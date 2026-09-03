Gene.01, il robot umanoide che impara anche dal contatto fisico

3 Settembre 2026

3 Settembre 2026/Home/INTERNET/Gene.01, il robot umanoide che impara anche dal contatto fisico

La notizia in sintesi

  • Gene.01 è un robot umanoide industriale sviluppato da Generative Bionics.
  • La pelle artificiale consente di rilevare contatti, ambiente e persone in avvicinamento.
  • Il robot può apprendere compiti attraverso la guida fisica di un operatore.
  • Con Fincantieri è avviato un progetto per la saldatura navale.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Moduli di giunzione robotici a basso rumore for robot umanoidi e automazione industriale

Precisione di funzionamento: la trasmissione ottimizzata riduce il gioco, garantendo un’elevata precisione nelle applicazioni automatizzate · Compatto ed efficiente: il design ottimizzato degli spazi offre una coppia elevata in un volume compatto, ideale per i meccanismi articolati · Tenuta e durata: l’alloggiamento sigillato con cuscinetti integrati resiste a cicli di funzionamento continui in ambienti industriali

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Gene.01 porta l’apprendimento fisico nelle fabbriche

Gene.01, robot umanoide di Generative Bionics, è progettato per gli ambienti industriali e usa una pelle artificiale sensorizzata dal torso agli arti per rilevare informazioni dell’ambiente circostante e la vicinanza delle persone. Il progetto, sviluppato a partire dalla ricerca dell’Italian Institute of Technology pubblicata su Nature Machine Intelligence, mira a rendere l’apprendimento fisico più preciso nelle operazioni materiali, soprattutto nel controllo della forza durante la manipolazione. Generative Bionics presenta la piattaforma come applicazione industriale di Physical AI, integrando corpo, meccanica e controllo per adattare robot, componenti e comportamenti alle attività più complesse richieste, mentre avvia con Fincantieri un progetto dedicato alla saldatura nei cantieri navali.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Pelle sensorizzata e piattaforma modulare

La pelle di Gene.01 non registra soltanto il contatto: rileva segnali simultanei dell’ambiente, inclusa la presenza di una persona in avvicinamento. Un operatore può guidarne fisicamente il braccio per trasferire un nuovo compito e informazioni che un semplice video non trasmette con uguale precisione. L’apprendimento così acquisito serve soprattutto a dosare la presa: bisogna evitare sia la caduta dell’oggetto sia un danno causato da pressione eccessiva.

Secondo Generative Bionics, il metodo affronta uno dei problemi persistenti della robotica umanoide, insegnando alla macchina la gestione della forza nelle attività fisiche. Il progetto adotta la Physical AI: hardware, intelligenza e movimenti vengono sviluppati insieme e calibrati anche su ergonomia, stabilità della camminata e modelli degli esseri umani coinvolti. Gene.01 è una piattaforma per robot specializzati: intelligenza artificiale, aspetto esterno ed end effector, come mani, pinze o piedi, possono essere modificati secondo l’attività industriale.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La modularità consente quindi di intervenire su software, design e componenti terminali senza descrivere Gene.01 come un prodotto unico o definitivo per un solo impiego produttivo specifico.

Filiera europea e primo impiego nei cantieri

L’alleanza con Synapticon punta a una catena di attuatori prodotta in Europa e protetta dall’UE, con assemblaggio, calibrazione e test di sicurezza previsti sul territorio europeo. Il round seed da 81 milioni di dollari, guidato da CDP Venture Capital e partecipato da AMD Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether, sostiene questa strategia. La collaborazione con Fincantieri traduce intanto la piattaforma in un caso applicativo: un umanoide destinato alla saldatura nei cantieri navali. La fonte indicata è New Atlas.

FAQ

Quali segnali rileva la pelle di Gene.01?

La pelle sensorizzata rileva informazioni ambientali simultanee, compresa la vicinanza di una persona, prima che avvenga un contatto fisico.

Come apprende nuovi compiti il robot?

Un operatore guida fisicamente il braccio del robot, trasferendo informazioni operative e indicazioni sulla forza non riproducibili con un video.

Da quale ricerca nasce Gene.01?

Il progetto deriva dalla ricerca dell’Italian Institute of Technology, pubblicata su Nature Machine Intelligence, dedicata all’apprendimento fisico dei robot.

Quale applicazione sviluppa Generative Bionics con Fincantieri?

La collaborazione riguarda un robot umanoide dedicato alla saldatura nei cantieri navali di Fincantieri, primo progetto applicativo concreto già avviato.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, attraverso un’analisi accurata e congiunta.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026AudioLe migliori soundbar di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PERSONE
Flavio Siano guida Arkadia Digital nello sviluppo degli investimenti digitali
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
MOTORI
Gran Premio d’Italia, interventi a Monza per tribune e ospitalità
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Bank of America guida 21 banche verso una stablecoin in dollari
di Redazione Assodigitale
#4
PRODOTTI
HONOR lancia Vacuum Cleaner Mini, aspirapolvere portatile da 21.000 Pa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
FINTECH
Auto aziendali, dal 2026 maggiorazione del 50% per i veicoli oltre 5 anni
di Redazione Assodigitale
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.