11 Luglio 2026

Home / FINTECH / Aste d’arte, fatturato delle tre major a 6,68 miliardi nel primo semestre 2026

La notizia in sintesi

Deloitte Private Art&Finance rileva una forte crescita delle aste internazionali nel 2026.

rileva una forte crescita delle aste internazionali nel 2026. Christie’s , Sotheby’s e Phillips raggiungono 6,68 miliardi di dollari.

, e raggiungono 6,68 miliardi di dollari. Le opere di alta qualità guidano i risultati delle vendite dal vivo.

L’online accelera nei beni da collezione di fascia media.

Riassunto generato con AI

Aste d’arte, crescita record nel primo semestre

Deloitte Private Art&Finance ha rilevato a Roma che nel primo semestre del 2026 le aste di Christie’s, Sotheby’s e Phillips hanno generato 6,68 miliardi di dollari, il 71% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato emerge dalla conferenza Il mercato dell’arte e dei beni da collezione e riflette una domanda concentrata su capolavori, super-collezioni e beni unici, nonostante il numero delle aste sia salito solo del 10,3%.

La crescita riguarda tutte e tre le major: Sotheby’s avanza del 73,1%, Christie’s del 72,7% e Phillips del 50,5%. Il dato segnala che il recupero del mercato secondario passa soprattutto dall’aumento del valore delle aggiudicazioni, più che dall’espansione dei volumi di vendita.

Nel 2025 le tre case avevano già raggiunto complessivamente 14,2 miliardi di dollari, in aumento del 14,8% sui 12,5 miliardi del 2024. Le dinamiche geopolitiche continuano tuttavia a rendere meno lineari le previsioni per l’intero 2026.

Capolavori e collezioni sostengono le aggiudicazioni

L’aggiudicazione media dei cinque top lot del primo semestre ha superato 105,2 milioni di dollari, oltre i 103,1 milioni registrati per i cinque migliori lotti del 2025. Nelle vendite live più prestigiose, i valori medi dei lotti oscillano tra 2,8 e 39,4 milioni di dollari.

Ernesto Lanzillo, Deloitte Private leader, ha collegato l’andamento alla fiducia dei venditori e agli esiti delle single-owner collection autunnali: “gli ottimi risultati registrati dalle single-owner collection nelle aste autunnali potrebbero aver favorito l’immissione sul mercato di opere di elevata qualità”. Pietro Ripa, Private Banker Fideuram, ha però ricordato che il confronto avviene con un primo semestre 2025 meno brillante e disomogeneo.

Il Fine Art pesa per il 71,6% del fatturato semestrale e cresce dell’85,3%; il Post War rappresenta il 72,5% del comparto. Il Pre War più che raddoppia, mentre gli Old Masters crescono del 5,7% con un invenduto del 26%.

Geografie e canali cambiano il mercato

New York conserva la leadership con 3,49 miliardi di dollari e il 51,4% del mercato globale, mentre Londra raggiunge 1,41 miliardi con una crescita del 150,4%. In Europa avanzano Parigi, Ginevra e Milano; in Asia guida Hong Kong con 654 milioni di dollari.

I Passion Assets crescono del 34,8% fino a 1,67 miliardi, trainati da design, antichità, orologi e gioielli. Roberta Ghilardi segnala l’interesse di giovani collezionisti e first-time buyer, mentre l’online cresce del 93,6% e le aste live del comparto calano del 4,8%.

La separazione tra canali appare quindi più netta: le sale d’asta restano centrali per i lotti prestigiosi, il digitale amplia l’accesso alle fasce medie. La debole presenza del contemporaneo più giovane tra le migliori aggiudicazioni suggerisce inoltre un ridimensionamento della componente più speculativa.

FAQ

Quanto vale il mercato delle major nel 2026?

Sì, le aste di Christie’s, Sotheby’s e Phillips hanno totalizzato 6,68 miliardi di dollari nel primo semestre 2026.

Quale casa d’aste è cresciuta di più?

Sì, Sotheby’s ha registrato l’incremento maggiore, pari al 73,1% rispetto al primo semestre del 2025.

Quale città guida le aste internazionali?

Sì, New York guida il mercato globale con 3,49 miliardi di dollari di aggiudicazioni e una quota del 51,4%.

Quali beni da collezione crescono maggiormente?

Sì, il design cresce del 44,3%, le antichità del 39,9% e orologi e gioielli del 33,4% su base annua.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui bebeez.it.