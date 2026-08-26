26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/ASUS presenta ROG Rapture e ZenWiFi con tecnologia WiFi 8

La notizia in sintesi ASUS ROG ha presentato a Gamescom 2026 due prodotti basati su WiFi 8.

Il router ROG Rapture GT-BN98 integra porte 10G, porte 2.5G e funzioni dedicate al gaming.

ZenWiFi BN12 è un sistema mesh tri-band con copertura dichiarata fino a 2.000 metri quadrati.

ASUS ha annunciato anche SecureGo Powered by McAfee, abbonamento per la sicurezza dei dispositivi.

WiFi 8, Asus presenta router ROG e mesh ZenWiFi

ASUS Republic of Gamers ha annunciato a Gamescom 2026, a Colonia, una nuova gamma di dispositivi di rete con tecnologia WiFi 8: il router gaming ROG Rapture GT-BN98 e il sistema mesh ASUS ZenWiFi BN12. La società ha inoltre presentato ASUS SecureGo Powered by McAfee, un abbonamento destinato alla protezione dei dispositivi collegati alla rete.

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I prodotti si rivolgono a esigenze diverse: il ROG Rapture GT-BN98 è pensato per connessioni dedicate al gioco online, mentre ZenWiFi BN12 punta alla gestione della copertura domestica per dispositivi connessi, lavoro da remoto, streaming e gaming. Entrambi adottano funzioni di gestione dinamica della rete e strumenti di sicurezza integrati.

Il router ROG Rapture GT-BN98

Il ROG Rapture GT-BN98 è indicato da ASUS come il primo router gaming WiFi 8 al mondo. Il dispositivo utilizza una configurazione quad-band con throughput dichiarato fino a 25.000 Mbps e punta a migliorare la connessione a medio e lungo raggio, oltre alla copertura dei dispositivi IoT.

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Sul piano delle connessioni cablate, il router dispone di due porte 10G e quattro porte 2.5G. ASUS segnala inoltre un sistema termico progettato per sostenere l’operatività del dispositivo e AI Game Boost, una funzione di ottimizzazione della rete per il traffico di gioco.

Tra gli strumenti software figura Adaptive QoE, che assegna la larghezza di banda in base alle condizioni della rete rilevate in tempo reale. WiFi Insight monitora invece le bande wireless, con l’obiettivo di rilevare interferenze WiFi e non-WiFi. Il sistema ASUS GTNet instrada il traffico verso il percorso ritenuto più affidabile per raggiungere i server di gioco.

Il GT-BN98 include anche funzioni di protezione della navigazione e della rete: secondo quanto comunicato dall’azienda, può bloccare annunci, tracker, siti dannosi e dispositivi infetti. Il software Guest Network Pro permette di configurare fino a cinque SSID, separando ad esempio dispositivi IoT, accessi VPN e reti destinate agli ospiti. Sono previsti anche controlli parentali.

ZenWiFi BN12 per la rete domestica

ZenWiFi BN12 è il sistema mesh WiFi 8 presentato da ASUS per la connettività all’interno dell’abitazione. Il prodotto offre una configurazione tri-band con velocità dichiarata fino a 19.000 Mbps e utilizza ASUS Smart AiMesh con WiFi 8 Multi-AP Coordination.

La copertura dichiarata dall’azienda arriva fino a 2.000 metri quadrati. Il sistema è dotato di otto antenne interne e di moduli front-end ad alta potenza, componenti che ASUS indica come utili per estendere il segnale nelle aree meno raggiunte dalla rete wireless.

Per la connessione a Internet, ZenWiFi BN12 integra due porte Ethernet 10G, il rilevamento automatico della WAN e il tethering mobile 4G/5G. La dotazione consente quindi di utilizzare diverse configurazioni di accesso alla rete, comprese quelle basate sulla connessione mobile.

Anche il sistema mesh adotta Adaptive QoE per assegnare priorità alle applicazioni considerate più rilevanti, come gaming e streaming. Sul fronte della protezione, ASUS indica un sistema AiProtection a triplo livello, con controlli parentali, supporto VPN e blocco di annunci, tracker e siti dannosi.

L’abbonamento SecureGo Powered by McAfee

Accanto ai dispositivi di rete, ASUS ha annunciato ASUS SecureGo Powered by McAfee. Si tratta di un abbonamento di sicurezza che comprende protezione degli endpoint, VPN per più dispositivi e supporto multipiattaforma.

L’offerta è destinata agli utenti che vogliono affiancare alla gestione della rete domestica una protezione software per i dispositivi connessi. Il comunicato non indica prezzi, date di disponibilità o dettagli sulla durata degli abbonamenti, limitandosi a segnalare condizioni riservate ai clienti ASUS.

La presentazione di router, sistema mesh e servizio di sicurezza colloca WiFi 8 al centro dell’annuncio di ASUS a Gamescom 2026. L’azienda concentra le nuove funzioni su gestione del traffico, copertura domestica, connettività cablata ad alta capacità e strumenti di protezione per reti con più dispositivi.

FAQ

Quali prodotti WiFi 8 ha presentato ASUS?

ASUS ha presentato il router gaming ROG Rapture GT-BN98 e il sistema mesh ASUS ZenWiFi BN12.

Qual è la velocità dichiarata del ROG Rapture GT-BN98?

Il router offre un throughput quad-band dichiarato fino a 25.000 Mbps e dispone di due porte 10G.

Quanta copertura offre ZenWiFi BN12?

Il sistema mesh offre una copertura dichiarata fino a 2.000 metri quadrati tramite Smart AiMesh e Multi-AP Coordination.

SecureGo Powered by McAfee include una VPN?

L’abbonamento include protezione VPN per numerosi dispositivi, protezione endpoint e supporto multipiattaforma.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale ASUS, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.