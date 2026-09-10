Lamborghini lancia il film della nuova Revuelto Super Veloce

10 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Lamborghini presenta il film di lancio della nuova Revuelto Super Veloce.

La campagna è firmata da Dentsu Creative Italy e si intitola “The Quantum of Driving”.

Il film è diretto da Maksym Gateman e prodotto da Think Cattleya.

La narrazione associa la guida a distorsioni visive di spazio, tempo e movimento.

Automobili Lamborghini ha diffuso il film di lancio della nuova Revuelto Super Veloce, realizzato con Dentsu Creative Italy. La campagna, intitolata “The Quantum of Driving”, accompagna la presentazione della supercar attraverso un racconto visivo costruito attorno alla percezione della velocità e al rapporto tra guidatore e vettura.

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Secondo quanto comunicato dalle due aziende il 10 settembre 2026, la Revuelto Super Veloce è la vettura di serie più potente e veloce realizzata dal marchio. Il progetto pubblicitario concentra l’attenzione sull’impostazione V12 ibrida del modello, senza fornire nel comunicato dati tecnici, prestazionali o commerciali aggiuntivi.

La campagna “The Quantum of Driving”

Il film immagina un contesto in cui l’ambiente circostante cambia con il passaggio dell’auto. Le deformazioni di spazio, tempo e movimento sono usate come elementi narrativi per rappresentare l’esperienza di guida proposta dalla campagna, più che per descrivere caratteristiche misurabili della vettura.

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La scelta creativa lega quindi la performance dell’auto a una dimensione percettiva: il guidatore viene raffigurato in relazione diretta con la macchina, mentre la realtà attorno al veicolo si modifica. Il racconto punta sull’effetto visivo e sonoro della velocità, senza trasformare questa impostazione in una promessa tecnica.

La campagna è stata sviluppata da Dentsu Creative Italy per Automobili Lamborghini. Il coordinamento Brand Marketing è attribuito a Maurizio Pietro Grande, mentre Olga Kalchenko figura per Brand Strategy & Brand Communication.

Alla guida creativa del lavoro figurano Riccardo Fregoso, Chief Creative Officer SEMENAT, e gli Executive Creative Directors Maurizio Tozzini, Stefano Tunno e Gianluca Nucaro. La direzione creativa è indicata a nome di Linda Marialaura Faini; Federico Caronna è Art Director e Roberto La Rocca Copywriter.

Il film è diretto da Maksym Gateman ed è prodotto da Think Cattleya. La fotografia è di Hugo Prats, il montaggio è firmato da Mykita Bereg e Matteo Motzo, mentre il color grading è attribuito a Yerlan Tanayev. Frame by Frame ha curato la post-produzione video e Polaire Studio quella audio.

Nel cast tecnico indicato dal comunicato compaiono inoltre Cecilia Broschi ai costumi, Ben Vlassenroot alla scenografia e Marius Hordijk per la voce fuori campo. Think Cattleya indica Monica Riccioni come CEO ed Executive Producer e Martino Benvenuti come General Manager ed Executive Producer.

Il tema della percezione della velocità

Il fulcro del film è la traduzione audiovisiva della guida: il veicolo attraversa una realtà alterata, concepita per restituire l’impressione che l’ambiente reagisca alla sua presenza. L’approccio mette insieme regia, fotografia, scenografia, montaggio e sound design per costruire un universo immaginario.

Maurizio Tozzini, Executive Creative Director di Dentsu Creative Italy, ha spiegato l’impostazione del lavoro:

“In questa nuova collaborazione abbiamo cercato di dare forma a sensazioni che normalmente esistono solo nella mente.”

Tozzini ha aggiunto:

“La sfida è stata tradurre in immagini e suoni la percezione della velocità, l’alterazione del tempo, la sensazione che lo spazio reagisca alla macchina. Sono sfide come queste che rendono il lavoro con Lamborghini così stimolante: ogni progetto ci permette di sperimentare qualcosa di nuovo.”

Il video costituisce il principale contenuto della campagna e utilizza un linguaggio da film pubblicitario, non un formato di presentazione tecnica. Il comunicato non specifica canali di pianificazione, durata della campagna, mercati coinvolti né informazioni su disponibilità e prezzo della Revuelto Super Veloce.

La produzione ha coinvolto anche Raffaella Scarpetti e Raffaele Fusco come Senior Producer, Gemma Galli come Junior Producer e Giuseppe Lorenzo come direttore di produzione. Sabrina Allaria, per The Production Advisory Group, è indicata come Production Advisor.

Il contenuto pubblicato punta dunque a definire l’identità narrativa del nuovo modello attraverso immagini e suoni, affidando alla metafora quantistica il compito di rappresentare l’interazione tra conducente, auto e spazio circostante.

Il film è disponibile sui canali video indicati nella diffusione ufficiale. I due collegamenti rimandano al contenuto associato alla campagna di lancio della Revuelto Super Veloce.

https://youtu.be/1UE_RnIbt4c

https://www.youtube.com/watch?v=1UE_RnIbt4c

Con questa iniziativa Lamborghini e Dentsu Creative Italy presentano la Revuelto Super Veloce attraverso un racconto orientato alla comunicazione di marca. Per conoscere specifiche tecniche o dettagli commerciali del modello, il comunicato diffuso non fornisce ulteriori elementi.

FAQ

Cos’è “The Quantum of Driving”?

È il titolo della campagna video realizzata per il lancio della Lamborghini Revuelto Super Veloce.

Chi ha diretto il film della campagna?

Maksym Gateman ha diretto il film, prodotto da Think Cattleya per Automobili Lamborghini e Dentsu Creative Italy.

Chi ha curato la fotografia del video?

Hugo Prats è indicato come direttore della fotografia del film di lancio della Revuelto Super Veloce.

Dove si può vedere il film Lamborghini?

Il film è disponibile attraverso i link YouTube diffusi nel comunicato ufficiale della campagna “The Quantum of Driving”.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.