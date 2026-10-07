7 Ottobre 2026

/ Home/FINTECH/Banking Award: premiati cinque progetti bancari e tre manager

La notizia in sintesi La terza edizione dei Banking Award si è conclusa a Forum Banca 2026, il 6 ottobre a Milano.

Premiati BFF Bank, BPER Banca, BANCA WIDIBA, Crédite Agricole e Banco di Desio per cinque progetti.

I riconoscimenti riguardano pagamenti, servizi alle PMI, intelligenza artificiale, relazione con i clienti e compliance.

Premi individuali a Roberto Nicastro, Barbara Giovanelli ed Enrico Cervi per leadership e trasformazione bancaria.

Cinque progetti bancari e tre manager hanno ricevuto i riconoscimenti della terza edizione dei Banking Award, assegnati al termine di Forum Banca 2026, tenutosi il 6 ottobre al Superstudio Più di Milano. La giuria ha premiato BFF Bank, BPER Banca, BANCA WIDIBA, Crédite Agricole e Banco di Desio. Al centro delle valutazioni, applicazioni tecnologiche e collaborazioni che intervengono sui pagamenti, sull’accesso ai servizi finanziari delle imprese e sui processi interni degli istituti.

I premi sono suddivisi in cinque categorie, ciascuna dedicata a un ambito dell’attività bancaria. Le motivazioni descrivono interventi differenti: dall’integrazione con il circuito BANCOMAT all’impiego dei dati fiscali, fino all’intelligenza artificiale utilizzata nelle interazioni con i clienti e nelle verifiche antiriciclaggio. A questi riconoscimenti si aggiungono quelli individuali assegnati da IKN Italy.

Pagamenti e servizi finanziari per le imprese

BFF Bank ha ottenuto il premio per il Miglior Progetto Partnership e Distribuzione Bancaria con “BANCOMAT per gli Acquirer”. Il progetto riguarda l’accesso degli acquirer internazionali al circuito BANCOMAT attraverso una collaborazione tra la banca e il circuito di pagamento. La motivazione del riconoscimento indica nella riduzione della complessità, dei tempi e dei costi di integrazione gli elementi qualificanti dell’iniziativa.

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La giuria ha inoltre valorizzato la possibilità di replicare il modello e l’impiego delle competenze dei due soggetti coinvolti. Il riconoscimento riguarda quindi un’infrastruttura di collaborazione nel settore dei pagamenti, con l’obiettivo di semplificare l’integrazione degli operatori internazionali.

Nella categoria Miglior Progetto Fintech è stata premiata BPER Banca per “Cassetto fiscale”, realizzato attraverso una partnership con FinDynamic. Il progetto utilizza i dati fiscali come base per consentire alle piccole e medie imprese di accedere a pagamenti, credito e altri servizi finanziari.

La motivazione si concentra sull’integrazione tra informazioni fiscali e servizi bancari all’interno di un modello digitale scalabile. Il cassetto fiscale diventa così il punto di accesso a funzioni rivolte alle esigenze finanziarie delle PMI, anziché rimanere separato dai servizi offerti dalla banca.

Intelligenza artificiale tra clienti e controlli

BANCA WIDIBA ha ricevuto il premio per il Miglior Progetto Marketing & Customer Experience con “Dialoga – La Banca Conversazionale”. L’iniziativa applica l’intelligenza artificiale conversazionale all’interazione bancaria e, secondo la motivazione, è stata sviluppata considerando comportamenti ed esigenze dei clienti. Il coinvolgimento della community e l’ascolto degli utenti sono gli aspetti richiamati per descrivere il percorso di sviluppo.

Il premio per il Miglior Progetto Tech, AI & Quantum Inspired Innovation è andato a Crédite Agricole per “Channel Optimizer”. In questo caso, dati e modelli predittivi vengono impiegati per individuare il canale di contatto ritenuto più efficace per ciascun cliente e supportare le decisioni commerciali.

Il progetto integra intelligenza artificiale, dati e Next Best Offer nei processi dell’istituto. La motivazione distingue il semplice contatto dalla qualità dell’interazione, indicando come obiettivo una relazione commerciale più mirata.

Banco di Desio è stato premiato nella categoria Miglior Progetto AML & Compliance Digitale per “AI per AML”. L’applicazione dell’intelligenza artificiale generativa riguarda l’Adeguata Verifica Rafforzata: informazioni provenienti da fonti diverse vengono riunite in un dossier strutturato a sostegno dell’analisi antiriciclaggio. Il progetto mantiene la supervisione umana e punta a rendere la documentazione più organizzata e utilizzabile dagli operatori.

I tre riconoscimenti ai manager

Il Banking Visionary Executive è stato assegnato a Roberto Nicastro, presidente e cofondatore di Banca AideXa. La motivazione richiama lo sviluppo di una banca digitale per micro e piccole imprese e il primo risultato netto positivo raggiunto nel 2025. Tra i dati citati figurano ricavi per 42 milioni di euro, in crescita del 45%, e oltre 7.000 imprese finanziate dalla nascita della banca.

Barbara Giovanelli, Chief Digital Officer di Monte dei Paschi di Siena, ha ricevuto il premio Best Woman in Banking per il contributo alla trasformazione digitale dell’istituto, con interventi su processi, servizi e competenze.

Il Best Rising Innovator è andato a Enrico Cervi, Chief Operating Officer & Transformation di Santander. Il riconoscimento riguarda il percorso dall’IT Governance alla responsabilità della trasformazione e delle Operations, insieme all’utilizzo di intelligenza artificiale, automazione e dati nei processi operativi. Le motivazioni dei tre premi individuali affiancano dunque ai progetti tecnologici il lavoro manageriale necessario per integrarli nell’organizzazione bancaria.