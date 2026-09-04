4 Settembre 2026

/ Home/MOBILE/Lenovo amplia l’ecosistema Hybrid AI tra PC, Motorola e imprese

La notizia in sintesi Lenovo ha presentato a Berlino nuovi dispositivi e servizi basati su Hybrid AI.

Qira arriverà su più PC, smartphone Motorola, applicazioni e sul moto watch ultra.

La gamma comprende prodotti Yoga, Idea, Think, Motorola e due concept sperimentali.

Le soluzioni business includono PC, monitor e strumenti per sicurezza e governance dell’AI.

Lenovo ha presentato a Berlino, durante Innovation World a IFA 2026, un ampliamento della propria offerta di dispositivi, software e soluzioni aziendali basati sulla strategia Hybrid AI. Gli annunci riguardano l’assistente Lenovo & Motorola Qira, nuovi computer delle famiglie Yoga, Idea e Think, prodotti Motorola e due concept dedicati al computing mobile.

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Il gruppo punta a estendere l’uso dell’intelligenza artificiale fra dispositivi personali, infrastrutture locali e cloud. La proposta comprende PC, smartphone, tablet, dispositivi indossabili e strumenti per le organizzazioni che intendono usare l’AI nei processi interni e nella gestione dei dati.

“L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia. Oggi ciò che conta non sono le applicazioni, ma i risultati che le persone vogliono ottenere”, ha dichiarato Luca Rossi, President, Intelligent Devices Group di Lenovo. “La nostra visione di Hybrid AI nasce proprio da questa evoluzione: portare l’intelligenza lì dove serve, tra dispositivi, edge e cloud, per offrire esperienze più semplici, personali ed efficaci. Con il nuovo portfolio Lenovo e Motorola stiamo costruendo le fondamenta di un’unica Personal AI in grado di accompagnare le persone nella vita quotidiana e aiutare le aziende a valorizzare l’intelligenza artificiale partendo dai propri dati.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Qira su PC, smartphone e applicazioni

Fra le principali novità figura l’espansione di Lenovo & Motorola Qira, l’esperienza di AI personale del gruppo. Il supporto sarà esteso ai PC Lenovo compatibili con 16 GB di memoria. Alcuni modelli Motorola delle serie edge, razr e signature riceveranno Motorola Qira con l’aggiornamento ad Android 17.

Il moto watch ultra sarà inoltre il primo dispositivo indossabile Motorola compatibile con Qira. Lenovo precisa tuttavia che la disponibilità può variare in base a mercato, modello e configurazione, e che alcune funzioni richiedono hardware supportato, aggiornamenti software, connessione internet o applicazioni compatibili.

Grazie alla collaborazione con Workato, Qira sarà collegata anche a servizi come Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail e Outlook Calendar. I dettagli sull’estensione dell’assistente sono disponibili nella pagina dedicata a Lenovo & Motorola Qira.

Yoga, Idea e prodotti per il lavoro

Per creator, professionisti e sviluppatori, Lenovo ha annunciato Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1, modelli che adottano la piattaforma NVIDIA RTX Spark. La società ha inoltre presentato Yoga Tab Plus Gen 2, Yoga Tab Gen 2 e Smart Canvas Concept, progetto che immagina l’uso combinato di voce, penna, fotocamera e touch per raccogliere e organizzare contenuti. Le informazioni sulla linea sono raccolte nella pagina della nuova gamma Yoga.

Nel segmento consumer arrivano invece IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i. La serie IdeaPad Vibe prevede sette varianti di colore e configurazioni flessibili, mentre IdeaCentre AIO i è un desktop all-in-one destinato ad attività domestiche, studio, lavoro e intrattenimento. Lenovo ha pubblicato ulteriori specifiche sulla nuova gamma Idea.

Sul fronte aziendale, gli annunci includono i desktop ThinkCentre X Ultra e ThinkCentre M75 Series, oltre ai notebook ThinkBook 14 Gen 9 e ThinkBook 14x Gen 2. La nuova gamma ThinkVision aggiunge funzionalità per videoconferenze, docking, comfort visivo e gestione. Lenovo ha anche illustrato ThinkShield TraceLock, sviluppato con Absolute Security, e nuove funzioni con Prompt Security per la visibilità dei dispositivi e la governance dell’AI.

Il quadro completo del portafoglio business Lenovo, dei monitor ThinkVision e delle innovazioni per la sicurezza comprende anche Project AeroBlade Concept, un PC mobile senza ventole, e Project Swan Concept, notebook pensato per ampliare lo spazio di lavoro quando serve maggiore superficie.

La nuova offerta Motorola

Motorola ha presentato motorola edge 70 plus, dotato di design quad-curved, sistema fotografico da 200 MP e piattaforma Snapdragon 7s Gen 3. Il sensore da 200 MP combina 16 pixel in uno, per una risoluzione fotografica effettiva di 12,5 MP, secondo le note tecniche diffuse dall’azienda.

Il moto watch ultra integra funzioni fitness e wellness di Polar, Wear OS by Google e connettività LTE eSIM. La gamma comprende anche moto snap wireless charger, accessorio compatibile con dispositivi selezionati e custodie magnetiche compatibili, vendute separatamente. La panoramica dei prodotti è disponibile sul sito delle novità Motorola presentate a IFA 2026.

Tra gli annunci compare infine motorola razr with Crystals by Swarovski, edizione speciale con finitura PANTONE Meteorite e cristalli Swarovski applicati a mano. Motorola ha dedicato una pagina al motorola razr with Crystals by Swarovski.

Lenovo ha indicato il sito di Innovation World 2026 come punto di raccolta per gli annunci dell’evento. Il gruppo rimanda inoltre al proprio sito ufficiale e alla newsroom Lenovo per gli aggiornamenti sui prodotti e sulle attività della società.

FAQ

Quali dispositivi supporteranno Lenovo & Motorola Qira?

I PC Lenovo compatibili con 16 GB di memoria, selezionati Motorola edge, razr e signature, oltre al moto watch ultra, rientrano nell’espansione annunciata.

Quali applicazioni saranno integrate con Qira?

Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail e Outlook Calendar saranno collegati alle funzionalità Qira attraverso la collaborazione con Workato.

Quali nuovi notebook Yoga sono stati presentati?

Lenovo Yoga Pro 9n e Lenovo Yoga 9n 2-in-1 introducono la piattaforma NVIDIA RTX Spark nei modelli premium della famiglia Yoga.

Cosa include la nuova offerta Lenovo per aziende?

Desktop ThinkCentre, notebook ThinkBook, monitor ThinkVision, ThinkShield TraceLock e funzioni sviluppate con Prompt Security fanno parte degli annunci business.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.