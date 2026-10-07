 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Banking Award: premiati cinque progetti bancari e tre manager

Banking Award: premiati cinque progetti bancari e tre manager

7 Ottobre 2026

7 Ottobre 2026/Home/FINTECH/Banking Award: premiati cinque progetti bancari e tre manager

La notizia in sintesi

  • La terza edizione dei Banking Award si è conclusa a Forum Banca 2026, il 6 ottobre a Milano.
  • Premiati BFF Bank, BPER Banca, BANCA WIDIBA, Crédite Agricole e Banco di Desio per cinque progetti.
  • I riconoscimenti riguardano pagamenti, servizi alle PMI, intelligenza artificiale, relazione con i clienti e compliance.
  • Premi individuali a Roberto Nicastro, Barbara Giovanelli ed Enrico Cervi per leadership e trasformazione bancaria.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

SUMUP Terminale – Lettore di schede portatile all-in-one con stampante per ricevute, 4G/Wi-Fi + SIM gratuita, accetta pagamenti senza contatto, chip e PIN, senza canone mensile, senza costi di

Potente dispositivo all-in-one – Un dispositivo autonomo con tutto il necessario per gestire pagamenti e ordini dal palmo della tua mano. Durevole e resistente alle cadute, non è necessario accoppiarlo con altri smartphone o tablet. · Nessun costo di noleggio, paga solo per transazione – Goditi pagamenti flessibili con un costo una tantum del dispositivo, quindi paga solo una bassa percentuale per ogni transazione. Paga come vai, nessun impegno. · Touchscreen intuitivo – Veloce, familiare, facile da usare, proprio come il tuo smartphone. L’ampio schermo HD ti consente di sfogliare i tuoi articoli, prezzi e sconti con facilità. Protetto da vetro Corning Gorilla Glass.

Prezzo su Amazon119,95 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Cinque progetti bancari e tre manager hanno ricevuto i riconoscimenti della terza edizione dei Banking Award, assegnati al termine di Forum Banca 2026, tenutosi il 6 ottobre al Superstudio Più di Milano. La giuria ha premiato BFF Bank, BPER Banca, BANCA WIDIBA, Crédite Agricole e Banco di Desio. Al centro delle valutazioni, applicazioni tecnologiche e collaborazioni che intervengono sui pagamenti, sull’accesso ai servizi finanziari delle imprese e sui processi interni degli istituti.

04

I premi sono suddivisi in cinque categorie, ciascuna dedicata a un ambito dell’attività bancaria. Le motivazioni descrivono interventi differenti: dall’integrazione con il circuito BANCOMAT all’impiego dei dati fiscali, fino all’intelligenza artificiale utilizzata nelle interazioni con i clienti e nelle verifiche antiriciclaggio. A questi riconoscimenti si aggiungono quelli individuali assegnati da IKN Italy.

Pagamenti e servizi finanziari per le imprese

BFF Bank ha ottenuto il premio per il Miglior Progetto Partnership e Distribuzione Bancaria con “BANCOMAT per gli Acquirer”. Il progetto riguarda l’accesso degli acquirer internazionali al circuito BANCOMAT attraverso una collaborazione tra la banca e il circuito di pagamento. La motivazione del riconoscimento indica nella riduzione della complessità, dei tempi e dei costi di integrazione gli elementi qualificanti dell’iniziativa.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La giuria ha inoltre valorizzato la possibilità di replicare il modello e l’impiego delle competenze dei due soggetti coinvolti. Il riconoscimento riguarda quindi un’infrastruttura di collaborazione nel settore dei pagamenti, con l’obiettivo di semplificare l’integrazione degli operatori internazionali.

Nella categoria Miglior Progetto Fintech è stata premiata BPER Banca per “Cassetto fiscale”, realizzato attraverso una partnership con FinDynamic. Il progetto utilizza i dati fiscali come base per consentire alle piccole e medie imprese di accedere a pagamenti, credito e altri servizi finanziari.

La motivazione si concentra sull’integrazione tra informazioni fiscali e servizi bancari all’interno di un modello digitale scalabile. Il cassetto fiscale diventa così il punto di accesso a funzioni rivolte alle esigenze finanziarie delle PMI, anziché rimanere separato dai servizi offerti dalla banca.

Intelligenza artificiale tra clienti e controlli

BANCA WIDIBA ha ricevuto il premio per il Miglior Progetto Marketing & Customer Experience con “Dialoga – La Banca Conversazionale”. L’iniziativa applica l’intelligenza artificiale conversazionale all’interazione bancaria e, secondo la motivazione, è stata sviluppata considerando comportamenti ed esigenze dei clienti. Il coinvolgimento della community e l’ascolto degli utenti sono gli aspetti richiamati per descrivere il percorso di sviluppo.

Il premio per il Miglior Progetto Tech, AI & Quantum Inspired Innovation è andato a Crédite Agricole per “Channel Optimizer”. In questo caso, dati e modelli predittivi vengono impiegati per individuare il canale di contatto ritenuto più efficace per ciascun cliente e supportare le decisioni commerciali.

Il progetto integra intelligenza artificiale, dati e Next Best Offer nei processi dell’istituto. La motivazione distingue il semplice contatto dalla qualità dell’interazione, indicando come obiettivo una relazione commerciale più mirata.

Banco di Desio è stato premiato nella categoria Miglior Progetto AML & Compliance Digitale per “AI per AML”. L’applicazione dell’intelligenza artificiale generativa riguarda l’Adeguata Verifica Rafforzata: informazioni provenienti da fonti diverse vengono riunite in un dossier strutturato a sostegno dell’analisi antiriciclaggio. Il progetto mantiene la supervisione umana e punta a rendere la documentazione più organizzata e utilizzabile dagli operatori.

I tre riconoscimenti ai manager

Il Banking Visionary Executive è stato assegnato a Roberto Nicastro, presidente e cofondatore di Banca AideXa. La motivazione richiama lo sviluppo di una banca digitale per micro e piccole imprese e il primo risultato netto positivo raggiunto nel 2025. Tra i dati citati figurano ricavi per 42 milioni di euro, in crescita del 45%, e oltre 7.000 imprese finanziate dalla nascita della banca.

Barbara Giovanelli, Chief Digital Officer di Monte dei Paschi di Siena, ha ricevuto il premio Best Woman in Banking per il contributo alla trasformazione digitale dell’istituto, con interventi su processi, servizi e competenze.

Il Best Rising Innovator è andato a Enrico Cervi, Chief Operating Officer & Transformation di Santander. Il riconoscimento riguarda il percorso dall’IT Governance alla responsabilità della trasformazione e delle Operations, insieme all’utilizzo di intelligenza artificiale, automazione e dati nei processi operativi. Le motivazioni dei tre premi individuali affiancano dunque ai progetti tecnologici il lavoro manageriale necessario per integrarli nell’organizzazione bancaria.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
#2
EVENTI
Milano Beauty Week cresce del 32% e supera 360mila presenze
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#3
INTERNET
Arden&Gale punta a creare una community di design thinker
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#4
INTERNET
Milano Beauty Week, presenze in crescita del 31% ma pesano le code
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
#5
EVENTI
LONGEVEATS debutta a Milano con due Café e servizi per le aziende
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 6 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.