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Google Pixel 11 svelato da maxi indiscrezione su chipset Tensor G6 e innovativo LED RGB multicolore

Google Pixel 11 svelato da maxi indiscrezione su chipset Tensor G6 e innovativo LED RGB multicolore

Google Pixel 11, cosa sappiamo oggi della nuova gamma premium

I nuovi Google Pixel 11 rappresentano la prossima offensiva di Google nel segmento Android top di gamma. Secondo un leak dettagliato, la famiglia comprenderà quattro modelli – Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL e 11 Pro Fold – destinati ai principali mercati internazionali a partire da agosto 2026, con forte attenzione a Europa e Stati Uniti.
L’interesse è alto perché, dopo le critiche al recente Pixel 10a, Google punta a rilanciare la propria credibilità hardware con il nuovo chip Tensor G6, un design rinnovato con LED di notifica Pixel Glow e un comparto fotografico ulteriormente potenziato.
Le anticipazioni, pur non ufficiali, delineano una strategia chiara: differenziare in modo netto i modelli, incrementare RAM e autonomia e sostituire definitivamente i modem Samsung con una soluzione MediaTek, per migliorare efficienza energetica e connettività.

In sintesi:

  • Quattro modelli Pixel 11 attesi: base, Pro, Pro XL e pieghevole Pro Fold.
  • Nuovo chip Tensor G6 con modem MediaTek M90 e sicurezza Titan M3.
  • Design rivisto con LED RGB Pixel Glow per notifiche dedicate.
  • Lancio previsto ad agosto 2026, con focus sul segmento premium Android.

Specifiche tecniche, design e strategia della gamma Pixel 11

Le immagini circolate, generate tramite AI ma basate su informazioni interne, mostrano un retro rinnovato con modulo fotografico ottimizzato e LED RGB Pixel Glow accanto al flash. Questo elemento dovrebbe illuminarsi per chiamate, notifiche e avvisi, seguendo la scia dei dispositivi Nothing ma con integrazione profonda nei servizi software di Google.

Sul fronte hardware, il SoC Tensor G6 adotta un’architettura a sette core: un ARM C1-Ultra a 4,11 GHz, quattro ARM C1-Pro a 3,38 GHz e due ARM C1-Pro a 2,65 GHz. È affiancato dal chip di sicurezza Titan M3, da una GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 e dal modem MediaTek M90, segnando l’addio definitivo alle soluzioni di Samsung.

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La memoria RAM partirà da 8 GB sul Pixel 11 base (possibile revisione verso i 12 GB minimi, per evitare un posizionamento percepito come datato) e salirà fino a 16 GB sui modelli Pro. Notevole il focus sulle batterie: 4.840 mAh su Pixel 11, 4.707 mAh su 11 Pro, 5.000 mAh su 11 Pro XL e 4.658 mAh sul pieghevole Pixel 11 Pro Fold, che avrà display interno OLED 2076×2160 pixel e pannello esterno OLED 2342×1080 pixel.

Tutte le varianti punteranno su un importante upgrade fotografico, sfruttando il nuovo Tensor per migliorare algoritmi di imaging, HDR e funzioni AI on-device.

Impatto sul mercato e possibili scenari futuri per Google Pixel

La serie Pixel 11 sarà un banco di prova cruciale per l’ambizione di Google di competere stabilmente con Samsung, Apple e i brand cinesi nel segmento premium. Il passaggio ai modem MediaTek, la crescita di RAM e batterie e l’introduzione del pieghevole Pixel 11 Pro Fold indicano una strategia più aggressiva e diversificata.

Se le promesse su autonomia, fotografia AI e integrazione software saranno mantenute, la gamma potrebbe diventare un riferimento per Android “puro” ad alte prestazioni, con ricadute dirette anche sull’ecosistema Android e sulle future generazioni di dispositivi compatibili con i servizi di intelligenza artificiale di Google, a partire da Gemini on-device.

FAQ

Quando è previsto il lancio della serie Google Pixel 11?

Il lancio della serie Pixel 11 è previsto indicativamente per agosto 2026, in linea con il tradizionale calendario autunnale hardware di Google.

Quali modelli comporranno la gamma Google Pixel 11?

La gamma includerà quattro modelli: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e il pieghevole Pixel 11 Pro Fold.

Cosa distingue il chip Tensor G6 dai precedenti Tensor di Google?

Il Tensor G6 introduce architettura a sette core, GPU PowerVR C-Series, modem MediaTek M90 e integrazione avanzata con il chip di sicurezza Titan M3.

Che cos’è il Pixel Glow presente su Google Pixel 11?

Il Pixel Glow è un LED RGB accanto al flash posteriore, pensato per segnalare chiamate, notifiche e avvisi con effetti luminosi configurabili.

Quali sono le fonti delle informazioni sui Google Pixel 11?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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