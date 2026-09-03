3 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Sicurezza dell’AI, causa contro quattro agenzie Usa per svelare i criteri segreti

La notizia in sintesi Protect Democracy cita quattro agenzie federali statunitensi per ottenere documenti sui controlli AI.

cita quattro agenzie federali statunitensi per ottenere documenti sui controlli AI. Il quadro volontario della Casa Bianca valuta modelli avanzati prima della diffusione pubblica.

Il ricorso chiede criteri, partecipanti, contratti e basi giuridiche non classificati.

Il caso si intreccia con il rinnovo delle tutele previste dal CISA.





Ricorso sui controlli federali per l’intelligenza artificiale

Protect Democracy ha citato in giudizio quattro agenzie federali degli Stati Uniti per ottenere documenti non classificati sul sistema volontario con cui l’amministrazione di Donald Trump esamina i modelli di intelligenza artificiale di frontiera prima della diffusione pubblica. L’azione riguarda l’Ufficio del National Cyber Director, l’Office of Science and Technology Policy, i dipartimenti del Tesoro e del Commercio, indicati come soggetti coinvolti. Dopo il completamento del quadro annunciato dalla Casa Bianca il 3 agosto, l’organizzazione chiede trasparenza su criteri, partecipanti e basi giuridiche, sostenendo che tali scelte incidano su sicurezza nazionale, industria e accesso ai sistemi più avanzati.

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La richiesta punta a consentire un controllo pubblico e parlamentare su decisioni potenzialmente decisive.

Documenti richiesti e nodi sulla trasparenza

Secondo Protect Democracy, la cornice non definisce pubblicamente che cosa sia un “covered frontier model”, quali imprese partecipino o con quali criteri siano autorizzati accesso e rilascio. La Casa Bianca ha confermato che il framework e GOLD EAGLE sono impiegati nelle revisioni, ma ha mantenuto riservati i dettagli; una parte del processo resta classificata, mentre la struttura richiesta non risulta classificata secondo il ricorso. L’organizzazione domanda entro il 30 settembre testo, termini di partecipazione, identità dei soggetti e criteri procedurali, oltre a un’ingiunzione contro l’indebito trattenimento degli atti.

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Le richieste FOIA identiche, presentate alle quattro amministrazioni, chiedevano solo informazioni non classificate e trattamento accelerato: nessuna agenzia avrebbe consegnato documenti, mentre l’ufficio del National Cyber Director ha respinto l’accelerazione. Deana El-Mallawany, direttrice di Impact Programs & Counsel di Protect Democracy, ha dichiarato ad Ars che né il Congresso né l’organizzazione dispongono di elementi sufficienti per valutare il funzionamento di GOLD EAGLE. Il ricorso richiama inoltre la possibile proroga del Cybersecurity Information Sharing Act del 2015, ritenuto la base per la condivisione di informazioni tra aziende AI e governo.

Il rinnovo del CISA può influire sul programma

Il contenzioso arriva mentre il Congresso valuta il rinnovo delle protezioni di responsabilità previste dal CISA, che secondo il ricorso sostengono GOLD EAGLE. La decisione parlamentare potrebbe arrivare non prima del 30 settembre e non oltre l’11 dicembre. Per Protect Democracy, l’assenza di documenti impedisce ai legislatori di verificare autorità, partecipanti e modalità operative prima del voto, con il rischio di prorogare un programma ancora non illustrato pubblicamente.

La causa mira quindi a rendere verificabile la governance federale dei modelli AI più avanzati.

FAQ

Che cosa chiede Protect Democracy alle agenzie?

Il ricorso riguarda documenti non classificati su testo, partecipanti, termini contrattuali e criteri con cui l’accesso ai modelli viene concesso o negato.

Quando è stato completato il framework federale?

La Casa Bianca ha annunciato il completamento del framework il 3 agosto, confermando poi il suo impiego nelle revisioni dei modelli.

Quali uffici federali sono coinvolti nel ricorso?

Ufficio del National Cyber Director, Office of Science and Technology Policy, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento del Commercio sono convenuti.

Quale legame esiste con il CISA?

La proroga delle tutele di responsabilità previste dal CISA è collegata a GOLD EAGLE; il voto può avvenire tra 30 settembre e 11 dicembre.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e fonti qualificate specializzate, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.