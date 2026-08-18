Tesla prepara il lancio del Cybercab ad Austin, forse già ad agosto

18 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Tesla prepara il possibile debutto pubblico del Cybercab ad Austin .

prepara il possibile debutto pubblico del ad . L’evento potrebbe svolgersi entro agosto, con inviti legati alle corse Robotaxi.

Il veicolo è progettato senza volante né pedali per il trasporto autonomo.

Restano aperti nodi normativi, di sicurezza e raccolta dati specifici.

Tesla Cybercab verso il debutto ad Austin

Tesla si prepara a un possibile lancio pubblico del suo Cybercab ad Austin, in Texas, già entro agosto secondo le informazioni riportate nelle ultime ore. Il progetto riguarda un robotaxi a due posti, privo di volante e pedali, concepito per trasportare passeggeri con guida autonoma e destinato prima di tutto al servizio commerciale della società.

L’account ufficiale Tesla Robotaxi su X ha confermato l’imminenza di un “Cybercab launch event”, offrendo agli utenti delle corse in Model Y Robotaxi la possibilità di ottenere un invito. L’account ha precisato che i vincitori sarebbero stati annunciati entro le 9 del mattino del 25 agosto, senza chiarire ulteriori aspetti dell’evento.

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Il debutto è rilevante perché il Cybercab rappresenta l’unico veicolo ad alto volume incluso nella roadmap pubblica di Tesla. La sua effettiva entrata in servizio su strade aperte, tuttavia, dipenderà dalla maturità del software e dall’eventuale quadro autorizzativo applicabile ai veicoli senza comandi tradizionali.

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Test, autorizzazioni e limiti della guida autonoma

Secondo le ricostruzioni disponibili, i dipendenti di Tesla stanno testando da luglio la versione completamente senza conducente su strade private attorno al campus aziendale. Il veicolo è stato inoltre coinvolto in una formazione con i soccorritori di Austin, dedicata alle procedure per spostarlo in caso di emergenza, come confermato dal portavoce cittadino Brad Cesak.

Il piano ipotizzato prevede inizialmente corse per i dipendenti sulle strade pubbliche di Austin, seguite dall’integrazione nel servizio Robotaxi aperto al pubblico. Ma le regole federali richiedono normalmente componenti come pedali e specchietti laterali: un’esenzione potrebbe cambiare lo scenario, come dimostra il caso di Zoox, autorizzata a impiegare un numero limitato di taxi autonomi senza volante in alcune città.

Il Cybercab utilizza il sistema Full Self-Driving (Supervised) di Tesla, che richiede supervisione costante del conducente ed è oggetto di indagine della National Highway Traffic Safety Administration per possibili problemi di conformità al traffico. Tesla indica inoltre la presenza di operatori remoti per le emergenze e ha iniziato ad aggiungere Starlink ai Cybercab, mentre restano interrogativi su connettività, latenza e capacità d’intervento.

La questione centrale è anche quantitativa: durante una call di luglio, Elon Musk ha detto che servono dati di guida specifici per il Cybercab prima di metterne molti su strada. Nella stessa occasione, il responsabile AI Ashok Elluswamy ha dichiarato 380.000 miglia percorse da robotaxi non supervisionati in sei città di due Stati, contro oltre 220 milioni di miglia completamente driverless dichiarate da Waymo.

La prova decisiva sarà l’uso commerciale

Il lancio pubblico non coinciderebbe automaticamente con una diffusione commerciale su larga scala. Il Cybercab è stato progettato per operare senza intervento umano, mentre il servizio Robotaxi di Tesla utilizza ancora monitor di sicurezza in alcuni mercati e combina veicoli supervisionati e non supervisionati.

La futura autorizzazione di un modello privo di volante sarà quindi decisiva quanto la dimostrazione tecnica. Per Tesla, il passaggio da test controllati a corse commerciali rappresenta la verifica concreta della capacità del sistema di funzionare in sicurezza sulle strade pubbliche.

FAQ

Quando potrebbe debuttare il Tesla Cybercab?

Sì, il lancio pubblico ad Austin è indicato come possibile entro agosto, senza una data ufficiale dell’evento confermata.

Il Cybercab ha volante e pedali?

No, il Tesla Cybercab è progettato con due posti e senza volante né pedali, caratteristica che rende rilevante il tema delle autorizzazioni federali.

Chi potrà ricevere inviti all’evento?

Sì, gli utenti delle corse Robotaxi in Model Y possono ottenere maggiori probabilità di invito effettuando più corse, secondo l’account Tesla Robotaxi.

Quale software utilizza il Cybercab?

Sì, il veicolo usa Full Self-Driving (Supervised), sistema che richiede supervisione umana costante ed è sotto indagine della National Highway Traffic Safety Administration.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e The Verge.