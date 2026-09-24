24 Settembre 2026/Home/MOTORI/Renault svela la 8 Gordini Concept elettrica da 270 cv
La notizia in sintesi
- Renault ha presentato la Renault 8 Gordini Concept il 24 settembre 2026.
- La concept car è una coupé elettrica biposto da 270 cv.
- Il modello richiama la storica Renault 8 Gordini e il mondo dei rally.
- Sarà esposta al Salone dell’Auto di Parigi dal 12 al 18 ottobre.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Heller 80700 Renault R8 Gordini,1/24
Modellino da assemblare di un’auto al 1/24: la Renault R8 Gordini. · Scala: 1/24 · 117 pezzi
Renault ha svelato il 24 settembre la Renault 8 Gordini Concept, prototipo elettrico che riprende il nome e alcuni richiami stilistici della Renault 8 Gordini. La vettura, presentata in anteprima mondiale durante il Défilé Renault, sarà esposta allo stand della casa francese al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026.
Il progetto si inserisce nella serie di rivisitazioni di modelli storici avviata da Renault negli ultimi cinque anni. Secondo quanto comunicato dal costruttore, questi esemplari unici saranno accessibili al pubblico nel futuro museo delle Collezioni Renault di Flins, la cui apertura è prevista tra circa quindici mesi.
Una reinterpretazione elettrica della Renault 8 Gordini
La Renault 8 Gordini Concept è una coupé elettrica a due posti. Il modello adotta un’architettura a trazione elettrica e una potenza dichiarata di 270 cv. Renault descrive l’auto come un esercizio di design che unisce le proporzioni delle vetture da competizione a riferimenti contemporanei legati ai rally.
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Il profilo della concept car è largo e ribassato, con un’impostazione studiata per accentuare il carattere sportivo del progetto. Il linguaggio stilistico indicato dall’azienda prende spunto anche dall’estetica “café racer”, mentre il richiamo al nome Gordini collega il prototipo alla tradizione sportiva del marchio.
La Renault 8 Gordini Concept segue altri progetti dedicati al patrimonio storico della casa, fra cui la R17 Electric Restomod realizzata con il designer Ora Ïto e la Renault 5 Diamant, art car sviluppata con Pierre Gonalons. Anche in questo caso non si tratta dell’annuncio di un modello di serie, ma di una vettura-concept realizzata come pezzo unico.
Esposizione a Parigi dopo il Défilé Renault
Dopo la presentazione del 24 settembre, il pubblico potrà vedere la vettura al Salone dell’Auto di Parigi. L’esposizione è prevista per l’intera durata dell’evento, dal 12 al 18 ottobre 2026. Renault ha diffuso ulteriori dettagli nel comunicato completo sul progetto.
La comunicazione ricevuta conteneva inoltre due collegamenti differenti alla pagina dedicata alla concept car: una scheda Renault 8 Gordini Concept e un secondo accesso ai materiali Renault.
Nel messaggio inoltrato comparivano anche link riferiti al mittente della mail: il sito di The Swiss Blockchain Consortium, la pagina per fissare un incontro con Michele Ficara Manganelli e il relativo profilo professionale LinkedIn. Tali collegamenti non riguardano le caratteristiche della vettura Renault.
Tra i materiali tecnici della newsletter erano presenti anche il collegamento alla nota sul trattamento dei dati personali e quello per la gestione dell’iscrizione alla newsletter.
Il prototipo non viene quindi presentato come un modello destinato alla vendita, ma come una reinterpretazione del patrimonio automobilistico Renault. La sua presenza a Parigi offrirà al pubblico l’occasione per osservare da vicino come il marchio abbia tradotto un riferimento storico in una vettura elettrica contemporanea.
FAQ
Quando è stata presentata Renault 8 Gordini Concept?
La presentazione mondiale si è svolta il 24 settembre 2026 durante il Défilé Renault.
Dove sarà esposta la Renault 8 Gordini Concept?
Lo stand Renault del Salone dell’Auto di Parigi ospiterà il prototipo dal 12 al 18 ottobre 2026.
Che motorizzazione ha la Renault 8 Gordini Concept?
La concept car utilizza una trazione elettrica e sviluppa una potenza dichiarata di 270 cv.
La Renault 8 Gordini Concept ha quattro posti?
La vettura è una coupé elettrica biposto, quindi progettata con due posti.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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