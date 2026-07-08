Samsung conferma Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sui nuovi pieghevoli Z

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Qualcomm e Samsung confermano Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sui prossimi pieghevoli Z.

e confermano Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy sui prossimi pieghevoli Z. Il teaser su Instagram suggerisce il debutto di Galaxy Z Fold8 e della variante Ultra.

e della variante Ultra. Galaxy Z Flip8 dovrebbe adottare chip diversi in base ai mercati, tra Exynos e Snapdragon.

dovrebbe adottare chip diversi in base ai mercati, tra Exynos e Snapdragon. Il prossimo Galaxy Unpacked è atteso a Londra il 22 luglio.

(Riassunto generato con AI)

Samsung conferma il chip dei nuovi pieghevoli

Samsung e Qualcomm hanno confermato nelle ultime ore, con un post pubblicato su Instagram, che i prossimi pieghevoli della gamma Galaxy Z useranno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, variante personalizzata del processore Qualcomm per i top di gamma del marchio coreano. Il riferimento riguarda soprattutto i nuovi modelli Fold, mentre per Galaxy Z Flip8 resta probabile una distribuzione differenziata per aree geografiche.

Il video non mostra chiaramente il dispositivo, ma il profilo visibile viene interpretato come un indizio del nuovo Galaxy Z Fold8, indicato anche come Z Fold Wide. La conferma del chip è rilevante perché chiarisce il posizionamento premium della futura generazione e anticipa uno dei messaggi centrali del prossimo Galaxy Unpacked, atteso a Londra il 22 luglio.

Due Fold distinti e strategia hardware mirata

Secondo le indiscrezioni riportate nel testo di partenza, la nuova piattaforma Qualcomm dovrebbe equipaggiare sia Galaxy Z Fold8 sia Galaxy Z Fold8 Ultra. Il primo sarebbe il modello più largo, con un possibile display interno in formato 4:3, soluzione che punta a migliorare produttività, lettura, multitasking e fruizione dei contenuti rispetto ai Fold più stretti delle generazioni precedenti.

Il secondo, Galaxy Z Fold8 Ultra, dovrebbe invece rappresentare la proposta più completa e costosa della gamma, con una dotazione hardware superiore. In questo scenario, il chip for Galaxy non indica una piattaforma del tutto nuova, ma una versione selezionata e ottimizzata dello Snapdragon standard, con frequenze più elevate. La versione normale adotta due core prime Oryon a 4,61GHz e GPU Adreno 840 a 1,2GHz, mentre la variante Samsung porta i core principali a 4,74GHz e la GPU a 1,3GHz.

Per i pieghevoli di fascia alta questo elemento è centrale: prestazioni CPU e grafiche, gestione termica ed efficienza energetica restano fattori decisivi in dispositivi sottili, con ampi display e funzioni avanzate come AI, gaming, fotografia computazionale e uso intensivo di più app in contemporanea.

Il nodo Flip8 e il segnale al mercato

Più articolata appare la situazione di Galaxy Z Flip8. Le indiscrezioni citate indicano l’uso di Exynos 2600 in Europa e Corea del Sud, mentre in altri mercati dovrebbe arrivare una versione con Snapdragon, ancora una volta nella configurazione Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. È una strategia già vista anche sulla famiglia Galaxy S26, con ripartizione tra Snapdragon ed Exynos in base alle regioni.

Il punto più significativo, però, riguarda i modelli Fold: la scelta di Qualcomm per i pieghevoli più ambiziosi rafforza il racconto premium della nuova famiglia Z e segnala che Samsung vuole presidiare la fascia più alta del mercato Android con una proposta più segmentata. In attesa della presentazione ufficiale, il teaser su Instagram conferma così un tassello chiave della prossima offensiva foldable del gruppo.

FAQ

Quale chip useranno i nuovi Galaxy Z Fold?

Sì, i prossimi Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra useranno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, come confermato da Samsung e Qualcomm.

Che cos’è la versione for Galaxy?

Sì, è una variante personalizzata del chip Qualcomm. Porta i core prime a 4,74GHz e la GPU Adreno 840 a 1,3GHz.

Galaxy Z Flip8 userà Snapdragon ovunque?

No, secondo le indiscrezioni Galaxy Z Flip8 dovrebbe montare Exynos 2600 in Europa e Corea del Sud, Snapdragon in altri mercati.

Quando è atteso il prossimo Galaxy Unpacked?

Sì, l’evento è atteso a Londra il 22 luglio e dovrebbe includere Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 e wearable.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Cellulare Magazine.