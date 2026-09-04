Microsoft presenta Project Zenith per workstation Windows 11 da sviluppatori

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/INTERNET/Microsoft presenta Project Zenith per workstation Windows 11 da sviluppatori

La notizia in sintesi

  • Microsoft presenta Project Zenith per workstation Windows 11 dedicate allo sviluppo.
  • I primi sistemi usano AMD Ryzen AI Halo con almeno 64 GB di memoria.
  • La configurazione preinstalla strumenti e riduce suggerimenti, notifiche e distrazioni.
  • L’obiettivo include l’esecuzione locale di modelli AI oltre 30 miliardi di parametri.

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Project Zenith, Windows 11 pronto per lo sviluppo

Microsoft ha presentato a settembre 2026 Project Zenith, configurazione di Windows 11 destinata a PC per sviluppatori, costruita con produttori OEM e fornitori di processori. L’iniziativa nasce per ridurre la preparazione iniziale delle workstation, combinando strumenti già disponibili, impostazioni meno dispersive e hardware pensato per l’intelligenza artificiale locale. I primi dispositivi adottano AMD Ryzen AI Halo e richiedono almeno 64 GB di memoria unificata con banda superiore a 250 GB/s.

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Zenith non è un sistema operativo distinto né una Developer Edition installabile liberamente: è un’esperienza ready-to-code associata a una nuova classe di macchine, estendibile con ulteriori architetture nei mesi successivi.

Impostazioni, software e AI locale

Il pacchetto modifica anzitutto l’uso quotidiano di Windows: Esplora file mostra estensioni, elementi nascosti, percorso completo e riquadro dettagli, mentre viene abilitato il supporto ai percorsi lunghi. La scelta riguarda repository con dipendenze annidate e toolchain nelle quali il limite Win32 di 260 caratteri può ostacolare applicazioni non predisposte. Zenith disattiva file recenti, suggerimenti dei provider di sincronizzazione, consigli nel menu Start e notifiche dell’account; attiva invece PowerToys Command Palette e fissa Windows Terminal e Visual Studio Code sulla barra.

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Tra i software indicati da Microsoft figurano anche GitHub Copilot, WinAppCLI e Windows Dev Skills, oltre a strumenti per linguaggi, runtime, controllo del codice sorgente e produttività. L’azienda chiarisce che la dotazione è una base e non sostituisce SDK, compilatori, framework, shell o IDE scelti dai singoli team, aspetto rilevante dove versioni e package manager devono rispettare requisiti specifici. L’elemento distintivo è l’inferenza locale di modelli AI oltre 30 miliardi di parametri.

La memoria condivisa dei Ryzen AI Halo evita la separazione tradizionale fra RAM e VRAM, ma Microsoft non afferma che 64 GB bastino per ogni modello alla massima precisione: quantizzazione e banda incidono sulla praticabilità.

Una piattaforma vincolata ai nuovi dispositivi

Il progetto non mette a disposizione un’immagine di Windows 11 per tutti i computer, scelta che mantiene Zenith legato alle specifiche concordate con OEM e produttori di chip. Molte funzioni restano replicabili sulle installazioni ordinarie: percorsi lunghi, estensioni visibili, PowerToys, WSL, Terminal e Visual Studio Code. La conseguenza è la separazione tra una base preconfigurata e la governance dell’ambiente di sviluppo, che continua a dipendere da strumenti e versioni richiesti da ciascuna organizzazione.

AMD ha mostrato a IFA un sistema basato sulla piattaforma Ryzen AI Halo.

FAQ

Quali requisiti hardware richiede Project Zenith?

I primi sistemi richiedono almeno 64 GB di memoria unificata e una banda superiore a 250 GB/s, usando inizialmente AMD Ryzen AI Halo.

Project Zenith è una versione separata di Windows 11?

Microsoft lo presenta come configurazione Windows 11 preimpostata, collegata a dispositivi specifici, non come sistema operativo autonomo o edizione liberamente installabile.

Quali strumenti sono inclusi nei sistemi Zenith?

La dotazione citata comprende Visual Studio Code, GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI e Windows Dev Skills, con ulteriori strumenti per sviluppo e produttività.

Come Zenith integra WSL e i container Linux?

WSL containers consentono di creare, avviare e controllare container Linux da Windows, attraverso riga di comando e API per applicazioni native.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi dell’articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, analizzando congiuntamente Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it per una verifica accurata delle informazioni.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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