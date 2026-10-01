1 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Anker anticipa il Prime Day su Amazon con sconti fino al 42%
La notizia in sintesi
- Dal 29 settembre Anker propone offerte su Amazon in anticipo sul Prime Day, con sconti fino al 42%.
- Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro entrano per la prima volta in promozione, a 139,99 euro.
- La selezione comprende accessori per ricarica e connettività, cuffie, videocamere, un tiralatte, un proiettore e un robot lavapavimenti.
- Le cuffie Space One Pro passano da 189,99 a 109,99 euro, con la riduzione percentuale più alta indicata.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Offerta Prime anticipatai
Docking Station per Steam Deck/ROG Ally 6 in 1 di Anker, Hub USB C
Stazione connessa USB-C 6-in-1: Connettiti, ricarica e gioca senza limiti grazie a una porta PD-IN per la ricarica rapida da 100W, un’uscita HDMI 4K, una porta Ethernet da 1Gbps, due porte USB-A a 5Gbps ciascuna e una porta USB-C a 5Gbps. · Visione nitida e dettagliata: La porta HDMI 4K@60Hz visualizza i tuoi giochi preferiti con una risoluzione straordinaria e immagini nitide. · Ethernet ultraveloce: gioca online con la velocissima Ethernet a 1.000 Mbps, ogni millisecondo conta.
Anker ha avviato il 29 settembre 2026 una serie di promozioni su Amazon che precedono il Prime Day. Le riduzioni annunciate arrivano al 42% e riguardano prodotti per l’audio, la ricarica, la connettività e la casa. Tra le novità della selezione figurano gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro, proposti per la prima volta a prezzo scontato. Le offerte coinvolgono anche dispositivi eufy per sorveglianza e pulizia domestica.
Gli sconti sull’audio e il debutto delle Liberty 5 Pro
Gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro costano 139,99 euro, contro i precedenti 179,99 euro, con uno sconto indicato del 22%. Integrano il chip Thus™ e il sistema Adaptive ANC 4.0, che modifica la cancellazione del rumore in funzione dell’ambiente. HearID 5.0 serve invece a configurare il profilo audio in base all’utente. La dotazione comprende LDAC, audio Hi-Res e funzioni di intelligenza artificiale per i comandi vocali. Anker associa inoltre la qualità delle chiamate a un riconoscimento Guinness World Record.
La riduzione percentuale più elevata della selezione riguarda le cuffie soundcore Space One Pro: il prezzo scende da 189,99 a 109,99 euro, pari al 42% indicato. Questo modello over-ear dispone di cancellazione attiva del rumore e supporto LDAC. La struttura è pieghevole, mentre l’app soundcore permette di intervenire sull’equalizzazione, sulle modalità ANC e sul profilo sonoro.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Hub, caricabatterie e batteria portatile
Per collegare periferiche e schermi al computer, l’Anker Nano Hub USB-C 10-in-1 passa da 99,99 a 79,99 euro. Riunisce connessioni HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C e USB-A, una porta Gigabit Ethernet e lettori per schede SD e microSD. Supporta due monitor e incorpora un display che mostra informazioni sulle porte utilizzate, sui trasferimenti di dati e sull’alimentazione.
Il Nano Charger 45W con Smart Display è proposto a 27,99 euro anziché 39,99 euro. Eroga fino a 45W, adattando la potenza al dispositivo collegato. Lo schermo visualizza lo stato della ricarica; la modalità Care è dedicata al contenimento delle temperature nelle sessioni prolungate.
La batteria portatile MagGo Power Bank 2 Pro Qi2.2, appena introdotta sul mercato, costa 87,99 euro invece di 109,99 euro. Ha una capacità di 10.000 mAh e supporta la ricarica magnetica wireless fino a 25W, oppure fino a 45W attraverso USB-C. Il raffreddamento SnapCool™ impiega una ventola, canali d’aria e grafene. Sul display si possono leggere carica residua, temperatura e potenza.
Nella selezione rientra anche il tiralatte indossabile eufy Breast Pump S1 Pro, a 199,99 euro rispetto a 249,99 euro. Il sistema HeatFlow™ offre un riscaldamento regolabile su sette livelli. Per la custodia di ricarica wireless, l’autonomia dichiarata arriva a cinque giorni.
Videocamere per esterni e interni
La eufy SoloCam S340, destinata alla sorveglianza esterna, scende da 169,99 a 109,99 euro. Utilizza due fotocamere, raggiunge una risoluzione fino a 3K e dispone di zoom ibrido 8×. La copertura panoramica è di 360°; per l’alimentazione è previsto un pannello solare rimovibile, con installazione wireless.
Per gli ambienti interni, la eufy Indoor Cam S350 è offerta a 79,99 euro, contro 89,99 euro. Abbina un grandangolo 4K a un teleobiettivo 2K, con zoom ibrido fino a 8× e panoramica a 360°. Il tracciamento tramite intelligenza artificiale consente di seguire automaticamente persone e animali individuati nella stanza.
Proiezione e pulizia domestica
Il proiettore soundcore NEBULA P1i passa da 399,99 a 299,99 euro. Offre risoluzione Full HD di 1920 × 1080 pixel, luminosità di 380 ANSI lumen e Google TV integrata. L’audio viene riprodotto da due altoparlanti da 10W.
Chiude la selezione il robot eufy HydroJet S2, proposto a 1.044 euro anziché 1.499 euro. Combina aspirazione AeroTurbo™ 2.0 fino a 30.000 Pa e lavaggio HydroJet™ 2.0 con un rullo da 29 centimetri, che si autopulisce durante il funzionamento. Secondo le specifiche dichiarate, CleanMind AI distingue oltre 200 tipologie di ostacoli e più di 40 tipi di sporco per adattare la pulizia. La stazione UniClean™ 12-in-1 automatizza diverse attività di manutenzione del robot.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon