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Toys Center espone le auto di Fast & Furious a Torri di Quartesolo

Toys Center espone le auto di Fast & Furious a Torri di Quartesolo

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Toys Center espone le auto di Fast & Furious a Torri di Quartesolo

La notizia in sintesi

  • Il 17 e 18 ottobre Toys Center ospiterà a Torri di Quartesolo un evento per i 25 anni di Fast & Furious.
  • Nel piazzale saranno esposte una Dodge Charger nera e una Mitsubishi Eclipse verde, disponibili per foto ricordo.
  • Le due vetture saranno collocate sotto un gonfiabile a tema dedicato alla saga cinematografica.
  • Dall’1 al 19 ottobre, i titolari di fidelity card avranno il secondo prodotto Fast & Furious meno caro scontato del 50%.

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(Riassunto generato con AI)

Una Dodge Charger nera e una Mitsubishi Eclipse verde saranno esposte nel piazzale del Toys Center di Torri di Quartesolo il 17 e 18 ottobre 2026. L’appuntamento è dedicato ai 25 anni dall’uscita del primo film di Fast & Furious: durante il fine settimana gli appassionati potranno osservare da vicino le due vetture e scattare foto ricordo.

L’iniziativa si rivolge sia agli adulti sia ai bambini e porta all’esterno del negozio due automobili associate alla saga. Accanto all’esposizione, Toys Center ha previsto una promozione sui prodotti Fast & Furious, attiva dall’1 al 19 ottobre e riservata ai possessori della fidelity card.

Le due auto nel piazzale del negozio

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Il programma del fine settimana ruota attorno alla presenza della Charger e della Eclipse. Le vetture, rispettivamente nera e verde, saranno sistemate sotto un gonfiabile a tema Fast & Furious, che farà da cornice all’allestimento nel piazzale del punto vendita.

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La possibilità di fotografarsi con le auto è al centro dell’appuntamento. L’esposizione permette di avvicinarsi a due dei modelli legati all’immaginario dei film, spostando l’attenzione dai prodotti sugli scaffali alle vetture che hanno contribuito alla riconoscibilità della saga.

La ricorrenza celebrata è quella del primo capitolo cinematografico. Toys Center ha scelto di dedicarle due giornate consecutive, sabato 17 e domenica 18 ottobre, concentrando l’iniziativa nel piazzale del negozio di Torri di Quartesolo. È questa la sede indicata per l’esposizione delle due automobili.

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La promozione per chi possiede la fidelity card

L’evento si colloca all’interno di un periodo commerciale più ampio dedicato a Fast & Furious. La promozione è iniziata l’1 ottobre e termina il 19 ottobre: comprende quindi entrambe le giornate dell’esposizione e prosegue fino al giorno successivo alla chiusura dell’appuntamento.

L’offerta riguarda i prodotti a tema Fast & Furious e prevede uno sconto del 50% sul secondo articolo acquistato, quello meno caro. Per accedervi è necessario essere titolari della fidelity card. La riduzione non è dunque presentata come uno sconto generalizzato su ogni singolo prodotto della linea.

Il meccanismo riguarda una coppia di articoli: entrambi devono essere registrati nello stesso scontrino e lo sconto viene applicato direttamente in cassa a quello con il prezzo inferiore. Il prodotto più caro non è quello su cui viene calcolata la riduzione prevista dall’iniziativa.

La distinzione è utile per leggere correttamente l’offerta: il 50% si riferisce al prodotto meno caro dei due acquistati, non al totale della spesa. La promozione è inoltre subordinata alla disponibilità delle scorte e mantiene come termine il 19 ottobre.

Due date per l’esposizione, un periodo più lungo per gli acquisti

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Per chi vuole vedere le automobili, le date da considerare restano il 17 e il 18 ottobre. La durata della promozione non coincide con quella dell’allestimento: l’offerta sui prodotti copre il periodo dall’1 al 19 ottobre, mentre la presenza delle vetture è prevista soltanto per il fine settimana annunciato.

L’anniversario viene così declinato in due iniziative distinte: un’esposizione destinata alle foto dei fan e un’offerta commerciale legata agli acquisti. Il richiamo alla saga passa soprattutto dalla Charger nera e dalla Eclipse verde, che saranno le protagoniste dell’appuntamento nel piazzale di Torri di Quartesolo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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