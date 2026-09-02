2 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS presenta ProArt P16, P14 e GR1X per AI locale

La notizia in sintesi ASUS ha presentato a Berlino nuovi notebook ProArt e il Mini PC GR1X.

I dispositivi utilizzano la piattaforma NVIDIA RTX Spark per elaborazioni AI locali.

ProArt P16 e P14 puntano su portabilità, display OLED e batterie ad alta capacità.

Lo showroom ASUS a Berlino è aperto a media e partner dal 2 al 5 settembre.

ASUS ha annunciato il 2 settembre a Berlino i nuovi computer della famiglia ProArt: i notebook ProArt P16 e ProArt P14 e il Mini PC ProArt GR1X. I dispositivi adottano la tecnologia NVIDIA RTX Spark e sono indirizzati a creator e sviluppatori che intendono eseguire localmente attività basate sull’intelligenza artificiale, dalla generazione di contenuti al rendering 3D.

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La presentazione è collegata all’ASUS IFA Showroom 2026, organizzato dal 2 al 5 settembre all’ABION Spreebogen Waterside Hotel di Berlino. L’iniziativa, riservata a media e partner invitati, prevede dimostrazioni pratiche sui prodotti e sui flussi di lavoro basati su agenti AI prima dell’apertura ufficiale di IFA.

Elaborazione AI locale e piattaforma RTX Spark

Al centro dei nuovi prodotti c’è il superchip NVIDIA RTX Spark, che integra una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, la piattaforma può raggiungere fino a 1 petaflop nelle prestazioni AI e disporre di fino a 128 GB di memoria unificata.

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ASUS indica tra gli impieghi previsti l’esecuzione di modelli linguistici fino a 120 miliardi di parametri, la gestione di scene 3D superiori a 90 GB e la generazione video AI in 4K. L’obiettivo dichiarato è consentire una parte maggiore dell’elaborazione direttamente sul computer, anziché affidarla esclusivamente a servizi cloud.

L’utilizzo locale, nelle indicazioni dell’azienda, permette di mantenere sul dispositivo prompt, file e asset creativi e di continuare a lavorare anche senza connessione. La compatibilità con l’ecosistema CUDA è prevista per applicazioni creative, modelli AI e strumenti di sviluppo che supportano l’accelerazione RTX.

Applicazioni ProArt e flussi di lavoro

Sui sistemi ProArt ASUS preinstalla MuseTree e StoryCube. MuseTree integra i modelli locali FLUX e WAN per la generazione di immagini, mentre StoryCube è dedicato al riconoscimento delle scene, all’organizzazione dei contenuti multimediali e alla gestione degli asset su Windows.

L’azienda ha inoltre indicato l’integrazione di workflow testati sia nelle proprie applicazioni sia in ComfyUI, piattaforma open source per l’AI generativa. Nello showroom di Berlino saranno mostrati scenari nei quali strumenti come ASUS Zenni Claw e MuseTree operano nelle fasi di generazione, modifica e gestione dei contenuti.

Il comunicato cita anche bundle Adobe Creative Cloud e, per alcuni notebook ASUS idonei, un bundle Google AI. Non sono però riportati dettagli sulle configurazioni interessate né sulle condizioni di accesso ai pacchetti.

Dimensioni e schermi dei notebook

ProArt P16 ha uno spessore di 12,9 millimetri e un peso di 1,77 chilogrammi. ASUS lo descrive come il proprio notebook RTX Spark da 16 pollici più sottile, indicando una riduzione del 14% nello spessore e del 9% nel peso rispetto alla generazione precedente. La batteria dichiarata è da 99 Wh.

Il ProArt P14 pesa 1,48 chilogrammi, misura 13,9 millimetri di spessore e monta una batteria da 90 Wh. Entrambi i modelli adottano display ASUS Lumina Pro OLED con accuratezza cromatica Delta E inferiore a 1. Il P16 può arrivare a 4K, 120 Hz VRR e supporta NVIDIA G-SYNC; il P14 arriva fino alla risoluzione 3K.

I pannelli raggiungono, secondo ASUS, una luminosità fino a 1.600 nit e includono un rivestimento antiriflesso. I notebook saranno disponibili nelle colorazioni Nano Black e Neo White e comprendono un touchpad aptico di precisione.

Il Mini PC GR1X e gli altri prodotti esposti

Il Mini PC ProArt GR1X misura 150 x 150 x 51 millimetri ed è progettato per l’uso continuativo. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola ha 218 pale, un controllo su sette livelli e una copertura termica indicata fino a 1,6 volte superiore. Il computer supporta fino a quattro display 4K e offre connessione 10GbE, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Allo showroom ASUS presenterà anche componenti e periferiche dell’ecosistema ProArt, inclusi la scheda madre ProArt Z890-CREATOR WIFI, la scheda grafica ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, tastiera e mouse ProArt. Tra i display figura il ProArt Display 6K PA32QCV, monitor IPS da 31,5 pollici con risoluzione 6016 x 3384, copertura DCI-P3 del 98% e accuratezza Delta E inferiore a 2 certificata Calman.

Il comunicato non riporta prezzi, date di commercializzazione o disponibilità dei nuovi ProArt P16, P14 e GR1X per il mercato italiano.

FAQ

Quali computer ProArt ha presentato ASUS?

ASUS ha annunciato i notebook ProArt P16 e P14 e il Mini PC ProArt GR1X, tutti basati sulla tecnologia NVIDIA RTX Spark.

Dove si svolge lo showroom ASUS IFA 2026?

Lo showroom si svolge all’ABION Spreebogen Waterside Hotel di Berlino dal 2 al 5 settembre ed è riservato a media e partner invitati.

Quanta memoria supporta NVIDIA RTX Spark?

La piattaforma RTX Spark dispone di fino a 128 GB di memoria unificata ad alta larghezza di banda, secondo le specifiche comunicate da ASUS.

Quali sono dimensioni e peso del ProArt P14?

ProArt P14 pesa 1,48 chilogrammi, ha uno spessore di 13,9 millimetri e integra una batteria da 90 Wh.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.