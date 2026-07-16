GLORIOUS Model O 2 PRO: mouse wireless leggero con sensore fino a 26.000 DPI
16 Luglio 2026
GLORIOUS Gaming Model O 2 PRO Mouse da Gaming Senza Fili – Wireless 2,4 GHz rit. 1 ms, 100 mln clic, Ultraleggero 57 g, Batteria Durevole, 26.000 DPI, RGB, ambidestro, 6 Tasti, Piedini in PTFE – Nero
Il GLORIOUS Model O 2 PRO è un mouse gaming wireless pensato per chi cerca reattività e leggerezza nei giochi competitivi: pesa 57 grammi, usa la connessione 2,4 GHz con risposta dichiarata di 1 ms e offre un sensore BAMF 2.0 fino a 26.000 DPI. Gli switch ottici promettono 0,2 ms di risposta e 100 milioni di clic, mentre la batteria è dichiarata fino a 80 ore e si può usare durante la ricarica USB-C. La forma è indicata per destrimani con mani medie o grandi, quindi non è una scelta universale. A 48,00 €, lo sconto rilevato è del 56%.
Leggero, wireless rapido e con sensore fino a 26.000 DPI: una proposta competitiva a prezzo scontato.
➖Contro
La forma è dichiarata ideale per destrimani con mani medie o grandi, limitandone la versatilità.
Domande frequenti
Il GLORIOUS Model O 2 PRO è adatto anche ai mancini?
Sì, il mouse è indicato come ambidestro, quindi può essere usato sia con la mano destra sia con la sinistra. Dispone di 6 tasti e di illuminazione RGB, ma nei dati forniti non sono specificati eventuali pulsanti laterali dedicati a entrambi i lati.
Che prestazioni offre per il gaming competitivo?
Il GLORIOUS Model O 2 PRO usa connessione wireless a 2,4 GHz con latenza dichiarata di 1 ms, sensore fino a 26.000 DPI e peso di 57 grammi. Ha switch dichiarati per 100 milioni di clic e piedini in PTFE, caratteristiche pensate per movimenti rapidi e scorrevoli.
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