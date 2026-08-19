19 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Bollo e superbollo, le esenzioni regionali non si applicheranno più

La notizia in sintesi Superbollo separato dalle esenzioni regionali sul bollo auto.

separato dalle esenzioni regionali sul bollo auto. Restano rilevanti soltanto le esenzioni previste a livello nazionale.

Il tributo riguarda vetture oltre 185 kW e sotto vent’anni.

L’ipotesi di abolizione è stata ricondotta a una possibile revisione.

Superbollo, cambiano le regole sulle esenzioni

La nuova legge interviene sul rapporto tra bollo auto e superbollo, chiarendo che le esenzioni regionali dalla tassa automobilistica non producono più effetti sull’addizionale erariale. La modifica riguarda i proprietari di vetture soggette al superbollo, cioè auto con potenza superiore a 185 kW e con meno di vent’anni di anzianità.

Il punto centrale è il superamento delle interpretazioni che in passato avevano alimentato contenziosi, soprattutto quando una Regione riconosceva agevolazioni per determinate alimentazioni. D’ora in avanti, il superbollo sarà collegato esclusivamente alle esenzioni nazionali, come quella prevista per le auto elettriche.

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La norma ridefinisce quindi la distinzione tra un tributo regionale, il bollo, e un prelievo erariale, il superbollo. L’obiettivo è rendere più netto il perimetro applicativo delle due imposte e limitare l’incertezza interpretativa che ha segnato gli anni precedenti.

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Per gli automobilisti, la conseguenza pratica è che un’eventuale esenzione concessa dalla Regione non sarà sufficiente, da sola, a eliminare l’addizionale sulle vetture ad alta potenza.

Il precedente tributario e il nuovo criterio

Un riferimento rilevante era arrivato nel 2022 dalla Corte di giustizia tributaria di Roma. Con la sentenza 14704/5/2022, i giudici avevano stabilito che l’esenzione dal bollo per un’auto ibrida immatricolata nel Lazio comportasse anche l’esenzione dal superbollo.

Il caso esaminato riguardava una fase in cui la Regione prevedeva un’esenzione specifica dalla tassa automobilistica per le vetture ibride. Secondo quell’interpretazione, venendo meno il tributo principale, non risultava dovuta neppure la relativa addizionale.

La nuova disciplina ribalta questo criterio e separa i due piani. L’agevolazione regionale resta riferita al bollo auto, mentre il superbollo non ne viene più automaticamente coinvolto.

La scelta legislativa attribuisce pertanto rilievo alle sole esenzioni nazionali. Nel testo viene richiamato il caso delle auto elettriche, già interessate da un’esenzione nazionale che continua a incidere anche sul superbollo.

Il chiarimento assume rilievo perché il superbollo è un’imposta statale e non una semplice componente della tassa regionale di possesso. La nuova impostazione riduce lo spazio per estendere al tributo erariale le agevolazioni decise localmente.

Non cambia invece il presupposto fondamentale dell’addizionale: contano potenza del veicolo e anzianità dell’auto, secondo le soglie e le riduzioni stabilite.

Importi, riduzioni e possibile revisione futura

Il superbollo è dovuto per ogni kW oltre 185 e, per le auto con meno di vent’anni, ammonta a 20 euro per kW eccedente la soglia. L’importo si riduce a 12 euro dopo cinque anni, a 6 euro dopo dieci anni e a 3 euro dopo quindici anni.

Dopo vent’anni dall’immatricolazione, l’addizionale non è più dovuta. Il meccanismo resta quindi progressivamente meno oneroso con l’aumentare dell’età del veicolo.

L’abolizione del superbollo, più volte annunciata da esponenti dell’attuale maggioranza, non risulta però definita. La prospettiva è stata recentemente ricondotta a una revisione, che potrebbe essere affrontata con la prossima legge di Bilancio.

La scadenza della delega fiscale, valida dal 2023 al 2026, rende questo passaggio uno dei possibili dossier dell’ultima legge di Bilancio della legislatura.

FAQ

Quali auto devono pagare il superbollo?

Sì, il superbollo riguarda le auto con potenza superiore a 185 kW e con meno di vent’anni di anzianità.

Quanto costa il superbollo oltre 185 kW?

Sì, l’importo iniziale è di 20 euro per ogni kW che supera la soglia di 185 kW.

Le esenzioni regionali eliminano il superbollo?

No, la nuova legge stabilisce che le esenzioni regionali dal bollo non hanno più effetti sull’addizionale erariale.

Quando il superbollo non è più dovuto?

Sì, il tributo non è più dovuto dopo vent’anni di anzianità della vettura.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.