26 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/Uber rinnova per quattro anni la partnership con Como 1907

La notizia in sintesi Uber e Como 1907 hanno rinnovato la partnership per altri quattro anni.

Uber resterà Official Mobility Partner del club lariano.

Per due stagioni il marchio comparirà sul retro della maglia.

L’accordo riguarda le partite di Serie A e Coppa Italia.

Uber e Como 1907 hanno rinnovato per quattro anni l’accordo di partnership avviato prima del ritorno del club in Serie A. L’intesa conferma la piattaforma di mobilità nel ruolo di Official Mobility Partner della società e prevede, per le prime due stagioni del nuovo contratto, la presenza del marchio Uber sul retro delle maglie indossate nelle gare di Serie A e Coppa Italia.

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L’annuncio è stato diffuso il 26 agosto 2026. La collaborazione tra le due realtà era partita quando Uber aveva assunto il ruolo di Main Partner del Como 1907, alla vigilia della promozione nella massima serie. Con il rinnovo, il rapporto commerciale proseguirà per un ulteriore quadriennio.

Il rinnovo e la visibilità sulle maglie

La novità più visibile del nuovo accordo riguarda la sponsorizzazione tecnica: Uber comparirà sul retro della maglia del Como per le prossime due stagioni, nelle competizioni nazionali indicate dal club, Serie A e Coppa Italia. Il ruolo di Official Mobility Partner resterà invece valido nell’ambito dell’accordo quadriennale.

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Secondo quanto comunicato dalle parti, la partnership non si limita alla presenza del marchio sulle divise o alle attività legate alle partite. Uber e Como 1907 indicano come obiettivo comune lo sviluppo di iniziative dedicate agli spostamenti in città, rivolte sia ai residenti sia ai visitatori.

Il rinnovo si inserisce nel periodo successivo al ritorno del Como in Serie A e alla prima qualificazione del club alla UEFA Champions League. Nell’ambito della nuova intesa, Uber sarà indicata come Founding Partner della Champions League Era del Como 1907.

Le dichiarazioni delle parti

Davide Archetti, General Manager di Uber Italia, ha collegato il prolungamento dell’intesa all’attività svolta con il club e con il territorio.

«Quando abbiamo scelto di diventare partner del Como 1907, abbiamo visto fin da subito la possibilità di costruire qualcosa che andasse oltre una semplice sponsorizzazione. Due anni dopo, siamo orgogliosi del percorso fatto insieme e di essere stati al fianco del club in una fase così importante della sua storia. Il rinnovo per altri quattro anni conferma il nostro impegno nei confronti del Como 1907 e della città. Vogliamo continuare a lavorare insieme per sviluppare soluzioni innovative che rendano più semplice muoversi a Como, sia per chi ci vive sia per chi la visita, accompagnando allo stesso tempo il club in questo nuovo capitolo della sua storia».

Il riferimento agli spostamenti a Como è uno degli elementi indicati dalle aziende nel comunicato. Non vengono però specificati progetti, servizi, tempistiche o modalità operative che saranno eventualmente introdotti durante i quattro anni della nuova collaborazione.

Ryan Shelton, Chief Business Officer di Como 1907, ha definito l’accordo come l’evoluzione del rapporto instaurato prima dell’approdo in Serie A.

«Uber ha creduto nel Como 1907 fin dall’inizio, prima che raggiungessimo la Serie A. Quella che era iniziata come una sponsorizzazione si è trasformata in una vera partnership commerciale, e questo nuovo accordo quadriennale è un esempio concreto di cosa significhi crescere insieme».

Un accordo legato alla crescita del club

Per il Como 1907, il rinnovo consolida una delle partnership avviate nel periodo che ha preceduto il rientro nella massima divisione. Per Uber, l’accordo mantiene il legame con il club e aggiunge per due anni la visibilità sul retro della maglia nelle competizioni nazionali.

Le due organizzazioni hanno presentato il prolungamento come una collaborazione destinata a seguire il nuovo ciclo sportivo della squadra. I prossimi passaggi annunciati riguardano quindi la prosecuzione dell’attività come mobility partner e la presenza del marchio sulle divise nelle prime due stagioni previste dall’accordo.

FAQ

Quanto dura la partnership tra Uber e Como 1907?

La partnership è stata rinnovata per altri quattro anni, secondo quanto comunicato da Uber e Como 1907 il 26 agosto 2026.

Che ruolo avrà Uber nel Como 1907?

Uber manterrà il ruolo di Official Mobility Partner del Como 1907 per la durata del nuovo accordo quadriennale.

Dove comparirà Uber sulla maglia del Como?

Uber comparirà sul retro della maglia del Como 1907 per le prime due stagioni del nuovo accordo.

In quali competizioni sarà visibile il marchio Uber?

Il marchio sarà presente nelle partite del Como 1907 in Serie A e Coppa Italia, per le prime due stagioni indicate.

Da quale fonte deriva questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.