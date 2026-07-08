Google annuncia il Made by Google con la gamma Pixel 11 al centro

La notizia in sintesi
- Google ha fissato il Made by Google il 12 agosto 2026 a New York.
- Al centro dell’evento è attesa la nuova gamma Pixel 11.
- Per l’Italia la presentazione inizierà a mezzanotte tra 12 e 13 agosto.
- Specifiche tecniche e prezzi non sono ancora stati ufficializzati da Google.
(Riassunto generato con AI)
Google annuncia il Made by Google
Google ha già fissato il debutto della serie Pixel 11: il prossimo evento Made by Google si terrà il 12 agosto 2026 a New York, con inizio alle 18:00 ET. Per il pubblico italiano significa la mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto, una collocazione ormai abituale per gli annunci hardware statunitensi.
Secondo quanto emerge dall’invito diffuso dall’azienda, la presentazione sarà dedicata alla nuova generazione di dispositivi Pixel. Al centro della scena sono attesi Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro Fold, mentre restano ancora senza conferma ufficiale specifiche tecniche, prezzi e disponibilità commerciale. L’appuntamento servirà soprattutto a trasformare indiscrezioni e anticipazioni in informazioni verificate direttamente da Google.
Cosa sappiamo sui nuovi Pixel
Il materiale distribuito per l’evento include una breve animazione che sembra mostrare un Pixel 11 con finitura dorata. È un indizio limitato, ma rilevante perché rappresenta uno dei primi elementi visivi associati alla nuova gamma.
Le anticipazioni circolate finora, da trattare con prudenza fino all’annuncio ufficiale, indicano per il modello base cornici più sottili rispetto a Pixel 10 e una camera bar nera. Per Pixel 11 Pro si parla invece di un corpo leggermente più sottile del predecessore, mentre Pixel 11 Pro Fold potrebbe puntare su uno spessore ridotto e su un possibile ridisegno del camera bump.
La tempistica scelta da Google conferma inoltre una finestra estiva già vista nel 2025, quando la serie Pixel 10 era stata presentata il 20 agosto. Oggi la linea corrente sul Google Store comprende Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10a. Questo rende il passaggio a Pixel 11 coerente con una cadenza di rinnovo ormai piuttosto chiara e facilmente leggibile dal mercato.
Perché il 12 agosto conta
L’evento del 12 agosto non rappresenta solo una presentazione di prodotto, ma anche il punto in cui Google potrà chiarire la direzione della piattaforma Pixel per il prossimo ciclo hardware. Tra gli elementi già emersi in precedenza ci sono anche indicazioni su una sicurezza hardware più avanzata per Pixel 11, tema che potrebbe avere un peso strategico nell’annuncio finale.
Finché non arriverà la presentazione ufficiale, però, il quadro resta incompleto. Per questo il Made by Google di New York sarà il passaggio decisivo per distinguere i dettagli confermati dalle semplici indiscrezioni e misurare la reale evoluzione della gamma rispetto alla generazione attuale.
FAQ
Quando sarà presentato Google Pixel 11?
Sì, Google Pixel 11 è atteso il 12 agosto 2026 durante il Made by Google a New York.
A che ora inizia l’evento in Italia?
Sì, per l’Italia l’evento inizierà a mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto.
Quali modelli Pixel sono attesi?
Sì, sono attesi Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro Fold, come indicato dall’invito all’evento.
Google ha già comunicato prezzi e specifiche?
No, Google non ha ancora comunicato ufficialmente né i prezzi né le specifiche tecniche della nuova serie.
Da quali fonti nasce questa analisi?
Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.