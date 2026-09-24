24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/A San Francisco il primo combattimento di MMA tra un uomo e un robot

La notizia in sintesi Frankie LaPenna ha combattuto contro il robot EngineAI T800 a San Francisco .

ha combattuto contro il robot a . L’incontro si è svolto venerdì 18 settembre ed è stato organizzato da REK .

. Il robot era controllato a distanza da un operatore, non agiva in autonomia.

Protezioni aggiuntive sono state imposte per contenere i rischi fisici dello scontro.





La sfida tra Frankie LaPenna e il robot T800

Frankie LaPenna ha affrontato a San Francisco, venerdì 18 settembre, il robot umanoide EngineAI T800 in un incontro di arti marziali miste organizzato da REK, società specializzata nei combattimenti fra robot. Il creator statunitense ha presentato l’evento come il primo scontro storico tra un essere umano e una macchina alta circa 1,80 metri, mentre il robot veniva controllato a distanza da un operatore. L’iniziativa, nata dalla proposta avanzata da LaPenna a REK circa due mesi prima, ha trasformato una dimostrazione tecnologica in un test fisico ad alta esposizione: la sicurezza è diventata il nodo centrale, per la potenza dei colpi meccanici e per l’assenza di reazioni istintive della macchina al dolore.

Un confronto guidato da remoto, non dall’autonomia

Cix Liv, amministratore delegato di REK, ha riferito che l’azienda non aveva pianificato un duello fra uomo e robot: la proposta arrivò da Frankie LaPenna, che inizialmente riteneva di poter combattere senza protezioni specifiche. REK gli impose invece equipaggiamento aggiuntivo e, dopo aver osservato le capacità del T800, il creator chiese ulteriori tutele; sul ring indossava protezioni da motociclista e guantoni da boxe con tacchetti, pensati per limitare i danni alle mani. Il confronto non era, secondo gli organizzatori, coreografato né con esito prefissato, ma non era nemmeno una sfida contro un’intelligenza artificiale autonoma: l’EngineAI T800 era teleguidato e traduceva i comandi dell’operatore in movimenti.

Questa distinzione colloca l’evento fra spettacolo, verifica delle capacità fisiche e comunicazione tecnologica, più che nella competizione sportiva tradizionale. Il robot non prova dolore né arretra per istinto; un errore nella misura del colpo espone soprattutto l’avversario umano. La scelta del ring ha reso visibili peso, velocità e rischio della struttura metallica, elementi meno evidenti nelle comuni dimostrazioni di robot che ballano, corrono o spostano oggetti.

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Sicurezza e distinzione tecnica

Il caso di San Francisco porta in primo piano un tema distinto dalla performance: i protocolli necessari quando persone e umanoidi condividono uno spazio di combattimento. L’equipaggiamento imposto a Frankie LaPenna mostra che la spettacolarità non elimina la necessità di contenere i rischi. Poiché il T800 era pilotato da remoto, l’episodio offre anche un criterio utile per il pubblico: separare le capacità meccaniche del robot dall’autonomia decisionale, che in questo incontro non era presente.

FAQ

Dove si è svolto l’incontro?

L’incontro si è tenuto a San Francisco venerdì 18 settembre, con un creator statunitense opposto al robot umanoide controllato a distanza.

Chi controllava il robot T800?

Un operatore controllava da remoto l’EngineAI T800, perciò i movimenti della macchina eseguivano comandi umani e non decisioni autonome.

Quali protezioni indossava Frankie LaPenna?

Protezioni da motociclista e guantoni da boxe con tacchetti furono usati da Frankie LaPenna per attenuare gli effetti dei colpi e proteggere le mani.

Il combattimento era coreografato?

Gli organizzatori hanno sostenuto che il combattimento non fosse coreografato né avesse un esito scritto in anticipo, secondo la loro ricostruzione.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha incrociato e rielaborato, con supervisione umana, fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.