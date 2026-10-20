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Alpine presenta A310 VISION e anticipa la prossima A110 a Parigi

Alpine presenta A310 VISION e anticipa la prossima A110 a Parigi

20 Ottobre 2026

20 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Alpine presenta A310 VISION e anticipa la prossima A110 a Parigi

La notizia in sintesi

  • Alpine ha presentato al Salone di Parigi la concept A310 VISION e un’anticipazione della futura A110.
  • Secondo il marchio, circa 270.000 visitatori hanno visitato lo spazio dedicato alle sue novità.
  • A110 Sculpture ha mostrato sotto un velo blu linee e proporzioni della terza generazione di A110.
  • Il programma di personalizzazione Atelier Alpine è stato esteso ai modelli A290 e A390.

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Una concept che riprende la A310, un’anticipazione della terza generazione di A110 e nuove possibilità di personalizzazione per A290 e A390: sono le novità portate da Alpine al Salone internazionale dell’auto di Parigi. La partecipazione ha quindi affiancato proposte di design rivolte al futuro e interventi sull’offerta destinata ai clienti. Secondo i dati diffusi dal marchio, circa 270.000 persone hanno visitato lo spazio dedicato alle sue vetture e alle novità esposte.

Il numero riguarda il pubblico che ha raggiunto Alpine durante la manifestazione, non i visitatori complessivi del Salone. Le proposte presentate hanno però natura diversa: la A310 VISION è una concept car, la A110 Sculpture offre un’anteprima delle forme di un modello futuro, mentre l’estensione di Atelier Alpine riguarda la scelta delle personalizzazioni.

Alpine

La A310 torna come esercizio di design

Il legame con il modello precedente costituisce dunque il punto di partenza del progetto, che lo ripropone nella forma di una concept. L’attenzione si concentra sul rapporto tra il richiamo al passato e una diversa interpretazione stilistica, anziché sulla presentazione di una vettura di serie.

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La distinzione è rilevante per leggere le novità del Salone: il nome A310 viene associato a uno studio di design, non a un annuncio commerciale. La VISION porta al pubblico una proposta formale e il suo collegamento con la storia del marchio. Non va quindi confusa con le novità che modificano direttamente le possibilità di scelta offerte ai clienti, come avviene invece con l’ampliamento del programma Atelier.

Un’anticipazione della terza generazione di A110

Un’altra parte dell’esposizione era dedicata alla A110 Sculpture. In questo caso Alpine ha scelto una presentazione parziale: un velo blu lasciava intuire le linee e le proporzioni della A110 di terza generazione. L’oggetto esposto consentiva così di osservare l’impostazione delle forme senza mostrare integralmente la vettura. Il contenuto dell’anteprima riguardava soprattutto la sagoma del futuro modello e il rapporto tra i suoi volumi.

La A110 Sculpture e la A310 VISION svolgevano quindi funzioni differenti all’interno dello stesso spazio. La prima anticipava un passaggio generazionale della A110; la seconda reinterpretava la A310 attraverso una concept. Accostarle permette di distinguere due direzioni del lavoro sul design: da una parte l’evoluzione di un modello, dall’altra il recupero di un riferimento precedente con un trattamento contemporaneo. Entrambe offrivano al pubblico elementi visivi, ma con un diverso grado di esposizione delle forme.

Atelier Alpine si estende ad A290 e A390

Il programma di personalizzazione viene esteso ad A290 e A390, ampliando le possibilità disponibili per chi sceglie questi modelli. Rispetto alle due anticipazioni di design, qui il tema non è la forma di una futura vettura, ma la possibilità di intervenire sulla configurazione attraverso l’offerta del marchio.

Il bilancio parigino riunisce così tre piani: la reinterpretazione della A310, l’anteprima della prossima generazione di A110 e l’ampliamento della personalizzazione. Per il pubblico interessato ai futuri modelli, il riferimento è soprattutto nelle forme mostrate o lasciate intravedere; per i clienti di A290 e A390, la novità consiste invece nell’accesso a un’offerta Atelier più ampia. Sono questi gli sviluppi concreti che emergono dalla partecipazione di Alpine al Salone.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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