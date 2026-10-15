15 Ottobre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Enfinitec dichiara oltre 1,8 milioni di riparazioni al mese in EMEA

La notizia in sintesi La rete Enfinitec del gruppo Acer dichiara oltre 1,8 milioni di riparazioni al mese nell’area EMEA.

Sette centri specializzati e oltre 100 partner gestiscono interventi con tempi medi inferiori a cinque giorni.

L’assistenza comprende prodotti Acer e di altri marchi, dagli elettrodomestici alle eBike e agli eScooter.

Ricambi, manutenzione, ricondizionamento e donazioni sono le attività previste per prolungare l’utilizzo dei dispositivi.

Oltre 1,8 milioni di riparazioni al mese e interventi completati mediamente in meno di cinque giorni: sono i dati diffusi da Acer sulla rete EMEA di Enfinitec, società del gruppo che si occupa di assistenza e servizi post-vendita. I numeri arrivano in occasione dell’International Repair Day, in programma sabato 17 ottobre 2026, e riguardano un’organizzazione che tratta computer, ma anche elettrodomestici e mezzi per la mobilità.

La rete comprende sette centri specializzati e più di 100 partner. Le attività non si limitano ai dispositivi Acer: l’assistenza copre anche prodotti di altri marchi, con servizi che vanno dalla manutenzione alla gestione dei componenti, fino alla logistica e al recupero. La riparazione si inserisce quindi in un insieme di operazioni che comprende anche il possibile ritorno in uso dei prodotti.

Come è organizzata la rete di assistenza

I centri Enfinitec sono distribuiti tra Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Repubblica Ceca. Nel complesso, le infrastrutture dedicate ai servizi post-vendita occupano 50.000 metri quadrati. Accanto ai laboratori operano strutture logistiche e contact center per la gestione delle richieste dei clienti.

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Il contatto con gli utenti è affidato a 10 contact center internazionali, attivi in 28 Paesi. Il supporto viene fornito in 22 lingue e utilizza diversi canali: telefono, posta elettronica, chat e servizi cloud. Questa parte dell’organizzazione affianca le attività tecniche svolte nei centri e dai partner della rete.

A Wrocław, in Polonia, si trova l’hub logistico dedicato ai ricambi. Qui viene centralizzata la disponibilità dei componenti necessari agli interventi; la struttura sostiene inoltre la gestione dei resi e il ricondizionamento. Secondo i dati forniti da Acer, l’organizzazione della rete consente di mantenere il tempo medio di riparazione al di sotto dei cinque giorni.

Il perimetro degli interventi comprende anche eScooter ed eBike. L’attività di Enfinitec si estende dunque oltre l’assistenza informatica, includendo categorie di prodotti diverse per impiego e caratteristiche tecniche, insieme ai relativi servizi di manutenzione e approvvigionamento dei ricambi.

La riparabilità comincia dalla progettazione

Per Acer, una parte del lavoro sulla durata dei dispositivi riguarda il modo in cui vengono costruiti. Nelle serie professionali Veriton e TravelMate, l’accessibilità della struttura interna e l’impiego di viti standard sono le caratteristiche indicate per agevolare la manutenzione e la sostituzione dei componenti.

A questi accorgimenti si affiancano ricambi originali, assistenza dedicata e guide di manutenzione messi a disposizione da Acer for Business. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplici gli interventi tecnici e mantenere i dispositivi utilizzabili più a lungo. L’azienda riferisce inoltre di aver lavorato sulla riduzione delle sostanze potenzialmente nocive e su un maggiore impiego di materiali riciclati nelle proprie linee.

«Prolungare la vita utile dei prodotti tecnologici è un elemento importante di un modello di consumo più sostenibile – dichiara Massimiliano Rossi, Vicepresidente PBU e Assistenza presso Acer EMEA. -. Rendere gli articoli più facili da riparare e aggiornare, garantire la disponibilità di ricambi e servizi di assistenza e favorire il ricondizionamento significa prolungarne la vita utile, ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse già impiegate per produrli. È questo l’approccio con cui Acer promuove un modello di economia circolare, che coinvolge l’intero ciclo di vita dei prodotti».

Le possibilità per i prodotti usati

Dopo il primo utilizzo, il percorso dei dispositivi dipende dalle loro condizioni. Quando queste lo permettono, i prodotti possono essere ricondizionati e rimessi in servizio oppure destinati a programmi di donazione. Non si tratta quindi di un passaggio previsto indistintamente per ogni apparecchio, ma di possibilità legate allo stato del singolo prodotto.

La disponibilità di componenti originali e di riparazioni anche fuori garanzia completa questo insieme di servizi. L’obiettivo indicato da Acer è limitare le sostituzioni premature e la produzione di rifiuti elettronici, mantenendo in uso prodotti e risorse già impiegate nella loro fabbricazione.