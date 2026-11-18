18 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/Poste Italiane e Bancomat Pay: si potrà inviare denaro senza IBAN

Da aprile 2027 i clienti di Poste Italiane e delle banche aderenti a Bancomat Pay potranno trasferire denaro tra loro in tempo reale usando il numero di telefono del destinatario. L’accordo tra Poste Italiane e BANCOMAT, annunciato il 18 novembre 2026, prevede il collegamento tra il servizio P2P di Poste e Bancomat Pay: gli utenti potranno effettuare le operazioni dalle rispettive app, senza dover conoscere l’IBAN o il numero della carta del beneficiario.

La novità riguarda la possibilità di far comunicare i due servizi per i pagamenti tra privati. Il progetto punta a collegare basi di utenti che, secondo quanto indicato dalle due società, contano già milioni di utilizzatori. L’accesso riguarderà i clienti di Poste e quelli degli istituti che partecipano a Bancomat Pay, non indistintamente tutti i correntisti delle banche italiane.

Trasferimenti e richieste di pagamento dalle app già in uso

Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Tra gli impieghi previsti figurano l’invio di denaro a un familiare, il rimborso di una somma a un amico e la divisione di una spesa. Sarà inoltre possibile inoltrare una richiesta di pagamento.

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Per queste operazioni gli utenti continueranno a utilizzare le applicazioni con cui accedono abitualmente ai rispettivi servizi. Il numero di telefono sarà il riferimento necessario per individuare il destinatario, evitando di inserire le coordinate bancarie o i dati della sua carta. Il collegamento tra i sistemi consentirà quindi di estendere gli scambi oltre la clientela del singolo servizio.

Andrea Novelli, Responsabile BancoPosta, ha descritto così l’obiettivo della collaborazione:

“Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone ”

Novelli ha poi collegato l’accordo alla possibilità di mettere in contatto le due basi di clientela:

“Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini. Mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare concretamente l’esperienza delle persone e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali”.

Il lancio ad aprile 2027 e gli sviluppi previsti

L’interoperabilità è il punto centrale dell’intesa: il servizio P2P di Poste Italiane e Bancomat Pay saranno collegati per permettere trasferimenti tra i rispettivi utenti. È su questa apertura reciproca, oltre che sulla rapidità delle operazioni, che le società basano il progetto.

Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT, ha illustrato anche l’intenzione di ampliare in seguito le funzioni disponibili:

“Con questo accordo diamo vita a un ecosistema senza precedenti in Italia, per dimensione e ampiezza dei servizi offerti. BANCOMAT consentirà a milioni di clienti di banche e di Poste Italiane di scambiarsi denaro in modo semplice, immediato e sicuro, ovunque si trovino. Si tratta di un passaggio storico per l’interoperabilità dei pagamenti nel nostro Paese e un contributo concreto alla diffusione del digitale su tutto il territorio. Insieme lavoreremo al fine di arricchire il servizio con nuove funzionalità, per rendere i pagamenti sempre più semplici, accessibili e integrati nella vita quotidiana delle persone”

Il calendario annunciato fissa dunque l’avvio ad aprile 2027. Le informazioni rivolte ai clienti saranno pubblicate sui siti e nelle app delle due società, accompagnate da una campagna al momento del lancio. Il primo passaggio sarà rendere operativi gli scambi tra i due servizi; l’ampliamento delle funzionalità resta tra gli obiettivi indicati per lo sviluppo della collaborazione.