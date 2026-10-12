12 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/BYD svela ATTO 8: SUV elettrico a sette posti con ricarica FLASH

La notizia in sintesi ATTO 8 debutta a Parigi: SUV elettrico a sette posti, atteso in Europa nella prima parte del 2027.

La batteria da 115 kWh offre fino a 653 km WLTP; BYD dichiara ricariche dal 10% al 97% in nove minuti.

Il pick-up ibrido plug-in SHARK DMO arriverà inizialmente in alcuni mercati europei nei prossimi tre mesi.

DOLPHIN SURF introduce una variante a cinque posti e aggiornamenti a schermi, comandi e dotazioni.

Un SUV elettrico a sette posti, un pick-up ibrido plug-in e una nuova configurazione per DOLPHIN SURF: sono le novità presentate da BYD al Salone dell’Auto di Parigi il 12 ottobre 2026. Il modello principale è ATTO 8, destinato a occupare la posizione più alta nella gamma SUV europea del costruttore. L’arrivo sul mercato è previsto nella prima parte del 2027, con due versioni che differiscono per trazione, prestazioni e autonomia.

ATTO 8 porta per la prima volta su un’auto BYD in Europa la tecnologia FLASH Charging. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, il sistema permette di passare dal 10% al 97% di carica in nove minuti. Entrambe le versioni utilizzano una Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh.

ATTO 8: due motorizzazioni e sette posti

La Design RWD ha un motore posteriore da 340 kW, equivalenti a 462 CV, e 365 Nm di coppia. L’accelerazione da fermo a 100 km/h richiede otto secondi, mentre l’autonomia combinata dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge 653 km. La Excellence AWD aggiunge un motore anteriore: la potenza complessiva sale a 570 kW, pari a 775 CV, con 775 Nm di coppia. Lo scatto a 100 km/h scende a 4,6 secondi e l’autonomia WLTP è di 602 km.

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Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato:

“BYD è un’azienda tecnologica e ATTO 8 rappresenta in maniera ottimale il modo in cui trasformiamo ricerca e innovazione in soluzioni concrete. Il nuovo SUV combina la nostra più recente tecnologia di propulsione con la Blade Battery di seconda generazione, oltre 600 km di autonomia, sette posti e le più avanzate tecnologie disponibile nell’abitacolo. È un esempio concreto di come gli investimenti di BYD in ricerca e sviluppo possano tradursi in benefici tangibili per i clienti”.

La carrozzeria misura 5.040 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.760 mm in altezza. All’esterno si distinguono i fari Matrix LED, i montanti posteriori con finiture scure e cromate e il logo illuminato sul portellone. Nell’abitacolo, le tre file permettono di ospitare sette persone; il tetto panoramico vetrato ha una superficie di 2,39 metri quadrati.

Con tutti i sedili occupati, il bagagliaio offre 270 litri. Ripiegando seconda e terza fila, il volume disponibile arriva a 1.960 litri, cui si aggiunge un vano anteriore da 136 litri. Riscaldamento, ventilazione e massaggio sono previsti per i sedili anteriori e per i due posti esterni della seconda fila. La climatizzazione automatica a tre zone è di serie.

Le due versioni condividono strumentazione digitale da 10,25 pollici, head-up display da 26 pollici e schermo centrale da 15,6 pollici con Google Built-in. L’impianto audio conta 10 altoparlanti sulla Design e 21 sulla Excellence. Sono presenti anche un vano con regolazione della temperatura da -6 °C a 50 °C, due caricatori wireless da 50 W e prese USB Type-C anteriori e posteriori.

SHARK DMO, il pick-up ibrido arriva in Europa

Il secondo debutto europeo riguarda SHARK DMO, pick-up a doppia cabina con cinque posti. Le prime consegne commerciali sono previste in alcuni mercati europei nei prossimi tre mesi, mentre l’estensione della commercializzazione è programmata nella prima metà del 2027.

Il telaio è a longheroni e integra la batteria nella struttura tramite la tecnologia Cell-to-Chassis. La propulsione combina due motori elettrici con un quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri, che funziona prevalentemente come generatore. La potenza massima del sistema è di 321 kW, pari a 436 CV, con 650 Nm di coppia; l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 5,7 secondi.

La batteria da 32,2 kWh consente, secondo BYD, fino a 90 km di percorrenza esclusivamente elettrica. Con pieno di carburante e batteria carica, l’autonomia complessiva dichiarata raggiunge 675 km. Il consumo ponderato WLTP è di 3,5 l/100 km; con la batteria al livello minimo di carica, il dato dichiarato sale a 9,6 l/100 km.

La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW e richiede poco più di tre ore partendo dal 15%. In corrente continua, la potenza massima di 55 kW permette il passaggio dal 30% all’80% in 21 minuti. Il sistema Vehicle-to-Load eroga fino a 6 kW per alimentare apparecchiature esterne, anche attraverso una presa nel vano di carico: una funzione utilizzabile con utensili, compressori e idropulitrici.

DOLPHIN SURF aggiunge il quinto posto

A Parigi viene presentata anche la DOLPHIN SURF a cinque posti, con un poggiatesta aggiuntivo per il passeggero centrale posteriore. Il bagagliaio conserva una capacità di 308 litri. Le configurazioni a quattro e cinque posti resteranno entrambe disponibili, secondo le esigenze dei diversi mercati.

Sulla Comfort, lo schermo centrale cresce a 12,8 pollici e integra Google Built-in, mentre la strumentazione passa da 7 a 8,8 pollici. Il selettore del cambio si sposta sul piantone dello sterzo e il volante viene ridisegnato. Boost e Comfort ricevono il volante riscaldato; la Boost aggiunge anche il riscaldamento dei sedili anteriori.

Gli aggiornamenti comprendono inoltre rivestimenti in tessuto per Active e Boost, due prese USB Type-C anteriori e copribagagliaio di serie. La Active passa a cerchi in lega da 16 pollici. Queste modifiche accompagnano l’ampliamento della gamma europea, che nei prossimi mesi vedrà prima l’introduzione di SHARK DMO e poi l’arrivo di ATTO 8.