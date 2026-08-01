Chrome, Google sperimenta aggiornamenti di sicurezza senza riavviare il browser

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Google studia aggiornamenti di Chrome senza riavvio completo.

studia aggiornamenti di senza riavvio completo. Il sistema sostituirebbe gradualmente processi secondari aggiornati in background.

L’obiettivo è ridurre il rischio legato alle vulnerabilità già corrette.

La funzione è ancora in ricerca e sviluppo.

( Riassunto generato con AI)

Chrome punta a ridurre i riavvii

Google sta sviluppando per Chrome un sistema di dynamic patching che potrebbe ridurre la necessità di riavviare il browser dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza. Il progetto, ancora in fase di ricerca e sviluppo, riguarda l’applicazione progressiva delle correzioni attraverso la sostituzione in background di specifici processi del browser, senza chiudere tutte le finestre o interrompere la sessione dell’utente. L’iniziativa assume rilievo mentre l’azienda di Mountain View ha avviato una sperimentazione per arrivare a due aggiornamenti di sicurezza settimanali.

La ragione è legata al tempo che separa il download di una patch dal riavvio effettivo: in quella fase, il software aggiornato può essere presente sul dispositivo, ma i processi attivi continuano a utilizzare codice precedente. Google vuole quindi rendere l’installazione delle correzioni compatibili meno dipendente dall’intervento dell’utente. Il risultato atteso è una riduzione dell’esposizione alle vulnerabilità note, soprattutto quando il riavvio viene rimandato per giorni.

Come funzionerebbe il dynamic patching

La formulazione tecnica diffusa da Google indica che Chrome sostituirebbe sequenzialmente i processi figli, come Renderer e GPU Process, avviando nuove istanze basate su binari aggiornati. Non si tratterebbe quindi, secondo le informazioni pubbliche disponibili, di modificare direttamente le istruzioni già caricate nella memoria del processo esistente. Il browser terminerebbe componenti selezionati e li ricreerebbe usando la versione aggiornata installata sul disco.

L’approccio sfrutta l’architettura multiprocesso di Chromium, nella quale interfaccia, pagine web, grafica, rete, audio e altri servizi operano separatamente. Questa organizzazione, progettata per aumentare stabilità e sicurezza, può consentire un aggiornamento graduale dei componenti senza fermare l’intera applicazione. Il Browser Process principale potrebbe rimanere attivo mentre vengono sostituiti gli altri processi.

Il modello differisce dal live patching dei kernel e dalle tecniche di hotpatching, adottate anche da Microsoft a partire da Windows Server 2025 e Windows 11 Enterprise. In ambito Windows, una soluzione nota che usa questo metodo è 0patch. Nel caso di Chrome, il riferimento agli updated binaries descrive piuttosto una sostituzione controllata dei componenti che una modifica in memoria del programma.

Il limite resta nello stato delle pagine

Un processo renderer non ospita solo il codice di Chrome, ma anche dati temporanei delle pagine aperte. Quando viene terminato, oggetti JavaScript e altri stati presenti esclusivamente in memoria non sono automaticamente recuperabili. Il browser può ricostruire una pagina ricaricando l’URL, ma non può garantire il ripristino di ogni elemento della sessione.

Google conferma perciò un progetto complementare: Chrome salverà localmente una quantità maggiore di stato, con l’obiettivo di rendere il ripristino più trasparente anche nei casi complessi. Il punto decisivo sarà conciliare l’applicazione rapida delle patch con la continuità della navigazione. Finché non saranno pubblicati specifiche complete o codice definitivo, tempi e perimetro della funzione restano da definire.

FAQ

Cos’è il dynamic patching di Chrome?

Sì, è un sistema in sviluppo che sostituisce gradualmente processi di Chrome usando binari aggiornati, senza chiudere necessariamente tutte le finestre del browser.

Chrome eliminerà tutti i riavvii?

No, Google parla di correzioni compatibili e non ha pubblicato una specifica completa. Il riavvio potrebbe quindi restare necessario in determinate situazioni.

Perché il riavvio può creare rischi?

Sì, fino al riavvio un processo vulnerabile può continuare a eseguire il vecchio codice, anche se la correzione è già stata scaricata sul dispositivo.

Cosa sono gli attacchi N-day?

Sì, sono attacchi contro vulnerabilità note e già corrette, ma ancora sfruttabili sui sistemi dove la versione aggiornata non è diventata effettivamente attiva.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ilsoftware.it.