3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS presenta Zenbook 14 con chip Qualcomm, Intel e AMD

La notizia in sintesi ASUS ha presentato Zenbook 14 all’IFA Showroom 2026 di Berlino.

Il notebook sarà disponibile con processori Qualcomm, Intel o AMD, secondo la configurazione.

Il dispositivo adotta un display OLED e un telaio in metallo con coperchio in Ceraluminum.

Prezzo e data di vendita in Italia non sono stati comunicati.

ASUS ha presentato a Berlino il nuovo Zenbook 14, notebook destinato all’uso quotidiano che punta su portabilità, autonomia e funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il computer è tra i prodotti mostrati dall’azienda durante l’IFA Showroom 2026, appuntamento in programma dal 2 al 5 settembre all’ABION Spreebogen Waterside Hotel.

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Il produttore non ha indicato né il prezzo né la data di commercializzazione del modello per il mercato italiano. Restano quindi da definire le configurazioni che arriveranno nei negozi, i relativi listini e le tempistiche di disponibilità.

Tre piattaforme hardware previste

Zenbook 14 potrà essere proposto con piattaforme diverse, a seconda della configurazione scelta. ASUS indica la compatibilità con processori Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 3 e AMD Ryzen AI 300 Series. Si tratta di tre opzioni che collocano il notebook nell’area dei cosiddetti AI PC, dispositivi progettati per eseguire anche attività legate all’intelligenza artificiale.

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Il comunicato non specifica quali modelli precisi di processore saranno utilizzati, né le quantità di memoria, le capacità di archiviazione o le differenze di dotazione fra le versioni. Non vengono riportati neppure dati sulle prestazioni, sull’autonomia effettiva o sulle caratteristiche della connettività.

ASUS collega il progetto del computer a esigenze di lavoro, collaborazione e mobilità. L’azienda afferma che il sistema è pensato per offrire esperienze AI e un’autonomia orientata a coprire una giornata lavorativa, ma non fornisce una stima espressa in ore né chiarisce i criteri di misurazione.

Struttura in metallo e schermo OLED

Dal punto di vista costruttivo, lo Zenbook 14 ha una scocca interamente in metallo e un coperchio realizzato in Ceraluminum, materiale citato dall’azienda come elemento resistente del dispositivo. Il notebook sarà disponibile in tre finiture: Komodo Coral, Arctic Blue e Zabriskie Beige.

Lo schermo è un pannello OLED. Anche in questo caso, ASUS non ha diffuso nel comunicato dettagli quali diagonale effettiva, risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità o copertura cromatica. Il nome del prodotto suggerisce una dimensione della serie da 14 pollici, ma il testo diffuso dall’azienda non aggiunge specifiche sul display.

La presentazione richiama un utilizzo in movimento, grazie al formato leggero e alla costruzione pensata per il trasporto. Il peso e lo spessore del computer, tuttavia, non sono stati comunicati. Per valutare l’effettiva portabilità delle diverse versioni sarà necessario attendere le schede tecniche complete o l’avvio della commercializzazione.

Presentazione riservata a media e partner

Il notebook è stato mostrato nell’ASUS IFA Showroom 2026, spazio espositivo riservato a media e partner invitati. L’iniziativa, ospitata a Berlino in concomitanza con IFA, è dedicata alle novità hardware dell’azienda e ai flussi di lavoro che impiegano strumenti di intelligenza artificiale.

Per ora Zenbook 14 è stato annunciato come parte della proposta ASUS per i portatili con funzioni AI integrate. Le informazioni disponibili delineano le principali piattaforme previste, i materiali del telaio, le colorazioni e l’adozione di un pannello OLED, ma non consentono un confronto completo tra le varianti né una valutazione del rapporto tra prezzo e dotazione.

Le indicazioni su vendita in Italia, configurazioni locali e costi saranno gli elementi necessari per definire il posizionamento commerciale del notebook nel mercato nazionale.

FAQ

Dove è stato presentato ASUS Zenbook 14?

ASUS Zenbook 14 è stato presentato all’IFA Showroom 2026, dal 2 al 5 settembre a Berlino presso l’ABION Spreebogen Waterside Hotel.

Quali processori può montare Zenbook 14?

Le configurazioni previste includono Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 3 oppure AMD Ryzen AI 300 Series.

Quali colori sono disponibili per Zenbook 14?

Le tre colorazioni annunciate sono Komodo Coral, Arctic Blue e Zabriskie Beige.

Quanto costa ASUS Zenbook 14 in Italia?

Prezzo e data di commercializzazione per il mercato italiano non sono riportati nel comunicato ufficiale diffuso da ASUS.

Qual è la fonte delle informazioni su Zenbook 14?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.