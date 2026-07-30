ASUS porta in Italia ROG Falchion Ace 75 HE con switch magnetici hot-swappable

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

ASUS lancia in Italia la tastiera gaming ROG Falchion Ace 75 HE

Il modello adotta switch magnetici hot-swappable e polling rate fino a 8000 Hz

La tastiera offre controlli hardware per Rapid Trigger, volume e contenuti multimediali

Il prezzo suggerito è di 239,90 euro ed è già disponibile

Riassunto generato con AI

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia della ROG Falchion Ace 75 HE, tastiera gaming compatta con layout al 75% destinata anche all’impiego negli eSport. Il dispositivo arriva sul mercato con switch magnetici ROG HFX V2 e V2X sostituibili a caldo, una frequenza di polling massima di 8000 Hz e comandi fisici dedicati alle impostazioni di gioco.

La nuova periferica riprende alcune caratteristiche della precedente ROG Falchion Ace HFX, adottando però un formato al 75%, quindi più ampio rispetto a quello del modello di riferimento. ASUS indica una latenza di input pari a 0,125 millisecondi alla massima frequenza di polling, valore che l’azienda confronta con quello delle tastiere gaming convenzionali.

Al centro del progetto ci sono gli switch magnetici HFX V2 e HFX V2X. Il punto di attuazione può essere impostato da 0,1 a 3,5 millimetri, con regolazioni a incrementi di 0,01 millimetri. La versione V2X adotta uno stelo quadrato cavo e un sistema denominato “X-stabilizer”, pensato per rendere più uniforme la pressione del tasto sia al centro sia sui bordi.

Rapid Trigger e priorità degli input

La tastiera dispone di una manopola superiore che permette di attivare o disattivare la funzione Rapid Trigger e di modificarne la sensibilità senza ricorrere al software. La funzione è progettata per rilevare comandi rapidi e consecutivi prima della pressione completa del tasto, una caratteristica rivolta in particolare ai videogiochi FPS.

Tra le funzioni supportate figura anche Speed Tap. Quando vengono rilevati due input contemporanei, come i tasti A e D, il sistema assegna priorità all’ultimo comando ricevuto e rilascia automaticamente quello precedente. Secondo ASUS, l’opzione consente cambi di direzione più immediati nelle partite FPS.

Un sensore Hall ROG gestisce il rilevamento degli input degli switch magnetici. L’azienda afferma che questo componente contribuisce a ridurre rumore elettrico e interferenze durante l’utilizzo della tastiera.

Controlli multimediali e materiali interni

La ROG Falchion Ace 75 HE integra un pulsante multifunzione e un pannello touch per intervenire su volume, riproduzione multimediale ed effetti di retroilluminazione. L’obiettivo è rendere disponibili questi comandi direttamente dalla tastiera, senza passare dalle impostazioni del sistema.

All’interno sono presenti sei strati di materiali, tra cui PORON e silicone, destinati ad assorbire vibrazioni e urti durante la digitazione. ASUS collega questa soluzione alla riduzione dell’affaticamento nelle sessioni prolungate e a una diversa resa acustica dei tasti.

Nella confezione è inclusa una custodia protettiva che può contenere la tastiera, il cavo USB e altri accessori. Il prodotto viene proposto nelle colorazioni nera e Lava Red; il comunicato cita anche una variante bianca, ma precisa che al momento non ne è prevista la commercializzazione in Italia.

Le versioni nera e bianca adottano layout italiano e tasti in ABS. La colorazione Lava Red utilizza invece tasti PBT double-shot e layout statunitense. La ROG Falchion Ace 75 HE è già in vendita al prezzo suggerito di 239,90 euro presso ASUS Gold Store, rivenditori del programma Powered by ASUS e partner commerciali ASUS.

FAQ

Quanto costa la ROG Falchion Ace 75 HE?

Sì, il prezzo suggerito per il mercato italiano è di 239,90 euro.

Dove si può acquistare la tastiera ASUS?

Sì, è disponibile presso ASUS Gold Store, rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e principali partner commerciali ASUS.

Qual è il polling rate massimo?

Sì, la tastiera supporta una frequenza di polling massima di 8000 Hz, con latenza dichiarata di 0,125 millisecondi.

Quale layout è disponibile in Italia?

Sì, le versioni nera e bianca hanno layout italiano; la versione Lava Red utilizza invece il layout US.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.