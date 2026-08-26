Instagram lancia First Draft, il montaggio automatico per i Reels

26 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Instagram introduce First Draft per creare bozze automatiche di Reels da più clip.

introduce First Draft per creare bozze automatiche di Reels da più clip. La funzione seleziona momenti rilevanti, elimina pause e riduce la durata dei video.

First Draft arriva nell’app Instagram per iPhone , dentro il flusso di creazione dei Reels.

per , dentro il flusso di creazione dei Reels. La piattaforma conferma che lo strumento non utilizza intelligenza artificiale.

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Instagram semplifica l’editing dei Reels

Instagram ha lanciato First Draft, una funzione di montaggio automatico pensata per trasformare più filmati in una prima bozza di Reel, riducendo il lavoro manuale necessario per selezionare le scene e tagliare le pause. L’annuncio del rollout è arrivato il 25 agosto 2026 e riguarda l’app di Instagram su iPhone, con una distribuzione indicata come globale dalla piattaforma. Lo strumento punta a rendere la produzione di video brevi più accessibile a chi dispone di molte clip ma non vuole affrontare un editing completo dall’inizio.

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First Draft analizza i video scelti dall’utente, individua i passaggi considerati più significativi, accorcia il materiale e assembla una sequenza pronta per essere rivista. Il risultato non viene presentato come un contenuto definitivo: il creatore può modificarne i tagli, aggiungere musica, intervenire sugli elementi del Reel o procedere alla normale schermata di pubblicazione. La scelta di Instagram è quindi quella di automatizzare la fase preliminare, lasciando il controllo editoriale a chi pubblica.

La funzione si rivolge a montaggi con più clip, video frontali e contenuti in stile diario di giornata. Secondo la società, il beneficio consiste nel superare il punto iniziale più faticoso della lavorazione: decidere quali segmenti conservare e costruire un primo ordine narrativo. In un esempio condiviso con la stampa, quasi cinque minuti di riprese di rollerblade sono stati condensati in un Reel di 17 secondi.

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Come funziona First Draft e dove trovarlo

L’accesso a First Draft avviene nel flusso già esistente dei Reels. Gli utenti possono aprire la fotocamera di Instagram, registrare o selezionare i video e toccare il pulsante dedicato, oppure scegliere più clip dalla galleria dei Reels per far comparire l’opzione. La condizione centrale è la presenza di più filmati: la funzione è progettata per costruire un montaggio, non per applicare un semplice ritocco a una singola registrazione.

Dopo l’elaborazione, che Instagram indica come completabile in meno di dieci secondi, il sistema restituisce una prima selezione con pause ridotte e passaggi assemblati. L’utente può visualizzare il risultato, correggerlo e personalizzarlo prima della condivisione. Questa sequenza rende il servizio diverso da un editor completamente automatico: First Draft prepara una base di lavoro, ma non sostituisce le decisioni su ritmo, musica, testo o pubblicazione.

Un chiarimento rilevante riguarda la tecnologia impiegata. La portavoce di Instagram, Nicole Rechtszaid, ha confermato che First Draft non usa l’intelligenza artificiale, nonostante la funzione analizzi i filmati e individui le parti da mantenere. La precisazione distingue il nuovo strumento da prodotti concorrenti che propongono montaggi automatizzati con tecnologie AI, come le funzioni di taglio rapido offerte da Adobe e gli strumenti analoghi di CapCut.

L’integrazione nell’app principale è uno degli aspetti strategici del lancio. Chi realizza Reels non deve esportare le riprese verso un software separato per ottenere una prima selezione, una scelta che riduce i passaggi tecnici e trattiene la fase di editing dentro Instagram. Il servizio resta distinto da Edits, l’app autonoma della società dedicata a lavorazioni più avanzate, con timeline precisa al fotogramma, storyboard, effetti e dati sulle prestazioni.

Instagram ha spiegato a Mashable che il taglio manuale delle clip può essere “tedious and frustrating”, cioè tedioso e frustrante, per i creatori. La piattaforma ritiene inoltre che lo strumento possa essere utile alle persone con esigenze di accessibilità. Il posizionamento è pragmatico: ridurre il tempo speso a scorrere il rullino senza eliminare la possibilità di intervenire su ogni scelta effettuata dalla funzione.

Il debutto si inserisce in una serie di aggiornamenti dedicati ai creator. Nel corso dell’anno, Instagram ha introdotto Replace Audio, per sostituire la musica di post e caroselli già pubblicati senza cancellarli e ricaricarli, e ha lavorato a un assistente AI per Edits. La piattaforma sta inoltre testando Series, una funzione che consente di raggruppare Reels collegati in un ordine pensato dal creatore.

Un primo taglio, non una pubblicazione automatica

First Draft interviene nel tratto più ripetitivo della creazione, ma non risolve l’intero processo editoriale. Il Reel generato resta una bozza da verificare, perché il sistema può proporre una sequenza iniziale ma non decide se il contenuto sia adatto al pubblico, coerente con il profilo o pronto per essere pubblicato. Questa delimitazione è rilevante anche per i creator che vogliono mantenere riconoscibilità e controllo sul proprio linguaggio video.

Il lancio è stato annunciato nello stesso giorno in cui il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, era atteso per testimoniare nel processo statunitense sull’ipotizzata dipendenza dai social media che coinvolge Meta. La causa accusa Meta di aver progettato Instagram e Facebook in modo da incoraggiare un uso compulsivo tra i minori, accuse respinte dalla società. First Draft non è collegato al procedimento, ma arriva mentre gli strumenti che aumentano semplicità e frequenza della produzione restano sotto osservazione pubblica.

FAQ

Che cos’è First Draft di Instagram?

È una funzione che crea una prima bozza di Reel da più video, selezionando momenti rilevanti e riducendo pause e durata complessiva.

First Draft usa intelligenza artificiale?

No, Nicole Rechtszaid ha confermato che First Draft non utilizza AI, pur analizzando le clip per generare un montaggio iniziale.

Dove si trova First Draft?

È disponibile nella fotocamera di Instagram e nella galleria Reels dopo la selezione di più clip video su iPhone.

Si può modificare il Reel creato?

La bozza resta modificabile: si possono rivedere tagli, aggiungere musica e passare alla schermata di pubblicazione dell’app.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su Mashable, TechCrunch e The Verge; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.