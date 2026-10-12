12 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Alpine svela A310 VISION, la concept che reinterpreta la storica A310
La notizia in sintesi
- Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi la concept-car A310 VISION, ispirata alla storica A310.
- Il progetto dei team di design rilegge linee e proporzioni dell’originale in chiave contemporanea e retro-futuristica.
- La presentazione coincide con il 55° anniversario della A310 a quattro cilindri e il 50° della V6.
- La concept-car illustra le possibilità creative della nuova piattaforma APP attraverso un richiamo alla storia del marchio.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
OPO 10 Modellino Auto in Scala 1/24 Compatibile con Alpine Renault A310 (1972) -VC073
Vettura avvitata alla base e presentata in una scatola da esposizione: vedi foto · 1/24 auto in metallo · Un’ottima idea regalo!
Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi A310 VISION, una concept-car che riprende la storica A310 e ne rielabora il disegno. Il progetto nasce in occasione di due ricorrenze: il 55° anniversario della versione a quattro cilindri e il 50° della A310 V6. Al centro della presentazione c’è una ricerca stilistica che collega il passato del marchio alle possibilità offerte dalla nuova piattaforma APP.
Il loro lavoro parte dall’identità visiva del modello originale, senza proporne una riproduzione: linee, proporzioni e impostazione vengono reinterpretate liberamente, secondo un linguaggio contemporaneo che mantiene un legame con la vettura di riferimento.
La scelta retro-futuristica definisce il rapporto fra le due auto. Il richiamo alla A310 costituisce il punto di partenza, mentre la concept esplora una lettura diversa delle sue forme. L’interesse del progetto sta quindi nel modo in cui un modello storico viene utilizzato come base per una nuova proposta di design.
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Due anniversari per rileggere la A310
Le ricorrenze riguardano due versioni della stessa vettura. Alpine celebra i 55 anni della A310 a quattro cilindri e i 50 anni della A310 V6, riunendo entrambe nell’omaggio affidato alla concept-car. Il riferimento storico non si limita dunque a una singola variante, ma comprende due momenti della vicenda del modello.
L’omaggio riguarda le forme e lo spirito della vettura: i riferimenti alle motorizzazioni servono a identificare gli anniversari celebrati, mentre il progetto presentato a Parigi viene descritto attraverso il lavoro dei designer.
Il nome A310 VISION rende esplicito il collegamento con l’originale. La continuità cercata da Alpine è però accompagnata dalla libertà di modificarne le proporzioni e il linguaggio formale. È questa combinazione, più che la fedeltà a ogni dettaglio storico, a caratterizzare l’impostazione della concept.
La presentazione al Salone dell’Auto di Parigi porta così il tema della memoria del marchio dentro una proposta contemporanea. Le due ricorrenze forniscono l’occasione per tornare sulla A310; il lavoro progettuale utilizza quel riferimento per esplorare una diversa interpretazione della sua identità.
Il legame con la piattaforma APP
Accanto al richiamo storico, A310 VISION introduce un secondo tema: il potenziale creativo della nuova piattaforma APP. Alpine collega la concept a questa architettura per mostrarne le possibilità sul piano del design. La presentazione mette quindi insieme una fonte di ispirazione del passato e una base progettuale nuova.
La A310 fornisce i richiami da rielaborare, mentre APP entra nel progetto come strumento per esplorare nuove possibilità espressive. L’operazione non si esaurisce pertanto nella celebrazione dei due anniversari.
Il significato della concept rimane quello di una ricerca sulle forme: recuperare un riferimento riconoscibile della storia Alpine e tradurlo in una vettura dal linguaggio diverso. A Parigi, A310 VISION presenta questo confronto fra eredità stilistica e nuova piattaforma, affidando al design il compito di tenere insieme i due aspetti.
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