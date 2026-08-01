Google Pixel 11, lancio il 12 agosto: il teaser conferma Pixel Glow

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google presenterà la gamma Pixel 11 il 12 agosto a New York .

presenterà la gamma il 12 agosto a . Il teaser ufficiale conferma Pixel 11 Pro e il nuovo sistema luminoso Pixel Glow .

e il nuovo sistema luminoso . La serie dovrebbe includere quattro modelli, incluso il pieghevole Pixel 11 Pro Fold .

. Specifiche, prezzi e disponibilità restano da confermare durante l’evento Made by Google.

( Riassunto generato con AI)

Pixel 11, lancio confermato il 12 agosto

Google ha confermato che presenterà la nuova famiglia Pixel 11 il 12 agosto durante l’evento Made by Google a New York, previsto alle 18 ora locale e nella notte tra il 12 e il 13 agosto in Italia. Il primo teaser ufficiale mostra esplicitamente il nome Pixel 11 Pro, offrendo una prima conferma concreta sul design posteriore dei prossimi smartphone.

La novità più visibile è Pixel Glow, un elemento luminoso multicolore integrato attorno al modulo fotografico. Secondo quanto emerge dal filmato e dalle anticipazioni disponibili, il sistema dovrebbe rendere più immediata la lettura delle notifiche quando il telefono è appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso.

Il lancio interessa l’intera strategia hardware di Google, chiamata a rinnovare i propri smartphone Android in una fase competitiva segnata da nuovi dispositivi premium e pieghevoli. L’azienda ha scelto di anticipare l’evento con un teaser, ma ha rinviato i dettagli tecnici e commerciali alla presentazione ufficiale.

Pixel Glow e quattro modelli attesi

Pixel Glow è il dettaglio che distingue maggiormente la nuova generazione: nel teaser appare come una luce colorata nella barra fotografica, soluzione che modifica l’impostazione estetica dei Pixel precedenti. La funzione potrebbe essere personalizzabile e utilizzata per segnalare messaggi in arrivo e altre notifiche, ma le modalità precise dovranno essere chiarite da Google.

Le informazioni raccolte indicano una gamma composta da Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold. Per i modelli Pro è atteso il consueto doppio formato, mentre il Fold rappresenterebbe la nuova proposta pieghevole del gruppo.

Circolano inoltre indiscrezioni sul processore Tensor G6, sulle configurazioni di memoria e su display OLED a 120 Hz, ma non sono dati confermati dall’azienda. Anche le ipotesi sui prezzi restano incerte: le fonti riportano valutazioni diverse e non consentono di definire un listino attendibile prima dell’evento.

La cautela è rilevante anche per l’archiviazione: è stata ipotizzata l’eliminazione del taglio da 128 GB per alcuni modelli, con una possibile partenza da 256 GB. Si tratta però di un elemento non ufficiale, che potrebbe incidere sia sul prezzo d’ingresso sia sul posizionamento della gamma.

La sfida passa dall’esperienza quotidiana

Il debutto di Pixel Glow suggerisce che Google punti non soltanto a un aggiornamento interno, ma anche a un’interazione più riconoscibile nell’uso quotidiano. Un indicatore luminoso attorno alle fotocamere può differenziare i Pixel a colpo d’occhio e ridurre la necessità di attivare lo schermo per controllare gli avvisi.

Resta da verificare se la funzione sarà disponibile su tutti e quattro i modelli e con quali opzioni software. Le vendite, secondo le anticipazioni, dovrebbero iniziare entro la fine di agosto, anche in Italia, ma la conferma definitiva è attesa dal palco di New York.

La presentazione chiarirà inoltre se il rinnovamento sarà soprattutto estetico o accompagnato da miglioramenti sostanziali in autonomia, fotografia e prestazioni.

FAQ

Quando sarà presentato Google Pixel 11?

Sì, Google ha fissato la presentazione della gamma Pixel 11 per il 12 agosto a New York, durante l’evento Made by Google.

Quale modello appare nel teaser ufficiale?

Sì, il filmato ufficiale mostra il nome Pixel 11 Pro e una porzione della sua scocca posteriore con il modulo fotografico.

Che cos’è Pixel Glow?

Sì, Pixel Glow è un indicatore luminoso multicolore vicino alle fotocamere, pensato per rendere visibili notifiche e avvisi senza guardare lo schermo.

Quanti Pixel 11 sono attesi?

Sì, le anticipazioni indicano quattro dispositivi: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Mashable.