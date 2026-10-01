1 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Anker anticipa il Prime Day su Amazon con sconti fino al 42%

La notizia in sintesi Dal 29 settembre Anker propone offerte su Amazon in anticipo sul Prime Day, con sconti fino al 42%.

Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro entrano per la prima volta in promozione, a 139,99 euro.

La selezione comprende accessori per ricarica e connettività, cuffie, videocamere, un tiralatte, un proiettore e un robot lavapavimenti.

Le cuffie Space One Pro passano da 189,99 a 109,99 euro, con la riduzione percentuale più alta indicata.

Anker ha avviato il 29 settembre 2026 una serie di promozioni su Amazon che precedono il Prime Day. Le riduzioni annunciate arrivano al 42% e riguardano prodotti per l’audio, la ricarica, la connettività e la casa. Tra le novità della selezione figurano gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro, proposti per la prima volta a prezzo scontato. Le offerte coinvolgono anche dispositivi eufy per sorveglianza e pulizia domestica.

Gli sconti sull’audio e il debutto delle Liberty 5 Pro

Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro costano 139,99 euro, contro i precedenti 179,99 euro, con uno sconto indicato del 22%. Integrano il chip Thus™ e il sistema Adaptive ANC 4.0, che modifica la cancellazione del rumore in funzione dell’ambiente. HearID 5.0 serve invece a configurare il profilo audio in base all’utente. La dotazione comprende LDAC, audio Hi-Res e funzioni di intelligenza artificiale per i comandi vocali. Anker associa inoltre la qualità delle chiamate a un riconoscimento Guinness World Record.

La riduzione percentuale più elevata della selezione riguarda le cuffie soundcore Space One Pro: il prezzo scende da 189,99 a 109,99 euro, pari al 42% indicato. Questo modello over-ear dispone di cancellazione attiva del rumore e supporto LDAC. La struttura è pieghevole, mentre l’app soundcore permette di intervenire sull’equalizzazione, sulle modalità ANC e sul profilo sonoro.

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Hub, caricabatterie e batteria portatile

Per collegare periferiche e schermi al computer, l’Anker Nano Hub USB-C 10-in-1 passa da 99,99 a 79,99 euro. Riunisce connessioni HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C e USB-A, una porta Gigabit Ethernet e lettori per schede SD e microSD. Supporta due monitor e incorpora un display che mostra informazioni sulle porte utilizzate, sui trasferimenti di dati e sull’alimentazione.

Il Nano Charger 45W con Smart Display è proposto a 27,99 euro anziché 39,99 euro. Eroga fino a 45W, adattando la potenza al dispositivo collegato. Lo schermo visualizza lo stato della ricarica; la modalità Care è dedicata al contenimento delle temperature nelle sessioni prolungate.

La batteria portatile MagGo Power Bank 2 Pro Qi2.2, appena introdotta sul mercato, costa 87,99 euro invece di 109,99 euro. Ha una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica magnetica wireless fino a 25W, oppure fino a 45W attraverso USB-C. Il raffreddamento SnapCool™ impiega una ventola, canali d’aria e grafene. Sul display si possono leggere carica residua, temperatura e potenza.

Nella selezione rientra anche il tiralatte indossabile eufy Breast Pump S1 Pro, a 199,99 euro rispetto a 249,99 euro. Il sistema HeatFlow™ offre un riscaldamento regolabile su sette livelli. Per la custodia di ricarica wireless, l’autonomia dichiarata arriva a cinque giorni.

Videocamere per esterni e interni

La eufy SoloCam S340, destinata alla sorveglianza esterna, scende da 169,99 a 109,99 euro. Utilizza due fotocamere, raggiunge una risoluzione fino a 3K e dispone di zoom ibrido 8×. La copertura panoramica è di 360°; per l’alimentazione è previsto un pannello solare rimovibile, con installazione wireless.

Per gli ambienti interni, la eufy Indoor Cam S350 è offerta a 79,99 euro, contro 89,99 euro. Abbina un grandangolo 4K a un teleobiettivo 2K, con zoom ibrido fino a 8× e panoramica a 360°. Il tracciamento tramite intelligenza artificiale consente di seguire automaticamente persone e animali individuati nella stanza.

Proiezione e pulizia domestica

Il proiettore soundcore NEBULA P1i passa da 399,99 a 299,99 euro. Offre risoluzione Full HD di 1920 × 1080 pixel, luminosità di 380 ANSI lumen e Google TV integrata. L’audio viene riprodotto da due altoparlanti da 10W.

Chiude la selezione il robot eufy HydroJet S2, proposto a 1.044 euro anziché 1.499 euro. Combina aspirazione AeroTurbo™ 2.0 fino a 30.000 Pa e lavaggio HydroJet™ 2.0 con un rullo da 29 centimetri, che si autopulisce durante il funzionamento. Secondo le specifiche dichiarate, CleanMind AI distingue oltre 200 tipologie di ostacoli e più di 40 tipi di sporco per adattare la pulizia. La stazione UniClean™ 12-in-1 automatizza diverse attività di manutenzione del robot.