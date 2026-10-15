Mit, nuove sanzioni e stop di 30 giorni per le minicar alterate

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💡🌟【Luce LED Super Brillante】: Luce notturna LED 2 pezzi ha un totale di 12 LED, utilizzando sferette LED di alta qualità, basso consumo energetico e maggiore durata. Auto ha portato le luci interne Fornisce un’illuminazione ampia nei luoghi bui della tua auto e può essere utilizzato come luce di manutenzione di emergenza per la tua sicurezza. La luce bianca ultra brillante ti offre una nuova esperienza di comfort. · 💡🌟【Protezione per gli Occhi】: Luci abitacolo auto adotta un design ottico antiriflesso e le sfere della lampada sono distribuite uniformemente. USB ricaricabile auto luce interna di lettura luce è morbida e non abbagliante e l’uso a lungo termine non è facile da causare affaticamento degli occhi. 5V LED luci abitacolo più efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell’ambiente alle tradizionali luci a LED. · 💡🌟【Sensore Tattile】: Il chip Luce LED del sensore è integrato al centro della luce dell’auto, basta toccare la superficie del corpo luminoso per accendere/spento, risolve i problemi di interferenza dei cavi della tua auto. Il Luci LED ambiente auto può essere utilizzato per circa 2,5 ore una volta caricato e viene fornito con un cavo di ricarica con interfaccia USB. Luce touch ricaricabile USB magnetica Piccolo e portatile, non occupa spazio.