26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/ROG presenta nuove periferiche gaming per eSport e personalizzazione

La notizia in sintesi ROG ha presentato a Gamescom 2026 cinque nuove periferiche gaming.

La gamma comprende mouse, tastiere, un controller e una soundbar con subwoofer.

Tra le novità figurano sensori fino a 65.000 dpi e polling rate fino a 8000Hz.

I prodotti sono orientati a gioco competitivo, personalizzazione e connettività multi-dispositivo.

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ASUS Republic of Gamers ha annunciato a Gamescom 2026 una nuova serie di periferiche per il gaming che comprende due mouse, due tastiere, un controller per PC e una soundbar con subwoofer wireless. La presentazione si è svolta a Colonia il 25 agosto e riguarda dispositivi destinati, secondo l’azienda, al gioco competitivo e agli eSport.

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Le novità includono il mouse ergonomico ROG Gladius IV Ace, il modello MMO ROG Spatha X 65K, il controller ROG Raikiri II Pro PC, la tastiera wireless ROG Strix Morph 96 X, la tastiera magnetica ASUS TUF Gaming K4 Magnetic e il sistema audio ROG Gjallar. Il tratto comune della gamma è la possibilità di intervenire su impostazioni, comandi o componenti fisici.

Mouse con pesi e comandi programmabili

Il ROG Spatha X 65K è il modello indirizzato ai giocatori che utilizzano numerosi comandi configurabili. Dispone di 12 pulsanti programmabili, utilizzabili per abilità e macro, e può essere regolato con cinque configurazioni di peso e bilanciamento. Il collegamento è disponibile via radio a 2,4 GHz, Bluetooth oppure cavo USB.

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Il mouse integra il sensore ROG AimPoint Pro 65K e un dock che svolge anche la funzione di ricevitore wireless. Il sistema Push-Fit Switch Socket III permette inoltre di sostituire gli switch: nella confezione sono indicati ROG Micro Switch II, dichiarati per oltre 100 milioni di clic, e ROG Silent Micro Switch, indicati per oltre 50 milioni di clic. È previsto anche il supporto a switch di terze parti.

Per il gioco competitivo, ROG ha presentato anche Gladius IV Ace, un mouse da 56 grammi con un set di pesi modulari. Il sistema consente sette configurazioni di peso. I suoi pulsanti adottano micro switch ottici ROG, indicati con una durata di 100 milioni di attuazioni.

Il Gladius IV Ace utilizza il sensore AimPoint Pro 65K, con sensibilità dichiarata fino a 65.000 dpi e regolazione della distanza di sollevamento su 11 livelli. Tra le funzioni indicate figurano la connettività wireless ROG SpeedNova 8K Gen II, Zone Mode e la configurazione mediante Gear Link, basato su browser.

L’azienda ha inoltre anticipato un ROG Gladius IV Ace Max, descritto come una versione leggermente più grande del modello principale e progettato per modificare l’ergonomia. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle differenze tecniche tra le due versioni.

Il controller Raikiri II Pro PC

Il ROG Raikiri II Pro PC punta su una configurazione modulare dei comandi. Integra joystick TMR sostituibili a caldo con funzione anti-drift, grilletti dual-mode, pulsanti con micro-switch, due bumper aggiuntivi ad “artiglio” e quattro pulsanti posteriori rimovibili.

Il controller può funzionare in modalità cablata e a 2,4 GHz con tecnologia ROG SpeedNova. ASUS indica un polling rate di 8K in entrambe le modalità e fino a 79 ore di autonomia con una carica completa nella connessione wireless a 2,4 GHz.

Gli accessori annunciati comprendono una custodia protettiva per la ricarica, un supporto di ricarica, piastre per i pulsanti posteriori, moduli TMR e cappucci joystick rimovibili. L’obiettivo dichiarato è permettere agli utenti di modificare impugnatura e disposizione dei controlli in base alle proprie preferenze.

Due tastiere con approcci differenti

La ROG Strix Morph 96 X è una tastiera wireless con fattore di forma al 96%, switch ROG NX V2 hot-swappable e PCB orientato a sud. Il dispositivo è dotato di poggiapolsi rimovibile, keycap ROG sublimati e una manopola per controllare riproduzione multimediale, volume e illuminazione.

La connettività tri-mode comprende ROG SpeedNova a 2,4 GHz, Bluetooth per un massimo di tre dispositivi e collegamento USB. La tastiera è compatibile con macOS e include tasti funzione dedicati. La struttura prevede anche una piastra in policarbonato traslucido, doppie barre luminose laterali e materiali fonoassorbenti.

La seconda proposta è ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, dotata di switch magnetici hot-swappable. L’attuazione è regolabile da 0,1 a 3,3 millimetri; sono presenti inoltre un comando Rapid Trigger, una funzione speed tap dedicata e polling rate di 8000 Hz.

La K4 Magnetic adotta un PCB orientato a sud, keycap PBT double-shot, manopola del volume e montaggio a guarnizione. La struttura di smorzamento è composta da cinque strati, una soluzione indicata per ridurre il rumore durante la digitazione.

Le due tastiere si rivolgono a esigenze diverse: la Morph 96 X concentra le funzioni su connessioni, layout compatto e uso con più dispositivi, mentre la K4 Magnetic mette al centro la regolazione dell’attuazione dei tasti e le funzioni destinate alla risposta rapida nei giochi.

Audio e comunicazione con ROG Gjallar

La gamma presentata a Colonia si completa con ROG Gjallar, una soundbar gaming accompagnata da subwoofer wireless. Il sistema supporta l’audio Dolby Atmos e dispone di microfoni integrati con cancellazione dell’eco acustico, indicata dall’acronimo AEC.

La soundbar comprende un hub di controllo all-in-one e connettività multi-piattaforma. Secondo le informazioni diffuse, la dotazione è pensata per consentire il passaggio tra attività di gioco e intrattenimento senza dover cambiare dispositivo.

Con questi prodotti, ROG amplia il proprio catalogo di periferiche intervenendo su elementi come peso, switch, comandi posteriori, connessioni e impostazioni di attuazione. Il comunicato non riporta prezzi, date di disponibilità o mercati di lancio dei dispositivi presentati.

FAQ

Quali prodotti ROG sono stati annunciati a Gamescom 2026?

Sono stati annunciati due mouse, due tastiere, un controller per PC e una soundbar con subwoofer wireless.

Quanti pulsanti programmabili ha ROG Spatha X 65K?

Il ROG Spatha X 65K dispone di 12 pulsanti programmabili per l’assegnazione di abilità e macro.

Qual è l’autonomia del controller Raikiri II Pro PC?

Il controller offre fino a 79 ore di autonomia in modalità wireless a 2,4 GHz con una carica completa.

Come si regola l’attuazione della TUF K4 Magnetic?

Gli switch magnetici hot-swappable permettono di regolare l’attuazione da 0,1 a 3,3 millimetri.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.