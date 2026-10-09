9 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/FinTech Awards Italia assegnano dodici riconoscimenti a Milano

La notizia in sintesi La sesta edizione dei FinTech Awards Italia si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Assegnati dodici riconoscimenti, con cinque Special Award istituiti insieme ai partner strategici.

Il nuovo Salotto del FinTech ha affrontato pagamenti, cybersicurezza, intelligenza artificiale e crescita delle imprese.

Tra i premiati Namirial, Adyen, Weltix e Generative Bionics; riconoscimenti anche alla Creator Economy.

I FinTech Awards Italia si sono trasferiti a Milano per la sesta edizione: a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, sono stati assegnati dodici riconoscimenti a imprese e professionisti attivi nella finanza digitale e nei settori collegati. L’edizione 2026 ha introdotto la denominazione Notte degli Oscar del FinTech e un confronto in due sessioni su pagamenti, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

Foto: FinTech Awards Italia

Il trasferimento segue cinque edizioni ospitate a Villa Marigola, a Lerici, durante le quali erano stati attribuiti complessivamente 52 premi. Attorno all’iniziativa si è costituita una rete che comprende oltre 100 soggetti, fra istituzioni, ministeri, aziende, università, poli tecnologici, associazioni e media partner.

La sala milanese ha accolto sia gli incontri sia le premiazioni. La serata è stata accompagnata da sequenze della serie Sky DIAVOLI, ambientata nella finanza. Cinque dei dodici riconoscimenti di quest’anno sono Special Award realizzati con i partner strategici, dopo l’introduzione del primo premio di questo tipo nell’edizione precedente.

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Foto: FinTech Awards Italia

Il confronto su regole, sicurezza e pagamenti

L’appuntamento ha mantenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si è aggiunto quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre sono stati rinnovati i patrocini dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, di Assolombarda e di Assolombarda Servizi.

La tavola rotonda delle precedenti edizioni ha lasciato spazio al Salotto del FinTech. La prima sessione, dedicata a istituzioni e infrastrutture, è stata aperta da un videomessaggio di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera. Giulio Centemero, presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e capogruppo in Commissione Finanze, ha affrontato la crescita delle startup, le sandbox e il rapporto fra produzione dell’innovazione e regolamentazione europea.

Andrea Quacivi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha trattato sovranità digitale e resilienza, con riferimento a NIS2 e Cyber Resilience Act. Domenico Scida, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha discusso l’integrazione dei pagamenti nei viaggi e l’impiego di dati e AI nella mobilità. Marcello Sala, Group Chairman di Nexi, ha portato il tema degli agenti AI capaci di acquistare e pagare per i consumatori.

Foto: FinTech Awards Italia

La seconda sessione, su imprese, media e innovazione, è stata introdotta dal videomessaggio di Marcello Coppo, presidente dell’Intergruppo parlamentare “Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin”. Guido Maria Brera, autore della serie DIAVOLI, cofondatore di Kairos e fondatore di Be Water Group e Chora Media, ha affrontato gli effetti dell’AI sul trading e sul cinema. Federico Silvestri, CEO del Gruppo Il Sole 24 Ore, ha discusso opportunità e rischi per l’informazione.

Gli interventi hanno toccato anche energia e turismo: Lucia Fracassi, amministratrice delegata di eVISO, ha parlato delle connessioni fra FinTech ed Energy Tech; Andrea Delfini, fondatore e CEO di Blastness, dell’integrazione con il TravelTech. Alberto Asti, fondatore e CEO di IT Value Partner, ha esaminato regolamentazione, tendenze del settore e passaggio europeo al regolamento dei titoli in T+1.

Per il pubblico erano disponibili anche esperienze immersive con i visori Apple Vision Pro, proposte dal partner tecnico Casta Diva Art & Show. I contenuti comprendevano la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Cortina e una regata a bordo di Luna Rossa.

Foto: FinTech Awards Italia

I dodici riconoscimenti

Weltix ha ricevuto il Premio Partner 24 ORE per la propria piattaforma di tokenizzazione degli strumenti finanziari. La motivazione del riconoscimento indica il merito di “aver sviluppato una soluzione capace di abbattere le distanze tra imprese e operatori ﬁnanziari, favorendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo”. Il premio, ritirato dal fondatore e CEO Antonio Chiarello e consegnato da Federico Silvestri, comprende un anno di partecipazione gratuita alle attività del network Partner 24 ORE.

Fra gli altri Special Award, quello di Assosoftware è andato a SIGET 4.0 per una soluzione AI destinata al rischio territoriale e alla protezione civile. Adyen ha ottenuto il Blastness Special Award per l’integrazione dei pagamenti nelle piattaforme SaaS. DEC Energy ha ricevuto l’eVISO Special Award per gli strumenti finanziari dedicati alla produzione e al consumo di energia rinnovabile.

Il quinto Special Award, assegnato con IT Value Partner, ha premiato CGN Fintech per DetraGO, piattaforma che automatizza i pagamenti per detrazione fiscale. A ritirare i quattro riconoscimenti sono stati, rispettivamente, Romina Boschi, presidente di SIGET 4.0; Gabriele Bellezza, Country Manager Italia di Adyen; Nicola Scarinzi, cofondatore e CEO di DEC Energy; Daniele Paparotti, CEO di CGN Fintech.

Foto: FinTech Awards Italia

LX20 Studio Legale è stato premiato nella categoria degli studi legali FinTech, mentre Hystrix ha ottenuto il riconoscimento per le soluzioni di cybersicurezza nell’automazione industriale. Intium Pay è stata premiata per CasaPay, sistema che collega i pagamenti al cashback per il condominio.

Il Premio Partner Trenitalia è andato a Namirial per le soluzioni Software-as-a-Service a livello europeo. Lo ha ritirato il fondatore e presidente Enrico Giacomelli. Generative Bionics ha invece ricevuto il riconoscimento per il progetto di robotica umanoide Gene.01, con il presidente Davide Rota sul palco per la consegna.

Due premi hanno riguardato la comunicazione e la produzione di contenuti. L’economista Alessandro Cascavilla è stato scelto come comunicatore scientifico del FinTech 2026, nel primo riconoscimento dedicato alla Creator Economy. Marcello Ascani, CEO e cofondatore di Flatmates, ha ricevuto il premio Business Creator 2026.

Le categorie premiate hanno così affiancato ai servizi finanziari digitali applicazioni per energia, mobilità, sicurezza industriale e robotica. L’ingresso della Creator Economy ha esteso i riconoscimenti anche a chi racconta e divulga questi temi.