca.

Il festival, inserito nella rete di WMF – We Make Future, segue l’edizione 2026, per la quale sono state registrate oltre 10.000 presenze, più di 200 speaker, oltre 120 sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. Per il 2027 è stata pubblicata un’anteprima: i prossimi aggiornamenti riguarderanno anche le attività pratiche dei Workshop.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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