3 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Gene.01, il robot umanoide che impara anche dal contatto fisico

La notizia in sintesi Gene.01 è un robot umanoide industriale sviluppato da Generative Bionics .

è un robot umanoide industriale sviluppato da . La pelle artificiale consente di rilevare contatti, ambiente e persone in avvicinamento.

Il robot può apprendere compiti attraverso la guida fisica di un operatore.

Con Fincantieri è avviato un progetto per la saldatura navale.

Gene.01 porta l’apprendimento fisico nelle fabbriche

Gene.01, robot umanoide di Generative Bionics, è progettato per gli ambienti industriali e usa una pelle artificiale sensorizzata dal torso agli arti per rilevare informazioni dell’ambiente circostante e la vicinanza delle persone. Il progetto, sviluppato a partire dalla ricerca dell’Italian Institute of Technology pubblicata su Nature Machine Intelligence, mira a rendere l’apprendimento fisico più preciso nelle operazioni materiali, soprattutto nel controllo della forza durante la manipolazione. Generative Bionics presenta la piattaforma come applicazione industriale di Physical AI, integrando corpo, meccanica e controllo per adattare robot, componenti e comportamenti alle attività più complesse richieste, mentre avvia con Fincantieri un progetto dedicato alla saldatura nei cantieri navali.

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Pelle sensorizzata e piattaforma modulare

La pelle di Gene.01 non registra soltanto il contatto: rileva segnali simultanei dell’ambiente, inclusa la presenza di una persona in avvicinamento. Un operatore può guidarne fisicamente il braccio per trasferire un nuovo compito e informazioni che un semplice video non trasmette con uguale precisione. L’apprendimento così acquisito serve soprattutto a dosare la presa: bisogna evitare sia la caduta dell’oggetto sia un danno causato da pressione eccessiva.

Secondo Generative Bionics, il metodo affronta uno dei problemi persistenti della robotica umanoide, insegnando alla macchina la gestione della forza nelle attività fisiche. Il progetto adotta la Physical AI: hardware, intelligenza e movimenti vengono sviluppati insieme e calibrati anche su ergonomia, stabilità della camminata e modelli degli esseri umani coinvolti. Gene.01 è una piattaforma per robot specializzati: intelligenza artificiale, aspetto esterno ed end effector, come mani, pinze o piedi, possono essere modificati secondo l’attività industriale.

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La modularità consente quindi di intervenire su software, design e componenti terminali senza descrivere Gene.01 come un prodotto unico o definitivo per un solo impiego produttivo specifico.

Filiera europea e primo impiego nei cantieri

L’alleanza con Synapticon punta a una catena di attuatori prodotta in Europa e protetta dall’UE, con assemblaggio, calibrazione e test di sicurezza previsti sul territorio europeo. Il round seed da 81 milioni di dollari, guidato da CDP Venture Capital e partecipato da AMD Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether, sostiene questa strategia. La collaborazione con Fincantieri traduce intanto la piattaforma in un caso applicativo: un umanoide destinato alla saldatura nei cantieri navali. La fonte indicata è New Atlas.

FAQ

Quali segnali rileva la pelle di Gene.01?

La pelle sensorizzata rileva informazioni ambientali simultanee, compresa la vicinanza di una persona, prima che avvenga un contatto fisico.

Come apprende nuovi compiti il robot?

Un operatore guida fisicamente il braccio del robot, trasferendo informazioni operative e indicazioni sulla forza non riproducibili con un video.

Da quale ricerca nasce Gene.01?

Il progetto deriva dalla ricerca dell’Italian Institute of Technology, pubblicata su Nature Machine Intelligence, dedicata all’apprendimento fisico dei robot.

Quale applicazione sviluppa Generative Bionics con Fincantieri?

La collaborazione riguarda un robot umanoide dedicato alla saldatura nei cantieri navali di Fincantieri, primo progetto applicativo concreto già avviato.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un’analisi accurata e congiunta.