 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
MediaWorld resta main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni

MediaWorld resta main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni

12 Ottobre 2026

12 Ottobre 2026/Home/INTERNET/MediaWorld resta main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni

La notizia in sintesi

  • MediaWorld rinnova la sponsorizzazione principale di Olimpia Milano per la stagione 2026/27 e quella successiva.
  • La collaborazione con il club di basket è iniziata nella stagione 2024/25.
  • Il 6 ottobre Pippo Ricci, RJ Cole e Nicola Akele hanno incontrato i tifosi al Tech Village di Milano Certosa.
  • Un progetto fotografico di Stefano Carloni affianca i giocatori e le nuove maglie a oggetti tecnologici degli anni Novanta.

Offerta Amazon

Teams – AX Armani Exchange Milan (red) Maglietta

Leggera, taglio classico, maniche con doppia cucitura e orlo inferiore

Prezzo su Amazon16,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

(Riassunto generato con AI)

MediaWorld resterà main sponsor di Olimpia Milano per altre due stagioni: il rinnovo, annunciato l’8 ottobre 2026, riguarda il campionato 2026/27 e quello successivo. L’accordo prolunga una collaborazione iniziata nel 2024 e comprende, oltre alla presenza del marchio sulle maglie, iniziative rivolte ai tifosi e ai clienti della catena di elettronica.

Ad accompagnare la nuova stagione c’è un progetto fotografico firmato da Stefano Carloni. Le nuove divise ufficiali della squadra sono accostate a dispositivi degli anni Novanta: un riferimento al periodo in cui MediaWorld ha avviato la propria attività in Italia, nell’anno in cui l’azienda celebra il suo trentacinquesimo anniversario.

La maglia ufficiale di Olimpia Milano circondata da oggetti tecnologici iconici degli anni 90
Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Le nuove maglie e la tecnologia degli anni Novanta

Il lavoro di Carloni mette insieme due elementi della collaborazione: i giocatori del club milanese e gli oggetti che raccontano una precedente generazione di tecnologia di consumo. Le maglie della stagione diventano così parte di un racconto fotografico legato anche alla storia italiana dello sponsor.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Videocamera, walkman e cuffie vintage compaiono accanto ai cestisti. Il richiamo al passato riguarda gli strumenti tecnologici, mentre i protagonisti indossano le divise attuali: è su questo contrasto che si sviluppa il progetto realizzato per l’avvio della stagione.

Giocatori di Olimpia Milano con videocamera, walkman e cuffie vintage
Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

La serie comprende anche televisori a tubo catodico, utilizzati come elementi della scena insieme ai giocatori. Gli scatti affiancano dunque alla presentazione delle nuove maglie un riferimento visivo agli anni di esordio di MediaWorld sul mercato italiano.

La fotografia è una delle attività previste nell’ambito della sponsorizzazione. Dall’inizio del rapporto, alla presenza del marchio sull’abbigliamento della squadra e sui materiali di comunicazione si sono aggiunti contenuti e appuntamenti dedicati al pubblico, anche fuori dal campo.

Un giocatore di Olimpia Milano seduto accanto a due televisori a tubo catodico
Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

L’incontro con i tifosi a Milano Certosa

Il primo appuntamento della nuova stagione si è svolto il 6 ottobre al MediaWorld Tech Village di Milano Certosa. All’incontro con i tifosi hanno partecipato il capitano Pippo Ricci, RJ Cole e Nicola Akele. Il negozio ha ospitato anche gli ultimi quattro trofei conquistati da Olimpia Milano.

Francesco Sodano, Marketing Director di MediaWorld, ha commentato il rinnovo e l’iniziativa nel punto vendita:

«Essere al fianco di Olimpia Milano per i prossimi due anni è per noi motivo di grande soddisfazione e dà continuità a una partnership nata da valori che sentiamo molto vicini, come talento, gioco di squadra, passione e ricerca della performance. In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso che va oltre la visibilità del brand e ci permette di entrare in contatto con le persone attraverso una passione autentica e condivisa. Il Meet & Greet al Tech Village racconta bene questo approccio: portare Olimpia nei nostri spazi significa offrire a tifosi e clienti la possibilità di incontrare da vicino i propri campioni, condividere un momento speciale e vivere lo store come un luogo di esperienza e incontro.»

Due giocatori di Olimpia Milano con uno stereo portatile anni 90
Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Tra i trofei esposti figuravano Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, conquistati nella stagione 2025/26. I tifosi hanno quindi potuto incontrare tre giocatori della squadra e vedere le coppe del Triplete nello stesso appuntamento.

Il contatto con il pubblico è il filo che lega l’incontro nel negozio alla campagna fotografica, nella quale compare anche uno stereo portatile degli anni Novanta. Sono due modalità diverse con cui la collaborazione affianca alla sponsorizzazione sportiva attività destinate ai sostenitori del club.

Ritratto di un giocatore di Olimpia Milano con le cuffie e il pallone
Foto: Stefano Carloni per MediaWorld

Il rapporto tra le due realtà era cominciato nella stagione 2024/25, con MediaWorld nel ruolo di main sponsor per il campionato italiano. Il rinnovo ne conferma la continuità per il nuovo biennio, mantenendo insieme la visibilità sulle divise e le iniziative fuori dal campo.

L’incontro di Milano Certosa ha aperto il calendario della collaborazione per la nuova stagione. Il progetto di Carloni ne accompagna invece la presentazione visiva, collegando i giocatori di oggi agli oggetti tecnologici del decennio in cui iniziò la storia italiana di MediaWorld.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavatrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Braun: rasoi, epilatori e regolabarba nelle offerte Amazon Prime Day
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#2
INTERNET
FinTech Awards Italia assegnano dodici riconoscimenti a Milano
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#3
SVIZZERA & CANTON TICINO
Lugano Investor Day riunisce 13 società e oltre 60 investitori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#4
MOTORI
Hyundai propone cinque tappe per le Giornate FAI d’Autunno
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
#5
INTERNET
Revolut supera sei milioni di clienti: l’Italia resta quarto mercato
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.