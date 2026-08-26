ASUS presenta ROG Rapture e ZenWiFi con tecnologia WiFi 8

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/INTERNET/ASUS presenta ROG Rapture e ZenWiFi con tecnologia WiFi 8

La notizia in sintesi

  • ASUS ROG ha presentato a Gamescom 2026 due prodotti basati su WiFi 8.
  • Il router ROG Rapture GT-BN98 integra porte 10G, porte 2.5G e funzioni dedicate al gaming.
  • ZenWiFi BN12 è un sistema mesh tri-band con copertura dichiarata fino a 2.000 metri quadrati.
  • ASUS ha annunciato anche SecureGo Powered by McAfee, abbonamento per la sicurezza dei dispositivi.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

ASUS ROG RAPTURE GT-BE19000, Router Gaming Tri-band WiFi 7 (802.11be), Nero

!!!ATTENZIONE!!!: Questo è un Router e non è un Modem; è compatibile con FTTC, FTTH (fibra-rame) se collegato al modem o all’ONT dell’operatore; è compatibile con ADSL, EVDSL se collegato al modem dell’operatore; non compatibile con Cavi RJ11; non ha porte VOIP · Il WiFi 7 (802.11be) ultraveloce con nuovi canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz e 4096-QAM aumenta significativamente la capacità e il throughput della rete, con velocità fino a 19 Gbps · Internet sempre attivo con opzioni WAN versatili, rilevamento AI WAN senza problemi su porte WAN/LAN 2,5G o 10G e comodo Tethering mobile 4G LTE e 5G via USB

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

WiFi 8, Asus presenta router ROG e mesh ZenWiFi

ASUS Republic of Gamers ha annunciato a Gamescom 2026, a Colonia, una nuova gamma di dispositivi di rete con tecnologia WiFi 8: il router gaming ROG Rapture GT-BN98 e il sistema mesh ASUS ZenWiFi BN12. La società ha inoltre presentato ASUS SecureGo Powered by McAfee, un abbonamento destinato alla protezione dei dispositivi collegati alla rete.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

I prodotti si rivolgono a esigenze diverse: il ROG Rapture GT-BN98 è pensato per connessioni dedicate al gioco online, mentre ZenWiFi BN12 punta alla gestione della copertura domestica per dispositivi connessi, lavoro da remoto, streaming e gaming. Entrambi adottano funzioni di gestione dinamica della rete e strumenti di sicurezza integrati.

Offerta Amazon

ASUS ZENWIFI BQ16, Per Modem Operatore e ONT, Mesh WiFi 7, Bianco, 1 Pezzo

!!!ATTENZIONE!!!: Questo è un Router e non è un Modem; è compatibile con FTTC, FTTH (fibra-rame) se collegato al modem o all’ONT dell’operatore; è compatibile con ADSL, EVDSL se collegato al modem dell’operatore; non compatibile con Cavi RJ11; non ha porte VOIP · Il potente WiFi 7 mesh rende la vostra casa intelligente a prova di futuro con una connettività quad-band velocissima, fino a 25000 Mbps, con funzionamento Multi Link e 4096 QAM · Ultimate AiMesh offre robuste connessioni di backhaul con copertura fino a 8.000 piedi quadrati (2 pezzi) e una rete domestica completa ricca di funzionalità che si adatta a qualsiasi router estensibile ASUS

SCONTO -31%449,00 €
Prezzo consigliato: 649,00 €
RISPARMI 200,00 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Il router ROG Rapture GT-BN98

Il ROG Rapture GT-BN98 è indicato da ASUS come il primo router gaming WiFi 8 al mondo. Il dispositivo utilizza una configurazione quad-band con throughput dichiarato fino a 25.000 Mbps e punta a migliorare la connessione a medio e lungo raggio, oltre alla copertura dei dispositivi IoT.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Sul piano delle connessioni cablate, il router dispone di due porte 10G e quattro porte 2.5G. ASUS segnala inoltre un sistema termico progettato per sostenere l’operatività del dispositivo e AI Game Boost, una funzione di ottimizzazione della rete per il traffico di gioco.

Tra gli strumenti software figura Adaptive QoE, che assegna la larghezza di banda in base alle condizioni della rete rilevate in tempo reale. WiFi Insight monitora invece le bande wireless, con l’obiettivo di rilevare interferenze WiFi e non-WiFi. Il sistema ASUS GTNet instrada il traffico verso il percorso ritenuto più affidabile per raggiungere i server di gioco.

Il GT-BN98 include anche funzioni di protezione della navigazione e della rete: secondo quanto comunicato dall’azienda, può bloccare annunci, tracker, siti dannosi e dispositivi infetti. Il software Guest Network Pro permette di configurare fino a cinque SSID, separando ad esempio dispositivi IoT, accessi VPN e reti destinate agli ospiti. Sono previsti anche controlli parentali.

ZenWiFi BN12 per la rete domestica

Offerta Amazon

ASUS ZENWIFI XP4, Sistema Mesh WiFi 6 Dual-Band, Bianco, 1 Pezzo

Grazie al Wifi 6 e alla tecnologia dual-band potrai godere di una velocità e di una efficienza senza paragoni, utilizza tutte le tue app preferite, anche contemporaneamente, senza rallentare la tua rete · Installazione facile ed intuitiva in soli tre passaggi grazie all’app mobile, configura o modifica le impostazioni con una semplicità da vero professionista · Combina la tecnologia WiFi e quella Powerline per offrire una rete stabile e veloce, il router, in base alla qualità della connessione, sceglie in autonomia la soluzione migliore per la tua casa

SCONTO -22%79,00 €
Prezzo consigliato: 101,44 €
RISPARMI 22,44 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

ZenWiFi BN12 è il sistema mesh WiFi 8 presentato da ASUS per la connettività all’interno dell’abitazione. Il prodotto offre una configurazione tri-band con velocità dichiarata fino a 19.000 Mbps e utilizza ASUS Smart AiMesh con WiFi 8 Multi-AP Coordination.

La copertura dichiarata dall’azienda arriva fino a 2.000 metri quadrati. Il sistema è dotato di otto antenne interne e di moduli front-end ad alta potenza, componenti che ASUS indica come utili per estendere il segnale nelle aree meno raggiunte dalla rete wireless.

Per la connessione a Internet, ZenWiFi BN12 integra due porte Ethernet 10G, il rilevamento automatico della WAN e il tethering mobile 4G/5G. La dotazione consente quindi di utilizzare diverse configurazioni di accesso alla rete, comprese quelle basate sulla connessione mobile.

Anche il sistema mesh adotta Adaptive QoE per assegnare priorità alle applicazioni considerate più rilevanti, come gaming e streaming. Sul fronte della protezione, ASUS indica un sistema AiProtection a triplo livello, con controlli parentali, supporto VPN e blocco di annunci, tracker e siti dannosi.

L’abbonamento SecureGo Powered by McAfee

Accanto ai dispositivi di rete, ASUS ha annunciato ASUS SecureGo Powered by McAfee. Si tratta di un abbonamento di sicurezza che comprende protezione degli endpoint, VPN per più dispositivi e supporto multipiattaforma.

L’offerta è destinata agli utenti che vogliono affiancare alla gestione della rete domestica una protezione software per i dispositivi connessi. Il comunicato non indica prezzi, date di disponibilità o dettagli sulla durata degli abbonamenti, limitandosi a segnalare condizioni riservate ai clienti ASUS.

La presentazione di router, sistema mesh e servizio di sicurezza colloca WiFi 8 al centro dell’annuncio di ASUS a Gamescom 2026. L’azienda concentra le nuove funzioni su gestione del traffico, copertura domestica, connettività cablata ad alta capacità e strumenti di protezione per reti con più dispositivi.

FAQ

Quali prodotti WiFi 8 ha presentato ASUS?

ASUS ha presentato il router gaming ROG Rapture GT-BN98 e il sistema mesh ASUS ZenWiFi BN12.

Qual è la velocità dichiarata del ROG Rapture GT-BN98?

Il router offre un throughput quad-band dichiarato fino a 25.000 Mbps e dispone di due porte 10G.

Quanta copertura offre ZenWiFi BN12?

Il sistema mesh offre una copertura dichiarata fino a 2.000 metri quadrati tramite Smart AiMesh e Multi-AP Coordination.

SecureGo Powered by McAfee include una VPN?

L’abbonamento include protezione VPN per numerosi dispositivi, protezione endpoint e supporto multipiattaforma.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale ASUS, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè automatiche in grani di agosto 2026CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium