Caffè: per il 67% degli intervistati aiuta a rompere il ghiaccio

1 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Per il 67% degli intervistati, proporre un caffè aiuta a rompere il ghiaccio.

Il 52% associa un caffè alla nascita di un’amicizia; il 29% a una relazione sentimentale.

Ipsos Doxa ha intervistato 1.000 persone, rappresentative della popolazione italiana tra 18 e 64 anni.

Krups presenta i risultati insieme alla linea Coffee Crush, con prezzo consigliato da 299,99 euro.

Un invito per un caffè può essere un modo per iniziare una conversazione: lo pensa il 67% degli intervistati nella ricerca Ipsos Doxa presentata da Krups il 1 ottobre 2026, in occasione della Giornata internazionale del caffè. L’indagine esamina il rapporto tra consumo della bevanda e relazioni personali, dalle amicizie agli incontri sentimentali, soffermandosi anche sulle occasioni di socialità in casa.

I risultati descrivono soprattutto percezioni ed esperienze dichiarate dai partecipanti. Il 52% racconta che un caffè ha accompagnato la nascita di un’amicizia profonda, mentre il 29% lo collega all’inizio di una storia d’amore. Non sono dati che dimostrano un effetto della bevanda sulle relazioni, ma risposte sul significato attribuito a quel momento.

Il caffè come occasione per incontrarsi

La ricerca, intitolata “Italiani, caffè e relazioni”, distingue diversi significati del consumo quotidiano. Per il 34% il caffè è principalmente un’abitudine rituale; il 22% lo identifica con una pausa durante la giornata e il 16% con un’opportunità di condivisione.

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Otto intervistati su dieci ritengono che il caffè favorisca il rapporto tra le persone. Il 62% lo associa all’avvio di relazioni significative. Quanto alla socialità attribuita alle diverse bevande, il caffè raccoglie il 65%, rispetto al 64% di vino e birra e al 54% dei cocktail.

L’invito “Ci prendiamo un caffè?” viene interpretato soprattutto come una proposta di conversazione dal 79% del campione. Per il restante 21% può invece indicare la volontà di approfondire una conoscenza o un interesse sentimentale. Lo stesso invito, quindi, non viene necessariamente letto come un approccio romantico.

Gli incontri in casa e il passaggio dalle app

La dimensione domestica occupa una parte dell’indagine. Il 52% considera la pausa caffè in casa favorevole al dialogo e alla sintonia; il 30% ritiene che aiuti gli ospiti a sentirsi a proprio agio. Per il 22% offre la possibilità di parlare senza le pressioni associate a un appuntamento tradizionale. Il 34% inviterebbe a casa una persona per cui prova interesse.

Il rapporto con gli incontri digitali emerge da un altro risultato: l’84% pensa che il caffè possa favorire una connessione anche fuori dallo schermo. La convinzione che sia utile per rompere il ghiaccio raggiunge l’84% tra chi ha già visto iniziare una relazione sentimentale davanti a una tazzina e l’80% tra chi vi associa la nascita di un’amicizia.

Greta Mancini, Product Manager Electrical Cooking & Beverage, commenta così i risultati:

“Oggi il caffè è un gesto semplice, ma capace di aprire una conversazione e creare una connessione autentica, soprattutto a casa”

Come è stata svolta l’indagine

La rilevazione quantitativa è stata realizzata da Ipsos Doxa per Burson tra il 27 e il 31 luglio 2026, attraverso metodologia CAWI. Le interviste hanno coinvolto 1.000 persone: il campione è rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 64 anni ed è bilanciato per genere, età, area geografica e titolo di studio. Le percentuali vanno dunque riferite a questa fascia della popolazione, non indistintamente a tutti gli italiani.

Il prodotto presentato insieme ai risultati

Krups, marchio di Groupe SEB, affianca alla ricerca la promozione di Coffee Crush, una linea di macchine automatiche da caffè. È il contesto commerciale nel quale vengono divulgati i dati, distinto dai risultati del sondaggio.

La macchina ha una larghezza dichiarata di 15 centimetri e dispone di display touch. I programmi comprendono espresso, lungo, americano e caffè freddo, oltre all’opzione per utilizzare caffè premacinato. Sono previste regolazioni dell’intensità e del grado di macinatura, insieme a programmi automatici di pulizia e decalcificazione.

Mancini illustra gli obiettivi della linea nella seconda parte della dichiarazione:

“Con la nostra linea Coffee Crush vogliamo continuare a trasformare questo rito quotidiano in un’esperienza premium ma accessibile. Unendo il piacere del chicco macinato al momento a una varietà di programmi che coprono ogni esigenza – dal freddo all’espresso – Coffee Crush permette a chiunque di offrire un’esperienza impeccabile senza alcuno sforzo, lasciando che le persone debbano preoccuparsi solo di rompere il ghiaccio.”

Secondo l’azienda, la linea è in vendita nei principali negozi di elettronica e su Amazon, con un prezzo consigliato a partire da 299,99 euro. Le informazioni commerciali sono raccolte anche nella pagina di approfondimento del prodotto.

Il dato centrale dell’indagine riguarda comunque l’invito, più che il prodotto: per la maggioranza del campione, proporre un caffè significa prima di tutto trovare un’occasione per parlare.