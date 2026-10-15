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Mit, nuove sanzioni e stop di 30 giorni per le minicar alterate

Mit, nuove sanzioni e stop di 30 giorni per le minicar alterate

15 Ottobre 2026

15 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Mit, nuove sanzioni e stop di 30 giorni per le minicar alterate

La notizia in sintesi

  • Il Mit annuncia sanzioni più severe per le minicar con caratteristiche costruttive alterate.
  • Il testo aggiunge un divieto di marcia di 30 giorni alla sanzione pecuniaria e all’immobilizzazione.
  • Eliminate le proposte sulla patente B a 17 anni e sulle multe ai pedoni che usano lo smartphone.
  • Prevista la possibilità di targhe personalizzate, accanto all’opzione delle targhe del periodo di costruzione per i veicoli storici.

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Minicar modificate, il Mit annuncia un divieto di marcia di 30 giorni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia una stretta sulle minicar modificate nel nuovo testo del Codice della Strada approvato dal Consiglio dei ministri. Secondo la nota del Mit riportata da ANSA il 14 ottobre 2026 da Roma, alle sanzioni pecuniarie e all’immobilizzazione si aggiunge un divieto di marcia per 30 giorni in caso di alterazione delle caratteristiche costruttive. L’obiettivo dichiarato è proteggere i conducenti più giovani, contrastando le modifiche ai quadricicli leggeri rispetto al limite legale di 45 km/h.

Il provvedimento comprende anche la possibilità di targhe personalizzate, mentre esclude la patente B a 17 anni e le multe ai pedoni per l’uso dello smartphone durante l’attraversamento.

Le sanzioni sulle minicar e le misure eliminate dal testo

La disposizione sulle minicar riguarda l’alterazione delle caratteristiche costruttive: il Mit richiama le modifiche che interessano questi mezzi, classificati come quadricicli leggeri e soggetti al limite di velocità di 45 km/h. Il divieto di marcia per 30 giorni viene descritto come una misura aggiuntiva, non sostitutiva della sanzione pecuniaria e dell’immobilizzazione. La stretta interviene quindi sulle conseguenze della violazione, affiancando alla componente economica un ulteriore periodo nel quale il mezzo non può circolare.

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La nota ministeriale chiarisce anche due esclusioni rispetto alla prima stesura del provvedimento, distinguendo le ipotesi iniziali dalle disposizioni mantenute nel testo approvato. La possibilità di conseguire la patente B a 17 anni è stata eliminata per volontà del ministro Matteo Salvini, al quale il ministero attribuisce la priorità della sicurezza e di una condotta consapevole alla guida. Sono state rimosse anche le proposte di sanzionare i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l’attraversamento stradale.

Queste due misure, dunque, non rientrano nella versione descritta dal ministero: il chiarimento evita di sovrapporre le proposte della prima stesura al contenuto effettivamente approvato dal Consiglio dei ministri, sul quale si concentra la comunicazione istituzionale.

Targhe personalizzate e veicoli storici: il vincolo sulla combinazione alfanumerica

Accanto alle sanzioni, il testo introduce la possibilità di ottenere targhe personalizzate. Il Mit presenta questa opzione come un’integrazione della facoltà riconosciuta ai veicoli storici di avere una targa del periodo di costruzione, riproducendo anche la sigla alfanumerica originaria. Per questa riproduzione resta una condizione precisa: la combinazione non deve essere già utilizzata da un altro veicolo.

La personalizzazione si affianca dunque al recupero dell’identità storica del mezzo, senza consentire, per la sigla riprodotta, duplicazioni rispetto ad altri veicoli.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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