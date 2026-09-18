18 Settembre 2026/Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/AMSI mobilita 18 scuole sci per ripulire le montagne
La notizia in sintesi
- AMSI CleanUp Days 2026 coinvolge 18 Scuole Italiane Sci in sette regioni.
- Il programma prevede altrettanti appuntamenti tra maggio e l’inizio della stagione invernale.
- Undici giornate hanno già una data definita, sette sono ancora in programmazione.
- AMSI stima circa 1.000 partecipanti e 600 sacche di rifiuti raccolte.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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AMSI, l’Associazione Maestri Sci Italiani, ha avviato l’edizione 2026 degli AMSI CleanUp Days, iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione ambientale nelle località montane. Il progetto, partito a maggio e ancora in corso, coinvolge 18 Scuole Italiane Sci distribuite in sette regioni italiane, con appuntamenti programmati prima dell’avvio della stagione invernale.
Secondo i dati diffusi dall’associazione il 18 settembre 2026, le giornate previste sono 18: undici hanno già una data fissata, mentre le restanti sette devono ancora essere calendarizzate. La partecipazione complessiva viene stimata in circa 1.000 persone, tra maestre e maestri di sci e snowboard, allievi, famiglie e volontari. Le sacche di rifiuti raccolte finora sono circa 600.
Il materiale di presentazione dell’iniziativa è disponibile nella pagina dell’iniziativa AMSI CleanUp Days 2026 e nella relativa versione web della comunicazione.
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Raccolta rifiuti sulle piste fuori stagione
Le attività si svolgono su piste, prati e sentieri che durante l’inverno ospitano la pratica dello sci. L’obiettivo dichiarato è intervenire in questi spazi nei mesi senza neve, coinvolgendo le comunità locali in operazioni di cura del territorio. Le scuole aderenti organizzano le singole giornate nei rispettivi comprensori montani.
L’iniziativa associa il lavoro di raccolta a momenti rivolti ai più giovani e alle famiglie. Per AMSI, la presenza di allievi e accompagnatori permette di affrontare il tema dei rifiuti anche fuori dall’attività sportiva invernale, in luoghi frequentati abitualmente da sciatori e snowboarder.
Il testo completo può essere consultato nel comunicato dedicato agli AMSI CleanUp Days. L’associazione ha inoltre messo a disposizione una cartella immagini dell’edizione 2026 e ulteriori materiali attraverso le risorse pubblicate online, disponibili per la consultazione e collegate alla campagna.
Le scuole coinvolte e il calendario
La diffusione dell’iniziativa in sette regioni indica una partecipazione che riguarda sia l’arco alpino sia l’Appennino. Il calendario non è tuttavia ancora definitivo: sette appuntamenti sono indicati come in fase di definizione, mentre le attività già datate proseguiranno nell’attesa della nuova stagione sulla neve.
AMSI presenta i CleanUp Days come un’attività parallela al lavoro delle Scuole Italiane Sci. La campagna sposta temporaneamente l’attenzione dalle lezioni sulle piste alla gestione degli stessi ambienti durante il periodo estivo e autunnale. I numeri comunicati dall’associazione si riferiscono a una stima complessiva dei partecipanti e del materiale raccolto.
Le informazioni dell’associazione sono raggiungibili anche attraverso il sito indicato nella comunicazione, la pagina Website, il canale Facebook e il profilo Instagram.
Tra i collegamenti diffusi figurano anche LinkedIn, YouTube, WhatsApp, una risorsa informativa, un collegamento aggiuntivo, una pagina collegata, un ulteriore contenuto e una pagina di approfondimento.
Un’attività prima dell’inverno
Con le sette date ancora da definire, AMSI dovrà completare il calendario prima dell’inizio della stagione invernale. Il progetto prosegue quindi con le attività già pianificate e con l’organizzazione degli appuntamenti mancanti, mantenendo il coinvolgimento delle scuole di sci e delle persone che frequentano le aree montane.
La comunicazione riporta inoltre il sito della testata Assodigitale.it, la relativa pagina web e il collegamento www.assodigitale.it. Tra le risorse diffuse compaiono infine un riferimento online, un ulteriore collegamento e l’indirizzo di AMSI a Milano.
FAQ
Quante scuole partecipano agli AMSI CleanUp Days 2026?
Partecipano 18 Scuole Italiane Sci, coinvolte in altrettanti appuntamenti distribuiti in sette regioni italiane.
Quanti partecipanti sono stimati per l’iniziativa?
AMSI stima circa 1.000 partecipanti complessivi, tra maestre, maestri, giovani allievi, famiglie e volontari.
Quante giornate hanno già una data fissata?
Undici giornate hanno già una data definita; altre sette sono indicate come in fase di definizione.
Quanti rifiuti sono stati raccolti finora?
Le sacche di rifiuti raccolte sono circa 600, secondo la stima comunicata da AMSI per l’edizione 2026.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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