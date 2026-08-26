JBL presenta Quantum 850, cuffie gaming wireless multipiattaforma

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/JBL presenta Quantum 850, cuffie gaming wireless multipiattaforma

La notizia in sintesi

  • JBL lancerà le cuffie gaming wireless Quantum 850 a settembre.
  • Il prezzo consigliato è di 249,99 euro.
  • Le cuffie includono cancellazione adattiva del rumore e head tracking.
  • Supportano connessioni wireless, USB-C e jack da 3,5 mm.

Riassunto generato con AI

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Con le cuffie JBL Quantum 910 potrai vivere un’esperienza di gaming senza precedenti grazie alla tecnologia JBL QuantumSPHERE 360 su PC e QuantumSPATIAL 360 su console, per un’acustica di qualità · Dai passi più piccoli all’esplosione più forte: la tecnologia JBL QuantumSound Signature e l’Head Tracking rendono epica ogni scena e il software JBL QuantumEngine consente un suono personalizzato · Gioca e ricarica: non lasciare che la batteria scarica interrompa il tuo gioco grazie a 39 ore di autonomia con la pratica funzione di ricarica e gioco, per non abbandonare mai la tua squadra

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JBL annuncia l’arrivo delle Quantum 850, nuove cuffie gaming wireless multipiattaforma che saranno disponibili da settembre al prezzo consigliato di 249,99 euro. Il modello sarà venduto sul sito JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

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Le Quantum 850 si collocano nella linea premium JBL Quantum e puntano su funzionalità pensate per il gioco competitivo, tra riproduzione audio spaziale, cancellazione adattiva del rumore, microfono dedicato alle comunicazioni e connessioni compatibili con più dispositivi.

Audio spaziale e tracciamento dei movimenti

Le cuffie adottano driver dinamici in carbonio da 50 millimetri certificati Hi-Res. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, il sistema è progettato per riprodurre i dettagli sonori della scena di gioco, inclusi movimenti, ricariche ed esplosioni.

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La tecnologia JBL Quantum Spatial Sound, gestita attraverso il software JBL QuantumENGINE, include l’Head Tracking: una funzione che segue i movimenti della testa per adeguare la percezione della posizione dei suoni. Il software consente inoltre la personalizzazione dell’equalizzazione per il gaming e una funzione di riduzione del rumore della tastiera basata su AI.

Il pacchetto tecnico comprende anche la cancellazione adattiva del rumore, indicata per attenuare i suoni dell’ambiente esterno durante l’utilizzo. Per la comunicazione con altri giocatori è presente un microfono ad asta unidirezionale da 6 millimetri, descritto nelle caratteristiche tecniche come cardioide e dotato di cancellazione del rumore.

Doppia connessione wireless e modalità cablata

Uno degli elementi centrali del modello è la doppia connettività wireless. Le Quantum 850 possono usare contemporaneamente un dongle USB-C a 2,4 GHz a bassa latenza e il Bluetooth 5.3. La configurazione permette, secondo JBL, di mantenere l’audio del gioco mentre si gestisce una chiamata o si ascolta musica da un’altra sorgente.

Oltre alle modalità wireless, le cuffie supportano il collegamento via USB-C e tramite jack da 3,5 millimetri. La compatibilità dichiarata comprende Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation e Nintendo. Il prodotto dispone inoltre della certificazione Zoom.

La varietà di collegamenti consente di utilizzare la cuffia sia con computer e console sia con dispositivi mobili, senza limitarsi a una sola piattaforma. La certificazione Hi-Res viene indicata anche per l’audio tramite connessione cablata.

Componenti sostituibili e posizionamento nella gamma

Per il comfort, JBL ha previsto una struttura con sistema di sospensione Air Mesh Hammock, cuscinetti in similpelle e archetto regolabile. Il modello integra inoltre componenti sostituibili: tra quelli elencati figurano microfono, cavo USB-C, cuscinetti auricolari, cover dei padiglioni, fascia Air Mesh Hammock e batteria.

La sostituibilità dei componenti soggetti a usura è una delle caratteristiche previste per prolungare l’utilizzo della cuffia senza dover necessariamente sostituire l’intero prodotto.

Le Quantum 850 affiancheranno le JBL Quantum 950, indicate dall’azienda come il modello di punta della famiglia. Le Quantum 950 includono una Base Station per regolare impostazioni audio e illuminazione RGB, oltre a ricaricare la batteria sostituibile.

Con il lancio di settembre, JBL amplia quindi l’offerta Quantum con un modello dotato di connessioni multiple, sistema audio con tracciamento della testa e parti sostituibili, destinato a utenti che utilizzano piattaforme di gioco differenti.

FAQ

Quando escono le JBL Quantum 850?

JBL ha comunicato che le Quantum 850 saranno disponibili a partire da settembre.

Quanto costano le JBL Quantum 850?

Il prezzo consigliato comunicato da JBL per le Quantum 850 è di 249,99 euro.

Quali connessioni supportano le Quantum 850?

Supportano dongle USB-C a 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C cablato e jack da 3,5 millimetri.

Con quali dispositivi sono compatibili?

Sono compatibili con Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation e Nintendo.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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