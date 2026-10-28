28 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/AI Festival torna a Milano con sette sale e quattro percorsi

La notizia in sintesi AI Festival torna a Milano l’11 e 12 febbraio 2027, negli spazi di Superstudio Maxi.

L’anteprima del programma presenta sette sale formative e quattro percorsi, dalla strategia alla formazione tecnica.

Tra i primi speaker annunciati figurano rappresentanti di AMD, Microsoft, Sandbox, Salesforce e Search On.

Previsti incontri B2B e contributi di CINECA e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali sarà al centro di AI Festival 2027, in calendario l’11 e 12 febbraio a Superstudio Maxi, a Milano. È disponibile l’anteprima del programma formativo: sette sale, percorsi dedicati a strategia, impatti, applicazioni e competenze tecniche, oltre ai primi nomi degli speaker. L’appuntamento si rivolge a manager, sviluppatori, data scientist, professionisti dell’AI e responsabili delle decisioni nelle organizzazioni.

Giunto alla quarta edizione, AI Festival è ideato da Search On Media Group e realizzato nell’ambito di WMF – We Make Future. Il programma affronta l’adozione dell’AI non soltanto come scelta di singoli strumenti, ma come gestione delle relazioni tra tecnologie, dati, agenti intelligenti e persone.

Il tema scelto per il 2027 è “Orchestrating Intelligence – Where Humans & AI play in Symphony”. Il messaggio con cui il programma presenta questa impostazione è: “Dalla conoscenza dei singoli strumenti alla direzione del sistema. Impara a orchestrare l’intelligenza artificiale.” L’obiettivo dichiarato riguarda quindi le competenze necessarie per coordinare sistemi complessi e inserirli nelle attività delle imprese.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Dalla scelta degli strumenti alla gestione dei processi

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future, collega il tema della formazione a quello dell’organizzazione aziendale:

“Il vantaggio competitivo delle imprese non dipende soltanto dagli strumenti di Intelligenza Artificiale che adottano, ma dalla capacità di integrarli nei propri modelli organizzativi e di business”

La proposta formativa affianca per questo contenuti sulle prospettive tecnologiche ad approfondimenti sulle applicazioni e sulle scelte gestionali. Lombardo aggiunge:

“Governare sistemi sempre più complessi, in cui interagiscono agenti intelligenti, dati, tecnologie e competenze umane, è una sfida di leadership prima ancora che tecnologica. Con AI Festival 2027 vogliamo contribuire a costruire le competenze necessarie per affrontarla, mettendo in relazione visione strategica, formazione tecnica e applicazioni concrete. Per le imprese, oggi, la questione è molto concreta: capire dove applicare l’AI, come integrarla nei processi e quali competenze sviluppare per ottenere risultati misurabili.”

Quattro percorsi tra scenari, applicazioni e pratica

L’offerta è suddivisa in quattro percorsi, denominati Anticipare, Comprendere, Scoprire e Sperimentare. Al primo fanno capo la Plenary e AI Horizons, con interventi sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale e sugli scenari futuri. Il secondo riunisce AI Impact e AI Ecosystems: qui il confronto riguarderà gli effetti dell’AI e i rapporti tra i soggetti dell’innovazione, attraverso tavole rotonde, presentazioni e approfondimenti.

Scoprire comprende AI Tools & Business e AI Solutions, dedicate a prodotti, piattaforme e applicazioni disponibili sul mercato. La componente tecnica rientra invece in Sperimentare, con AI Deep Dive e i Workshop. Per questi ultimi, i contenuti saranno pubblicati nelle prossime settimane. Sono previsti anche approfondimenti su architetture, programmazione e impiego dell’AI nei processi organizzativi.

I primi speaker annunciati sono Bryan Madden di AMD, Ariadna Goberio di Microsoft, Yuval Dvir di Sandbox, Surbhi Motghare di Salesforce, Alessio Pomaro di Search On e Orion Forowycz. Gli interventi anticipati toccano business digitale e media, servizi pubblici, diritti e sicurezza informatica, istruzione e lavoro, industria e robotica, commercio elettronico e retail, salute e scienze della vita.

Tra gli argomenti figurano il rapporto tra AI, pregiudizi e decisioni, le responsabilità di chi dirige sistemi intelligenti e i criteri per scegliere le tecnologie in funzione dell’utilizzo previsto e dei requisiti di sicurezza.

Il confronto con istituzioni e ricerca

È annunciata anche la partecipazione di Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, che dichiara:

“Milano vuole essere il luogo in cui l’Intelligenza Artificiale diventa competenza diffusa e strumento concreto di crescita per imprese, professionisti e pubblica amministrazione. AI Festival porta in città un confronto internazionale tra industria, ricerca e istituzioni che va esattamente in questa direzione: non solo conoscere le tecnologie, ma imparare a governarle in modo responsabile e a integrarle nei processi, valorizzando il talento e le competenze del nostro territorio.”

Il programma prevede contributi di CINECA e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Alle attività formative si affiancheranno incontri B2B e occasioni di confronto tra aziende, startup, investitori, istituzioni e centri di ricerca.

Il festival, inserito nella rete di WMF – We Make Future, segue l’edizione 2026, per la quale sono state registrate oltre 10.000 presenze, più di 200 speaker, oltre 120 sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. Per il 2027 è stata pubblicata un’anteprima: i prossimi aggiornamenti riguarderanno anche le attività pratiche dei Workshop.