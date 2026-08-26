ROG presenta nuove periferiche gaming per eSport e personalizzazione

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/INTERNET/ROG presenta nuove periferiche gaming per eSport e personalizzazione

La notizia in sintesi

  • ROG ha presentato a Gamescom 2026 cinque nuove periferiche gaming.
  • La gamma comprende mouse, tastiere, un controller e una soundbar con subwoofer.
  • Tra le novità figurano sensori fino a 65.000 dpi e polling rate fino a 8000Hz.
  • I prodotti sono orientati a gioco competitivo, personalizzazione e connettività multi-dispositivo.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

ASUS ROG SPATHA X, Mouse da Gaming Senza Fili, Nero

I dodici pulsanti programmabili offrono una personalizzazione avanzata e assicurano che tutti i comandi siano a portata di mano, configura e personalizza le impostazioni grazie al software Armoury Crate · Estrema flessibilità, gioca in modalità wireless 2.4 GHz oppure cablata, in entrambe le soluzioni di utilizzo potrai godere di precisione senza paragoni grazie al sensore ottico da 19.000 DPI e alla frequenza di polling da 1000 Hz · Grazie alla sua batteria a lunga durata potrai giocare fino a 67 ore continuative con l’illuminazione RGB spenta e con soli 15 minuti di ricarica avrai a disposizione altre 12 ore, scendi in campo e vinci le tue battaglie più estenuanti

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

ASUS Republic of Gamers ha annunciato a Gamescom 2026 una nuova serie di periferiche per il gaming che comprende due mouse, due tastiere, un controller per PC e una soundbar con subwoofer wireless. La presentazione si è svolta a Colonia il 25 agosto e riguarda dispositivi destinati, secondo l’azienda, al gioco competitivo e agli eSport.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram
Offerta Amazon

ASUS ROG RAIKIRI, Controller Gaming per PC e XBOX, RGB, Nero

Controllo totale nelle tue mani – Il controller per PC ROG Raikiri mette tutti i comandi necessari nel palmo della tua mano · Controlli posteriori intuitivi – I pulsanti ergonomici di destra e sinistra sono più facili da raggiungere e offrono una sensazione tattile soddisfacente a ogni click · Trigger a step personalizzabili – I trigger destro e sinistro offrono una gamma completa di movimenti e includono una modalità di blocco parziale del trigger

SCONTO -26%89,00 €
Prezzo consigliato: 119,90 €
RISPARMI 30,90 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Le novità includono il mouse ergonomico ROG Gladius IV Ace, il modello MMO ROG Spatha X 65K, il controller ROG Raikiri II Pro PC, la tastiera wireless ROG Strix Morph 96 X, la tastiera magnetica ASUS TUF Gaming K4 Magnetic e il sistema audio ROG Gjallar. Il tratto comune della gamma è la possibilità di intervenire su impostazioni, comandi o componenti fisici.

Mouse con pesi e comandi programmabili

Il ROG Spatha X 65K è il modello indirizzato ai giocatori che utilizzano numerosi comandi configurabili. Dispone di 12 pulsanti programmabili, utilizzabili per abilità e macro, e può essere regolato con cinque configurazioni di peso e bilanciamento. Il collegamento è disponibile via radio a 2,4 GHz, Bluetooth oppure cavo USB.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Il mouse integra il sensore ROG AimPoint Pro 65K e un dock che svolge anche la funzione di ricevitore wireless. Il sistema Push-Fit Switch Socket III permette inoltre di sostituire gli switch: nella confezione sono indicati ROG Micro Switch II, dichiarati per oltre 100 milioni di clic, e ROG Silent Micro Switch, indicati per oltre 50 milioni di clic. È previsto anche il supporto a switch di terze parti.

spatha

Per il gioco competitivo, ROG ha presentato anche Gladius IV Ace, un mouse da 56 grammi con un set di pesi modulari. Il sistema consente sette configurazioni di peso. I suoi pulsanti adottano micro switch ottici ROG, indicati con una durata di 100 milioni di attuazioni.

Il Gladius IV Ace utilizza il sensore AimPoint Pro 65K, con sensibilità dichiarata fino a 65.000 dpi e regolazione della distanza di sollevamento su 11 livelli. Tra le funzioni indicate figurano la connettività wireless ROG SpeedNova 8K Gen II, Zone Mode e la configurazione mediante Gear Link, basato su browser.

L’azienda ha inoltre anticipato un ROG Gladius IV Ace Max, descritto come una versione leggermente più grande del modello principale e progettato per modificare l’ergonomia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle differenze tecniche tra le due versioni.

raikiri

Il controller Raikiri II Pro PC

Il ROG Raikiri II Pro PC punta su una configurazione modulare dei comandi. Integra joystick TMR sostituibili a caldo con funzione anti-drift, grilletti dual-mode, pulsanti con micro-switch, due bumper aggiuntivi ad “artiglio” e quattro pulsanti posteriori rimovibili.

Il controller può funzionare in modalità cablata e a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova. ASUS indica un polling rate di 8K in entrambe le modalità e fino a 79 ore di autonomia con una carica completa nella connessione wireless a 2,4 GHz.

Gli accessori annunciati comprendono una custodia protettiva per la ricarica, un supporto di ricarica, piastre per i pulsanti posteriori, moduli TMR e cappucci joystick rimovibili. L’obiettivo dichiarato è permettere agli utenti di modificare impugnatura e disposizione dei controlli in base alle proprie preferenze.

gjallar

Due tastiere con approcci differenti

La ROG Strix Morph 96 X è una tastiera wireless con fattore di forma al 96%, switch ROG NX V2 hot-swappable e PCB orientato a sud. Il dispositivo è dotato di poggiapolsi rimovibile, keycap ROG sublimati e una manopola per controllare riproduzione multimediale, volume e illuminazione.

La connettività tri-mode comprende ROG SpeedNova a 2,4 GHz, Bluetooth per un massimo di tre dispositivi e collegamento USB. La tastiera è compatibile con macOS e include tasti funzione dedicati. La struttura prevede anche una piastra in policarbonato traslucido, doppie barre luminose laterali e materiali fonoassorbenti.

La seconda proposta è ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, dotata di switch magnetici hot-swappable. L’attuazione è regolabile da 0,1 a 3,3 millimetri; sono presenti inoltre un comando Rapid Trigger, una funzione speed tap dedicata e polling rate di 8000 Hz.

Offerta Amazon

GXTrust Acira Tastiera Meccanica 60% Mini Layout Italiano QWERTY, Nero

UNA MINI-MERAVIGLIA – Con un fattore di forma mini 60%, questa tastiera ultracompatta ti offre tutte le funzionalità di cui hai bisogno… e tanto spazio extra sulla tua scrivania · ALL’INSEGNA DEL ROSSO – Il tuo cuore non potrà resistere agli interruttori meccanici Outemu rossi di questa tastiera. Testata fino a 50 milioni di sequenze di tasti, questa tastiera è sempre pronta! · COLORE PREFERITO? – Non sai quale colore scegliere? Con 16,8 milioni di opzioni, la retroilluminazione RGB di Acira ti consente di mostrare la tua personalità in ogni colore immaginabile

SCONTO -41%29,49 €Prime
Prezzo consigliato: 49,99 €
RISPARMI 20,50 €

Acquista su Amazon

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon
morph96x

La K4 Magnetic adotta un PCB orientato a sud, keycap PBT double-shot, manopola del volume e montaggio a guarnizione. La struttura di smorzamento è composta da cinque strati, una soluzione indicata per ridurre il rumore durante la digitazione.

Le due tastiere si rivolgono a esigenze diverse: la Morph 96 X concentra le funzioni su connessioni, layout compatto e uso con più dispositivi, mentre la K4 Magnetic mette al centro la regolazione dell’attuazione dei tasti e le funzioni destinate alla risposta rapida nei giochi.

Audio e comunicazione con ROG Gjallar

La gamma presentata a Colonia si completa con ROG Gjallar, una soundbar gaming accompagnata da subwoofer wireless. Il sistema supporta l’audio Dolby Atmos e dispone di microfoni integrati con cancellazione dell’eco acustico, indicata dall’acronimo AEC.

La soundbar comprende un hub di controllo all-in-one e connettività multi-piattaforma. Secondo le informazioni diffuse, la dotazione è pensata per consentire il passaggio tra attività di gioco e intrattenimento senza dover cambiare dispositivo.

k4magnetic

Con questi prodotti, ROG amplia il proprio catalogo di periferiche intervenendo su elementi come peso, switch, comandi posteriori, connessioni e impostazioni di attuazione. Il comunicato non riporta prezzi, date di disponibilità o mercati di lancio dei dispositivi presentati.

FAQ

Quali prodotti ROG sono stati annunciati a Gamescom 2026?

Sono stati annunciati due mouse, due tastiere, un controller per PC e una soundbar con subwoofer wireless.

Quanti pulsanti programmabili ha ROG Spatha X 65K?

Il ROG Spatha X 65K dispone di 12 pulsanti programmabili per l’assegnazione di abilità e macro.

Qual è l’autonomia del controller Raikiri II Pro PC?

Il controller offre fino a 79 ore di autonomia in modalità wireless a 2,4 GHz con una carica completa.

Come si regola l’attuazione della TUF K4 Magnetic?

Gli switch magnetici hot-swappable permettono di regolare l’attuazione da 0,1 a 3,3 millimetri.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori zaini e borse porta PC di agosto 2026Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium