12 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Toys Center espone le auto di Fast & Furious a Torri di Quartesolo

La notizia in sintesi

Il 17 e 18 ottobre Toys Center ospiterà a Torri di Quartesolo un evento per i 25 anni di Fast & Furious.

Nel piazzale saranno esposte una Dodge Charger nera e una Mitsubishi Eclipse verde, disponibili per foto ricordo.

Eclipse verde, disponibili per foto ricordo. Le due vetture saranno collocate sotto un gonfiabile a tema dedicato alla saga cinematografica.

Dall’1 al 19 ottobre, i titolari di fidelity card avranno il secondo prodotto Fast & Furious meno caro scontato del 50%.

( Riassunto generato con AI)

Una Dodge Charger nera e una Mitsubishi Eclipse verde saranno esposte nel piazzale del Toys Center di Torri di Quartesolo il 17 e 18 ottobre 2026. L’appuntamento è dedicato ai 25 anni dall’uscita del primo film di Fast & Furious: durante il fine settimana gli appassionati potranno osservare da vicino le due vetture e scattare foto ricordo.

L’iniziativa si rivolge sia agli adulti sia ai bambini e porta all’esterno del negozio due automobili associate alla saga. Accanto all’esposizione, Toys Center ha previsto una promozione sui prodotti Fast & Furious, attiva dall’1 al 19 ottobre e riservata ai possessori della fidelity card.

Le due auto nel piazzale del negozio

Il programma del fine settimana ruota attorno alla presenza della Charger e della Eclipse. Le vetture, rispettivamente nera e verde, saranno sistemate sotto un gonfiabile a tema Fast & Furious, che farà da cornice all’allestimento nel piazzale del punto vendita.

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La possibilità di fotografarsi con le auto è al centro dell’appuntamento. L’esposizione permette di avvicinarsi a due dei modelli legati all’immaginario dei film, spostando l’attenzione dai prodotti sugli scaffali alle vetture che hanno contribuito alla riconoscibilità della saga.

La ricorrenza celebrata è quella del primo capitolo cinematografico. Toys Center ha scelto di dedicarle due giornate consecutive, sabato 17 e domenica 18 ottobre, concentrando l’iniziativa nel piazzale del negozio di Torri di Quartesolo. È questa la sede indicata per l’esposizione delle due automobili.

La promozione per chi possiede la fidelity card

L’evento si colloca all’interno di un periodo commerciale più ampio dedicato a Fast & Furious. La promozione è iniziata l’1 ottobre e termina il 19 ottobre: comprende quindi entrambe le giornate dell’esposizione e prosegue fino al giorno successivo alla chiusura dell’appuntamento.

L’offerta riguarda i prodotti a tema Fast & Furious e prevede uno sconto del 50% sul secondo articolo acquistato, quello meno caro. Per accedervi è necessario essere titolari della fidelity card. La riduzione non è dunque presentata come uno sconto generalizzato su ogni singolo prodotto della linea.

Il meccanismo riguarda una coppia di articoli: entrambi devono essere registrati nello stesso scontrino e lo sconto viene applicato direttamente in cassa a quello con il prezzo inferiore. Il prodotto più caro non è quello su cui viene calcolata la riduzione prevista dall’iniziativa.

La distinzione è utile per leggere correttamente l’offerta: il 50% si riferisce al prodotto meno caro dei due acquistati, non al totale della spesa. La promozione è inoltre subordinata alla disponibilità delle scorte e mantiene come termine il 19 ottobre.

Due date per l’esposizione, un periodo più lungo per gli acquisti

Per chi vuole vedere le automobili, le date da considerare restano il 17 e il 18 ottobre. La durata della promozione non coincide con quella dell’allestimento: l’offerta sui prodotti copre il periodo dall’1 al 19 ottobre, mentre la presenza delle vetture è prevista soltanto per il fine settimana annunciato.

L’anniversario viene così declinato in due iniziative distinte: un’esposizione destinata alle foto dei fan e un’offerta commerciale legata agli acquisti. Il richiamo alla saga passa soprattutto dalla Charger nera e dalla Eclipse verde, che saranno le protagoniste dell’appuntamento nel piazzale di Torri di Quartesolo.