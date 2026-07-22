22 Luglio 2026

Home / MOBILE / SmartCityLab Milano: Fastweb + Vodafone inaugura l’Innovation Hub per la sperimentazione urbana

Fastweb + Vodafone ha inaugurato il proprio Innovation Hub all’interno di SmartCityLab Milano, lo spazio del Comune dedicato alla sperimentazione tecnologica in via Ripamonti 88. L’azienda diventa così partner unico per le telecomunicazioni del centro, mettendo a disposizione di imprese, startup e cittadini strumenti basati su 5G, Internet of Things, cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity.

L’hub sarà utilizzato per testare e sviluppare soluzioni destinate ai servizi urbani, dalla mobilità alla sostenibilità, dalla sicurezza ai servizi rivolti ai cittadini. Tra le tecnologie disponibili figurano rete 5G, fibra ottica, Multi-access Edge Computing, Mobile Private Network e Fastweb AI.

Il ruolo di SmartCityLab

Alla presentazione hanno partecipato Layla Pavone, coordinatrice del board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano; Lucia Scopelliti, direttrice DP Economia Urbana Moda e Design del Comune; Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer di Fastweb + Vodafone; e Luca Chiodaroli, Digital Innovation Partner di PwC Italia, capofila del raggruppamento che gestisce SmartCityLab.

“SmartCityLab Milano nasce un anno fa da una partecipazione sinergica di attori istituzionali sia locali che sia nazionali – ha dichiarato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano – Quello presentato oggi con Fastweb + Vodafone è un progetto che consolida l’impegno dell’Amministrazione sulle tematiche della Città Intelligente, in continuità con le iniziative Smart City e Gemello Digitale Esteso. Lo SmartCityLab Milano conferma la propria vocazione come luogo d’incontro tra istituzioni, imprese, startup e innovatori, creando le condizioni per trasformare idee e tecnologie in progetti concreti a beneficio della città”.

SmartCityLab Milano opera come incubatore e acceleratore, laboratorio di ricerca e sperimentazione e spazio dedicato all’innovazione urbana. La gestione è affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da PwC Italia, con LifeGateWay, LifeGate, Underdogs, Webgenesys e Designtech.

Secondo i dati comunicati da PwC, nel primo anno di attività il centro ha avviato il programma HUMAN + AI con dieci startup, mentre altre dieci sono state selezionate per il programma previsto a settembre. Nello stesso periodo, SmartCityLab ha inserito stabilmente sei tecnologie innovative e ospitato oltre 80 eventi.

Le sperimentazioni presentate

Durante l’inaugurazione sono state presentate alcune applicazioni tecnologiche: AI Safety 4 Smart Mobility, piattaforma per l’ottimizzazione dei flussi urbani con attenzione a pedoni e ciclisti; Fastweb Power Control, una spina intelligente per il monitoraggio dei consumi elettrici; e FastwebAI Suite, piattaforma di intelligenza artificiale rivolta ad aziende e pubbliche amministrazioni.

All’evento hanno partecipato anche GridShare, attiva negli investimenti in impianti fotovoltaici; Mama Insurance, che sviluppa polizze digitali personalizzate; e NextMindLab, spin-off di Fastweb + Vodafone che ha realizzato ROSS, un assistente agentico basato sull’intelligenza artificiale.

“Fare innovazione significa trasformare un’idea in un progetto di business concreto, scalabile e capace di generare valore per il territorio. Per questo è importante che startup e aziende possano testare, validare e far evolvere le loro soluzioni in un ambiente tecnologico come l’Innovation Hub che inauguriamo oggi all’interno di SmartCityLab Milano, lo spazio del Comune di Milano dedicato all’innovazione. In questo luogo aperto alla sperimentazione e alla collaborazione, Fastweb + Vodafone mette a disposizione di startup e imprese connettività e tecnologie all’avanguardia come 5G, Edge Computing e intelligenza artificiale. Quando la tecnologia è progettata per essere concretamente utile nella vita quotidiana delle persone, e può svilupparsi in un sistema in cui aziende e istituzioni lavorano fianco a fianco, nasce un contesto capace di generare un impatto reale e di avere ricadute positive in ogni settore”.

Alessandro Magnino, Chief Strategy & Transformation Officer di Fastweb + Vodafone, lega l’apertura dell’hub alla possibilità per startup e imprese di sperimentare prodotti e servizi in un contesto condiviso con le istituzioni cittadine.