12 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/MediaWorld resta main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni

La notizia in sintesi

MediaWorld rinnova la sponsorizzazione principale di Olimpia Milano per la stagione 2026/27 e quella successiva.

2026/27 e quella successiva. La collaborazione con il club di basket è iniziata nella stagione 2024/25.

Il 6 ottobre Pippo Ricci, RJ Cole e Nicola Akele hanno incontrato i tifosi al Tech Village di Milano Certosa.

Un progetto fotografico di Stefano Carloni affianca i giocatori e le nuove maglie a oggetti tecnologici degli anni Novanta.

( Riassunto generato con AI)

MediaWorld resterà main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni: il rinnovo, annunciato l’8 ottobre 2026, riguarda il campionato 2026/27 e quello successivo. L’accordo prolunga una collaborazione iniziata nel 2024 e comprende, oltre alla presenza del marchio sulle maglie, iniziative rivolte ai tifosi e ai clienti della catena di elettronica.

Ad accompagnare la nuova stagione c’è un progetto fotografico firmato da Stefano Carloni. Le nuove divise ufficiali della squadra sono accostate a dispositivi degli anni Novanta: un riferimento al periodo in cui MediaWorld ha avviato la propria attività in Italia, nell’anno in cui l’azienda celebra il suo trentacinquesimo anniversario.

Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Le nuove maglie e la tecnologia degli anni Novanta

Il lavoro di Carloni mette insieme due elementi della collaborazione: i giocatori del club milanese e gli oggetti che raccontano una precedente generazione di tecnologia di consumo. Le maglie della stagione diventano così parte di un racconto fotografico legato anche alla storia italiana dello sponsor.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Videocamera, walkman e cuffie vintage compaiono accanto ai cestisti. Il richiamo al passato riguarda gli strumenti tecnologici, mentre i protagonisti indossano le divise attuali: è su questo contrasto che si sviluppa il progetto realizzato per l’avvio della stagione.

Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

La serie comprende anche televisori a tubo catodico, utilizzati come elementi della scena insieme ai giocatori. Gli scatti affiancano dunque alla presentazione delle nuove maglie un riferimento visivo agli anni di esordio di MediaWorld sul mercato italiano.

La fotografia è una delle attività previste nell’ambito della sponsorizzazione. Dall’inizio del rapporto, alla presenza del marchio sull’abbigliamento della squadra e sui materiali di comunicazione si sono aggiunti contenuti e appuntamenti dedicati al pubblico, anche fuori dal campo.

Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

L’incontro con i tifosi a Milano Certosa

Il primo appuntamento della nuova stagione si è svolto il 6 ottobre al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa. All’incontro con i tifosi hanno partecipato il capitano Pippo Ricci, RJ Cole e Nicola Akele. Il negozio ha ospitato anche gli ultimi quattro trofei conquistati da Olimpia Milano.

Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld, ha commentato il rinnovo e l’iniziativa nel punto vendita:

«Essere al fianco di Olimpia Milano per i prossimi due anni è per noi motivo di grande soddisfazione e dà continuità a una partnership nata da valori che sentiamo molto vicini, come talento, gioco di squadra, passione e ricerca della performance. In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso che va oltre la visibilità del brand e ci permette di entrare in contatto con le persone attraverso una passione autentica e condivisa. Il Meet & Greet al Tech Village racconta bene questo approccio: portare Olimpia nei nostri spazi significa offrire a tifosi e clienti la possibilità di incontrare da vicino i propri campioni, condividere un momento speciale e vivere lo store come un luogo di esperienza e incontro.»

Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Tra i trofei esposti figuravano Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, conquistati nella stagione 2025/26. I tifosi hanno quindi potuto incontrare tre giocatori della squadra e vedere le coppe del Triplete nello stesso appuntamento.

Il contatto con il pubblico è il filo che lega l’incontro nel negozio alla campagna fotografica, nella quale compare anche uno stereo portatile degli anni Novanta. Sono due modalità diverse con cui la collaborazione affianca alla sponsorizzazione sportiva attività destinate ai sostenitori del club.

Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Il rapporto tra le due realtà era cominciato nella stagione 2024/25, con MediaWorld nel ruolo di main sponsor per il campionato italiano. Il rinnovo ne conferma la continuità per il nuovo biennio, mantenendo insieme la visibilità sulle divise e le iniziative fuori dal campo.

L’incontro di Milano Certosa ha aperto il calendario della collaborazione per la nuova stagione. Il progetto di Carloni ne accompagna invece la presentazione visiva, collegando i giocatori di oggi agli oggetti tecnologici del decennio in cui iniziò la storia italiana di MediaWorld.