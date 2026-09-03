3 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Italia, auto elettriche al 6,4%: plug-in avanti nelle immatricolazioni

La notizia in sintesi Le elettriche raggiungono il 6,4% del mercato italiano ad agosto.

Le ibride plug-in superano le elettriche con 8.446 immatricolazioni.

Nei primi otto mesi del 2026 cresce il totale delle auto elettriche.

L’assenza di incentivi limita la penetrazione delle vetture a batteria.

Elettriche in crescita, ma mercato ancora ristretto

Il mercato automobilistico italiano, nel bollettino di agosto sulle immatricolazioni, conferma una crescita ancora limitata per le auto elettriche: le vetture a batteria hanno totalizzato 4.486 registrazioni, pari al 6,4% del mercato. Il confronto riguarda l’Italia e mette a fuoco la distanza dalle ibride plug-in, salite a 8.446 unità e al 12%, pur in presenza di prezzi indicati come allineati. Dopo l’assenza di incentivi richiamata dal settore, il dato segnala una domanda che privilegia ancora motorizzazioni con propulsore termico; nei primi otto mesi del 2026, tuttavia, le elettriche sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2025. Il fenomeno chiarisce il peso delle condizioni d’acquisto nelle scelte.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il confronto con plug-in, ibride e modelli più venduti

Le ibride plug-in hanno registrato quasi il doppio delle immatricolazioni delle elettriche nel mese di agosto, con una quota del 12% contro il 6,4% delle vetture completamente a batteria. Il noleggio a lungo termine ha inciso in modo rilevante su questa categoria, rappresentando il 45% delle immatricolazioni complessive delle plug-in. Nel progressivo gennaio-agosto, le auto elettriche sono passate da 54.061 unità del 2025 a 91.475 nel 2026, una crescita evidente ma ancora distante dai volumi rilevati nei principali mercati europei, come Francia e Germania.

La graduatoria di agosto conferma dimensioni contenute anche per i modelli più richiesti: la BYD Dolphin Surf guida con 220 immatricolazioni, seguita dalla Fiat 500e con 197. La BMW iX3 si colloca al terzo posto con 190 unità, davanti alla Leapmotor T03, ferma a 187. Tesla, sommando Model Y e Model 3, totalizza 265 immatricolazioni. Il quadro generale continua a favorire le ibride, al 49,3% nei primi otto mesi e al 46,9% nel solo mese di agosto.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Incentivi e domanda: il nodo per l’elettrico italiano

La distanza tra elettriche e ibride plug-in indica che il prezzo non è l’unico criterio di scelta per gli automobilisti italiani, orientati verso soluzioni dotate anche di motore a combustione. Le auto a benzina conservano una quota del 20,1%, mentre il diesel scende al 5,8%, confermando il suo progressivo ridimensionamento. Senza incentivi, la crescita delle immatricolazioni elettriche rilevata nei primi otto mesi potrebbe non tradursi rapidamente in una quota di mercato paragonabile a quella dei maggiori Paesi europei.

FAQ

Quante auto elettriche sono state immatricolate ad agosto?

Le immatricolazioni delle vetture completamente elettriche sono state 4.486, equivalenti al 6,4% del mercato automobilistico italiano rilevato nel mese di agosto.

Quale quota hanno raggiunto le ibride plug-in?

Le ibride plug-in hanno raggiunto il 12% del mercato ad agosto, con 8.446 unità immatricolate, quasi il doppio delle elettriche.

Qual è l’elettrica più immatricolata ad agosto?

La BYD Dolphin Surf guida la classifica mensile con 220 immatricolazioni, davanti alla Fiat 500e, che ha registrato 197 unità.

Come sono andate le vendite Tesla ad agosto?

Tesla ha totalizzato 265 immatricolazioni complessive sommando Model Y e Model 3, senza incidere in modo rilevante sui volumi mensili.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono elaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi accurata di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.