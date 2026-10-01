 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Anker anticipa il Prime Day su Amazon con sconti fino al 42%

Anker anticipa il Prime Day su Amazon con sconti fino al 42%

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Anker anticipa il Prime Day su Amazon con sconti fino al 42%

La notizia in sintesi

  • Dal 29 settembre Anker propone offerte su Amazon in anticipo sul Prime Day, con sconti fino al 42%.
  • Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro entrano per la prima volta in promozione, a 139,99 euro.
  • La selezione comprende accessori per ricarica e connettività, cuffie, videocamere, un tiralatte, un proiettore e un robot lavapavimenti.
  • Le cuffie Space One Pro passano da 189,99 a 109,99 euro, con la riduzione percentuale più alta indicata.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon
Offerta Prime anticipatai
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 6 giorni.

Docking Station per Steam Deck/ROG Ally 6 in 1 di Anker, Hub USB C

Stazione connessa USB-C 6-in-1: Connettiti, ricarica e gioca senza limiti grazie a una porta PD-IN per la ricarica rapida da 100W, un’uscita HDMI 4K, una porta Ethernet da 1Gbps, due porte USB-A a 5Gbps ciascuna e una porta USB-C a 5Gbps. · Visione nitida e dettagliata: La porta HDMI 4K@60Hz visualizza i tuoi giochi preferiti con una risoluzione straordinaria e immagini nitide. · Ethernet ultraveloce: gioca online con la velocissima Ethernet a 1.000 Mbps, ogni millisecondo conta.

-25%SCONTOOra29,99 €Prezzo consigliato: 39,99 €RISPARMI 10,00 €
⏳ Alla promozione mancano 6 giorni

Acquista suAmazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Anker ha avviato il 29 settembre 2026 una serie di promozioni su Amazon che precedono il Prime Day. Le riduzioni annunciate arrivano al 42% e riguardano prodotti per l’audio, la ricarica, la connettività e la casa. Tra le novità della selezione figurano gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro, proposti per la prima volta a prezzo scontato. Le offerte coinvolgono anche dispositivi eufy per sorveglianza e pulizia domestica.

Gli sconti sull’audio e il debutto delle Liberty 5 Pro

Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro costano 139,99 euro, contro i precedenti 179,99 euro, con uno sconto indicato del 22%. Integrano il chip Thus™ e il sistema Adaptive ANC 4.0, che modifica la cancellazione del rumore in funzione dell’ambiente. HearID 5.0 serve invece a configurare il profilo audio in base all’utente. La dotazione comprende LDAC, audio Hi-Res e funzioni di intelligenza artificiale per i comandi vocali. Anker associa inoltre la qualità delle chiamate a un riconoscimento Guinness World Record.

image002

La riduzione percentuale più elevata della selezione riguarda le cuffie soundcore Space One Pro: il prezzo scende da 189,99 a 109,99 euro, pari al 42% indicato. Questo modello over-ear dispone di cancellazione attiva del rumore e supporto LDAC. La struttura è pieghevole, mentre l’app soundcore permette di intervenire sull’equalizzazione, sulle modalità ANC e sul profilo sonoro.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Hub, caricabatterie e batteria portatile

Per collegare periferiche e schermi al computer, l’Anker Nano Hub USB-C 10-in-1 passa da 99,99 a 79,99 euro. Riunisce connessioni HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C e USB-A, una porta Gigabit Ethernet e lettori per schede SD e microSD. Supporta due monitor e incorpora un display che mostra informazioni sulle porte utilizzate, sui trasferimenti di dati e sull’alimentazione.

Il Nano Charger 45W con Smart Display è proposto a 27,99 euro anziché 39,99 euro. Eroga fino a 45W, adattando la potenza al dispositivo collegato. Lo schermo visualizza lo stato della ricarica; la modalità Care è dedicata al contenimento delle temperature nelle sessioni prolungate.

La batteria portatile MagGo Power Bank 2 Pro Qi2.2, appena introdotta sul mercato, costa 87,99 euro invece di 109,99 euro. Ha una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica magnetica wireless fino a 25W, oppure fino a 45W attraverso USB-C. Il raffreddamento SnapCool™ impiega una ventola, canali d’aria e grafene. Sul display si possono leggere carica residua, temperatura e potenza.

image003

Nella selezione rientra anche il tiralatte indossabile eufy Breast Pump S1 Pro, a 199,99 euro rispetto a 249,99 euro. Il sistema HeatFlow™ offre un riscaldamento regolabile su sette livelli. Per la custodia di ricarica wireless, l’autonomia dichiarata arriva a cinque giorni.

Videocamere per esterni e interni

La eufy SoloCam S340, destinata alla sorveglianza esterna, scende da 169,99 a 109,99 euro. Utilizza due fotocamere, raggiunge una risoluzione fino a 3K e dispone di zoom ibrido 8×. La copertura panoramica è di 360°; per l’alimentazione è previsto un pannello solare rimovibile, con installazione wireless.

Per gli ambienti interni, la eufy Indoor Cam S350 è offerta a 79,99 euro, contro 89,99 euro. Abbina un grandangolo 4K a un teleobiettivo 2K, con zoom ibrido fino a 8× e panoramica a 360°. Il tracciamento tramite intelligenza artificiale consente di seguire automaticamente persone e animali individuati nella stanza.

image004

Proiezione e pulizia domestica

Il proiettore soundcore NEBULA P1i passa da 399,99 a 299,99 euro. Offre risoluzione Full HD di 1920 × 1080 pixel, luminosità di 380 ANSI lumen e Google TV integrata. L’audio viene riprodotto da due altoparlanti da 10W.

Chiude la selezione il robot eufy HydroJet S2, proposto a 1.044 euro anziché 1.499 euro. Combina aspirazione AeroTurbo™ 2.0 fino a 30.000 Pa e lavaggio HydroJet™ 2.0 con un rullo da 29 centimetri, che si autopulisce durante il funzionamento. Secondo le specifiche dichiarate, CleanMind AI distingue oltre 200 tipologie di ostacoli e più di 40 tipi di sporco per adattare la pulizia. La stazione UniClean™ 12-in-1 automatizza diverse attività di manutenzione del robot.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Cura della personaI migliori spazzolini elettrici di agosto 2026Clima e ariaI migliori condizionatori portatili di agosto 2026Clima e ariaI migliori raffrescatori evaporativi di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
SVIZZERA & CANTON TICINO
Vincent Lee vince lo Switzerland Literary Prize, premio alla carriera a Foa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#2
INTERNET
Amazon lancia in Italia Fire TV Stick 4K con nuovo telecomando
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#3
PRODOTTI
Caffè: per il 67% degli intervistati aiuta a rompere il ghiaccio
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 1 ott
#4
NEWS
Confartigianato e Zucchetti avviano Artigianato Digitale per le Mpmi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#5
INTERNET
Huawei presenta Peerium per unire un milione di processori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.