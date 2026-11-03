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Renault Group e John Cockerill svelano Forefront, mezzo telecomandato

Renault Group e John Cockerill svelano Forefront, mezzo telecomandato

3 Novembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Renault Group e John Cockerill presentano Forefront Concept, una piattaforma terrestre telecomandata.
  • Il progetto prevede impieghi civili e militari in zone pericolose o difficili da raggiungere.
  • Il veicolo è modulare e, secondo le aziende, può muoversi autonomamente su terreni complessi.
  • La collaborazione unisce progettazione e industrializzazione automobilistica alle competenze operative nel settore della difesa.

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L’obiettivo è consentire lo svolgimento di missioni a distanza in luoghi pericolosi o difficili da raggiungere. Il mezzo combina una struttura modulare con capacità di movimento che, secondo le aziende, comprendono anche la navigazione autonoma su terreni complessi.

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Il progetto mette insieme due ambiti industriali: la progettazione e la produzione su larga scala di piattaforme mobili, affidate alle competenze di Renault Group, e l’esperienza operativa di John Cockerill nella difesa. Il risultato presentato è un concept, attorno al quale le due società delineano sia possibili utilizzi sul campo sia un’impostazione produttiva.

Missioni a distanza, tra impieghi civili e militari

Il primo elemento del progetto è la possibilità di intervenire da remoto. Forefront Concept è pensato per operare in aree nelle quali il rischio o le difficoltà di accesso condizionano lo svolgimento delle missioni. La piattaforma terrestre costituisce quindi il mezzo attraverso cui portare l’intervento in questi ambienti, mantenendo il controllo a distanza.

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La destinazione dichiarata non si limita alla difesa. Renault Group e John Cockerill indicano anche un utilizzo civile, accomunando i due ambiti attraverso le caratteristiche dei luoghi di intervento: zone ad alto rischio e percorsi difficili. La versatilità proposta riguarda dunque la possibilità di impiegare la stessa impostazione progettuale in contesti operativi diversi.

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A questa destinazione si affianca la modularità del veicolo. Le aziende la indicano fra le caratteristiche di Forefront Concept, insieme alla capacità di affrontare ostacoli e superfici impegnative. Il progetto viene così impostato come una piattaforma destinata a più impieghi, anziché come un mezzo descritto attraverso una sola missione specifica.

Telecomando e movimento autonomo

Sono caratteristiche direttamente legate alla destinazione prevista: raggiungere e attraversare aree nelle quali l’accessibilità costituisce una parte del problema operativo.

Telecomando e autonomia compaiono entrambi nella descrizione del concept. Il primo riguarda la conduzione delle missioni a distanza; la seconda viene associata al movimento sul terreno. Sono due aspetti distinti della proposta, che affianca alla gestione remota del veicolo la capacità dichiarata di procedere autonomamente in condizioni di percorso impegnative.

La produzione entra nel progetto

Renault apporta competenze nello sviluppo delle piattaforme mobili e nella loro produzione su vasta scala. John Cockerill contribuisce invece con l’esperienza maturata nelle attività operative del settore della difesa.

Secondo le due aziende, questa combinazione dovrebbe consentire di industrializzare il veicolo in tempi brevi e con costi contenuti. Tempi e costi sono presentati come obiettivi della proposta industriale, mentre mobilità, modularità e gestione a distanza ne definiscono l’impostazione operativa. La possibilità di produrre il mezzo è dunque parte del progetto fin dalla sua presentazione.

Forefront Concept riunisce così due direzioni di sviluppo: l’intervento remoto in ambienti difficili e l’applicazione di competenze produttive su larga scala a una piattaforma terrestre modulare. La proposta delle due società consiste nel collegare queste esigenze, con una destinazione che comprende sia missioni militari sia attività civili.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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