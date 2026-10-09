9 Ottobre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Lugano Investor Day riunisce 13 società e oltre 60 investitori

La notizia in sintesi Il XVI Lugano Investor Day ha riunito 13 società quotate e oltre 60 investitori istituzionali della comunità finanziaria svizzera.

Le partecipanti totalizzano 503 milioni di euro di ricavi nel 2025 e una capitalizzazione di 750 milioni.

Nel primo semestre 2026, la crescita media dei ricavi è stata del 24%, con EBITDA margin medio del 15,2%.

Le valutazioni degli analisti indicano un potenziale rialzo medio dell’82% per le società partecipanti.

Tredici società italiane quotate hanno presentato risultati e programmi di sviluppo a oltre 60 investitori istituzionali della comunità finanziaria svizzera durante la XVI edizione del Lugano Investor Day. Organizzato da IRTOP Consulting, l’incontro ha affiancato sessioni plenarie e colloqui individuali tra imprese e operatori finanziari. Al centro, l’accesso delle piccole e medie imprese al capitale e il confronto con potenziali investitori sui conti e sulle strategie aziendali.

Tra i partecipanti figuravano family office, banche, private banker, fondi di investimento e asset manager. IRTOP Consulting, attiva nella consulenza sui mercati dei capitali e nei percorsi di quotazione, è IPO Partner di Borsa Italiana. La formula dell’evento ha consentito alle aziende di rivolgersi alla platea degli investitori sia attraverso le presentazioni collettive sia negli incontri one-to-one.

I risultati delle società partecipanti

Il gruppo delle tredici imprese ha registrato nel 2025 ricavi complessivi per 503 milioni di euro, con una crescita media del fatturato del 19%. La capitalizzazione riportata è pari a 750 milioni di euro. Il margine operativo lordo in rapporto ai ricavi, indicato come EBITDA margin, si è attestato in media al 14,6% nell’esercizio.

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Nel primo semestre 2026, la crescita media dei ricavi delle partecipanti è stata del 24%, mentre l’EBITDA margin medio è risultato pari al 15,2%. Si tratta di valori riferiti all’insieme delle società presenti: i dati aggregati non descrivono quindi l’andamento di ciascuna impresa, ma offrono una misura del gruppo portato al confronto con gli investitori.

Le valutazioni degli analisti indicano inoltre un potenziale rialzo medio dell’82%. Il dato riguarda le aspettative espresse nelle analisi, non un rendimento già realizzato dalle azioni. Va dunque distinto dai risultati economici del 2025 e del primo semestre 2026 illustrati durante l’evento.

Le aziende intervenute sono Allcore, Destination Italia, Energy Time, Fope, Green Oleo, Kruso Capital, Predict, Redelfi, RT&L, Tecno, Telmes, Xenia Hotellerie Solution e Yakkyo. Le loro presentazioni hanno riguardato risultati, strategie e piani di sviluppo, fornendo la base per il successivo dialogo con gli operatori finanziari.

Il confronto sull’accesso al capitale

Anna Lambiase, CEO e fondatrice di IRTOP Consulting, ha collegato l’appuntamento al tema dell’integrazione dei mercati finanziari europei e della mobilitazione del risparmio verso le imprese:

“L’Investor Day di Lugano rappresenta un tassello fondamentale nel processo di connessione tra imprese e capitale. In una fase in cui il rafforzamento del mercato azionario è diventato una priorità strategica a livello nazionale ed europeo, favorire il dialogo tra società quotate e investitori istituzionali significa contribuire concretamente alla mobilitazione del risparmio verso l’economia reale. La SIU (Savings and Investment Union) mira a favorire una maggiore integrazione dei mercati finanziari europei, ampliando le opportunità di finanziamento per le imprese e offrendo ai risparmiatori un accesso più efficace agli investimenti produttivi. D al 2009 Euronext Growth Milan ha raccolto 6,3 miliardi di euro in IPO e le società approdate al mercato regolamentato capitalizzano oggi oltre 31 miliardi di Euro. Le aziende quotate selezionate rilevano ricavi in crescita media del 24% nel primo semestre 2026 e un EBITDA margin del 14,6%.”

Il margine del 14,6% citato da Lambiase coincide con quello indicato nei dati dell’esercizio 2025; il riepilogo dei risultati semestrali riporta invece il 15,2% per il primo semestre 2026.

Lucilla Incorvati ha moderato l’evento, aperto dagli interventi di Lambiase e di Andrea Messuti, partner di LCA. L’intervento istituzionale di Giulio Centemero, della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e fondatore di Sandwich Club, ha preceduto la tavola rotonda dedicata agli investitori.

Al confronto hanno partecipato Alida Carcano, founding partner di Alida Carcano Consulting; Giulio Antonello, founding partner di Auriga Partners; Alberto Conca, chief investment officer di LFG+Zest SA; Margherita Strazzari, portfolio manager di Sempione SIM – Gruppo Banca del Sempione; e Gianluca Pediconi, partner di MOMentum Alternative Investments. L’appuntamento ha così affiancato all’esame dei risultati aziendali un confronto tra operatori sul rapporto fra società quotate e capitale istituzionale.