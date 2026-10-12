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Renault E-Space Concept ripensa la monovolume per le famiglie

Renault E-Space Concept ripensa la monovolume per le famiglie

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Renault E-Space Concept ripensa la monovolume per le famiglie

La notizia in sintesi

  • Renault presenta E-Space Concept in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026.
  • Il progetto riprende la formula della Renault Espace originale del 1984.
  • L’abitacolo punta su modularità, luce naturale e spazi pensati per la famiglia.
  • La concept propone una carrozzeria da monovolume come alternativa a SUV e berline.

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Renault presenta al Salone dell’Auto di Parigi 2026 la E-Space Concept, uno studio che riporta la formula della monovolume al centro della sua proposta per la mobilità familiare. L’anteprima mondiale riguarda un progetto ispirato alla Espace del 1984: l’attenzione è rivolta soprattutto all’organizzazione dell’abitacolo, alla possibilità di adattarlo e al rapporto tra spazio interno e vita a bordo.

Il suo elemento distintivo non è una prestazione dichiarata, ma una scelta di impostazione: conservare il profilo da monovolume e utilizzarlo per sviluppare un ambiente destinato ai viaggi in famiglia. Renault colloca questa ricerca nel contesto della mobilità nell’era elettrica.

Il richiamo alla Espace del 1984

Il riferimento storico è esplicito. La Espace originale del 1984 costituisce il punto di partenza del nuovo studio, che ne riprende la tipologia senza presentarsi come una semplice riproduzione. Il legame riguarda la concezione dell’auto come spazio da abitare durante il viaggio, mentre il linguaggio formale viene rielaborato attraverso un disegno essenziale e un’architettura descritta dalla casa come aperta.

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La carrozzeria da monovolume è quindi parte del contenuto della proposta, non soltanto un richiamo nel nome. Renault sceglie di affiancare alle forme di SUV e berline una diversa organizzazione del veicolo, mettendo in primo piano l’ambiente condiviso dai passeggeri. È su questo terreno che la concept cerca una continuità con la sua antecedente.

Renault

Il progetto riprende anche l’idea delle voitures à vivre, con cui Renault identifica un modo di concepire l’automobile a partire dalle esigenze di chi la utilizza. Nel caso della E-Space, questa impostazione si traduce nell’attenzione al comfort e alla convivialità: due obiettivi che riguardano l’esperienza degli occupanti più che le caratteristiche prestazionali della vettura.

Un abitacolo pensato come spazio condiviso

Renault descrive il punto di partenza dell’abitacolo con la parola “salotto”. Il termine sintetizza l’intenzione di progettare uno spazio nel quale la famiglia possa stare insieme, oltre a spostarsi. La modularità è uno degli aspetti indicati per sostenere questa impostazione: l’interno viene concepito come un ambiente adattabile, anziché come una sistemazione definita esclusivamente dalla funzione di trasporto.

La luce naturale è l’altro elemento sul quale insiste il progetto. L’architettura aperta e la luminosità dell’abitacolo sono presentate come componenti della qualità dello spazio interno. Nella visione della casa, il rapporto con la luce accompagna la ricerca di comfort e contribuisce a dare forma all’idea di un ambiente familiare a bordo.

Modularità, luminosità e convivialità vanno dunque lette insieme. Sono i criteri con cui Renault descrive l’esperienza desiderata per gli occupanti, non una serie di risultati misurati. La proposta concentra l’attenzione sul modo in cui lo spazio può essere vissuto e condiviso durante un viaggio, mantenendo la famiglia come riferimento del lavoro di progettazione.

Una proposta di design, non un modello di serie

La natura di concept delimita la portata dell’anteprima parigina. E-Space è presentata come una visione dell’automobile futura, non come l’annuncio di una vettura pronta per la vendita. Il riferimento all’era elettrica fornisce il contesto del progetto, ma non permette di ricavare caratteristiche tecniche, autonomia o prestazioni che non vengono indicate.

Il contenuto della presentazione è quindi soprattutto una scelta progettuale: tornare alla monovolume per ragionare sui viaggi familiari e sulla qualità dell’abitacolo. A Parigi Renault porta questa impostazione attraverso un prototipo che lega il richiamo alla Espace del 1984 a una nuova ricerca sugli spazi. Non sono indicati tempi o programmi per un eventuale passaggio alla produzione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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