21 Luglio 2026

Home / INTERNET / Il Mimit lancia l’app Osservaprezzi Carburanti per confrontare i prezzi

La notizia in sintesi

Mimit lancia l’app gratuita Osservaprezzi Carburanti per iOS e Android.

lancia l’app gratuita per iOS e Android. Consente di localizzare gli impianti vicini e comparare i prezzi praticati.

Ogni prezzo può essere confrontato con la media regionale della stessa giornata.

Il debutto coincide con nuovi rincari di benzina e gasolio alla pompa.

(Riassunto generato con AI)

Osservaprezzi Carburanti debutta sugli smartphone

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso disponibile gratuitamente l’app Osservaprezzi Carburanti, destinata agli utenti iOS e Android in tutta Italia. Il nuovo servizio pubblico permette agli automobilisti di trovare il distributore più vicino, confrontare i prezzi di benzina e gasolio tra gli impianti e individuare l’opzione potenzialmente più conveniente.

L’app arriva in una fase di rincari dei carburanti e punta a rendere immediatamente consultabili dallo smartphone i dati ufficiali già raccolti dal Ministero. La ragione dell’iniziativa è rafforzare la trasparenza nella distribuzione e offrire ai consumatori elementi concreti per scegliere dove effettuare il rifornimento.

La piattaforma mobile evolve il servizio istituzionale già accessibile online e utilizza le comunicazioni che i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Ministero. Il risultato è una consultazione centralizzata, pensata per ridurre la distanza tra dati pubblici e decisioni quotidiane degli automobilisti.

Come funzionano confronto e dati ufficiali

Osservaprezzi Carburanti consente di cercare le stazioni di servizio presenti sul territorio e di mettere a confronto i prezzi praticati dai singoli punti vendita. Una funzione centrale è il raffronto con il prezzo medio regionale, visualizzato accanto alla tariffa applicata da ciascun distributore nella stessa giornata.

Questo parametro non sostituisce la scelta dell’utente, ma offre un riferimento rapido per valutare se un prezzo sia superiore o inferiore alla media dell’area. La banca dati nazionale, alimentata dalle dichiarazioni dei gestori, diventa così consultabile senza ricorrere esclusivamente a piattaforme private.

Il Ministero ha definito l’app “un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza”. Nella fase iniziale invita gli utenti a segnalare anomalie nei dati, problemi tecnici e suggerimenti sulle funzionalità, con l’obiettivo di migliorare progressivamente precisione ed efficacia del servizio.

Il contesto spiega l’interesse per lo strumento: secondo gli ultimi dati riportati dal Mimit, la benzina self sulla rete ordinaria ha una media nazionale di 1,934 euro al litro e il gasolio di 2,089 euro. In autostrada le medie indicate salgono rispettivamente a 2,023 euro e 2,161 euro al litro.

Le tensioni internazionali e la crisi nell’area del Golfo Persico, con l’aumento delle quotazioni del petrolio, sono indicate tra i fattori dei rialzi. In autostrada, la benzina self ha recentemente superato la soglia dei 2 euro al litro.

Una verifica pubblica utile ai consumatori

Il valore dell’app non risiede soltanto nella ricerca dell’impianto meno caro, ma nella possibilità di verificare prezzi e medie regionali attraverso una fonte istituzionale. La scelta del distributore potrà quindi considerare insieme distanza, tariffa e scostamento dalla media locale.

Resta decisiva la qualità dei dati trasmessi e aggiornati dagli operatori. Le segnalazioni degli utenti, richieste dal Mimit, potranno contribuire a individuare eventuali criticità e a consolidare l’app come servizio pubblico di consultazione.

FAQ

Dove si scarica Osservaprezzi Carburanti?

Sì, l’app è gratuita ed è disponibile sui principali store digitali per dispositivi iOS e Android.

Quali carburanti permette di confrontare?

Sì, il servizio consente di confrontare i prezzi di benzina e gasolio comunicati dai distributori italiani.

Come viene calcolato il riferimento regionale?

Sì, l’app affianca al prezzo dell’impianto il prezzo medio regionale rilevato nella stessa giornata.

Si possono segnalare dati inesatti?

Sì, il Mimit chiede agli utenti di inviare osservazioni su anomalie, precisione dei dati e funzionalità dell’app.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce dall’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su Blitz quotidiano, Hardware Upgrade e Key4biz.