Home / MOBILE / Google Pixel 11 svelato da maxi indiscrezione su chipset Tensor G6 e innovativo LED RGB multicolore

Google Pixel 11, cosa sappiamo oggi della nuova gamma premium

I nuovi Google Pixel 11 rappresentano la prossima offensiva di Google nel segmento Android top di gamma. Secondo un leak dettagliato, la famiglia comprenderà quattro modelli – Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL e 11 Pro Fold – destinati ai principali mercati internazionali a partire da agosto 2026, con forte attenzione a Europa e Stati Uniti.

L’interesse è alto perché, dopo le critiche al recente Pixel 10a, Google punta a rilanciare la propria credibilità hardware con il nuovo chip Tensor G6, un design rinnovato con LED di notifica Pixel Glow e un comparto fotografico ulteriormente potenziato.

Le anticipazioni, pur non ufficiali, delineano una strategia chiara: differenziare in modo netto i modelli, incrementare RAM e autonomia e sostituire definitivamente i modem Samsung con una soluzione MediaTek, per migliorare efficienza energetica e connettività.

In sintesi:

Quattro modelli Pixel 11 attesi: base, Pro, Pro XL e pieghevole Pro Fold.

Nuovo chip Tensor G6 con modem MediaTek M90 e sicurezza Titan M3.

Design rivisto con LED RGB Pixel Glow per notifiche dedicate.

Lancio previsto ad agosto 2026, con focus sul segmento premium Android.

Specifiche tecniche, design e strategia della gamma Pixel 11

Le immagini circolate, generate tramite AI ma basate su informazioni interne, mostrano un retro rinnovato con modulo fotografico ottimizzato e LED RGB Pixel Glow accanto al flash. Questo elemento dovrebbe illuminarsi per chiamate, notifiche e avvisi, seguendo la scia dei dispositivi Nothing ma con integrazione profonda nei servizi software di Google.

Sul fronte hardware, il SoC Tensor G6 adotta un’architettura a sette core: un ARM C1-Ultra a 4,11 GHz, quattro ARM C1-Pro a 3,38 GHz e due ARM C1-Pro a 2,65 GHz. È affiancato dal chip di sicurezza Titan M3, da una GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 e dal modem MediaTek M90, segnando l’addio definitivo alle soluzioni di Samsung.

La memoria RAM partirà da 8 GB sul Pixel 11 base (possibile revisione verso i 12 GB minimi, per evitare un posizionamento percepito come datato) e salirà fino a 16 GB sui modelli Pro. Notevole il focus sulle batterie: 4.840 mAh su Pixel 11, 4.707 mAh su 11 Pro, 5.000 mAh su 11 Pro XL e 4.658 mAh sul pieghevole Pixel 11 Pro Fold, che avrà display interno OLED 2076×2160 pixel e pannello esterno OLED 2342×1080 pixel.

Tutte le varianti punteranno su un importante upgrade fotografico, sfruttando il nuovo Tensor per migliorare algoritmi di imaging, HDR e funzioni AI on-device.

Impatto sul mercato e possibili scenari futuri per Google Pixel

La serie Pixel 11 sarà un banco di prova cruciale per l’ambizione di Google di competere stabilmente con Samsung, Apple e i brand cinesi nel segmento premium. Il passaggio ai modem MediaTek, la crescita di RAM e batterie e l’introduzione del pieghevole Pixel 11 Pro Fold indicano una strategia più aggressiva e diversificata.

Se le promesse su autonomia, fotografia AI e integrazione software saranno mantenute, la gamma potrebbe diventare un riferimento per Android “puro” ad alte prestazioni, con ricadute dirette anche sull’ecosistema Android e sulle future generazioni di dispositivi compatibili con i servizi di intelligenza artificiale di Google, a partire da Gemini on-device.

FAQ

Quando è previsto il lancio della serie Google Pixel 11?

Il lancio della serie Pixel 11 è previsto indicativamente per agosto 2026, in linea con il tradizionale calendario autunnale hardware di Google.

Quali modelli comporranno la gamma Google Pixel 11?

La gamma includerà quattro modelli: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e il pieghevole Pixel 11 Pro Fold.

Cosa distingue il chip Tensor G6 dai precedenti Tensor di Google?

Il Tensor G6 introduce architettura a sette core, GPU PowerVR C-Series, modem MediaTek M90 e integrazione avanzata con il chip di sicurezza Titan M3.

Che cos’è il Pixel Glow presente su Google Pixel 11?

Il Pixel Glow è un LED RGB accanto al flash posteriore, pensato per segnalare chiamate, notifiche e avvisi con effetti luminosi configurabili.

Quali sono le fonti delle informazioni sui Google Pixel 11?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.