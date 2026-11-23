23 Novembre 2026

/ Home/Trendiest/Cybersecurity. Serenno consolida la propria crescita nel mercato enterprise

La cybersecurity si conferma una delle principali priorità per le imprese italiane, chiamate a difendersi da minacce informatiche sempre più sofisticate e ad adeguarsi alle nuove normative europee. In questo contesto prosegue il percorso di crescita di Serenno Cybersecurity S.r.l., società di STIM Tech Group specializzata nella sicurezza informatica per il segmento enterprise.

Nata nel 2020 come Business Unit dedicata alla cybersecurity all’interno del Gruppo, Serenno è diventata nel 2025 una società autonoma focalizzata esclusivamente sulla protezione delle infrastrutture digitali, rafforzando la propria presenza sul mercato nazionale.

L’azienda propone un’offerta integrata che combina consulenza strategica, servizi gestiti di sicurezza, protezione degli ambienti IT e Operational Technology (OT) e monitoraggio continuo attraverso un Security Operations Center (SOC) operativo 24 ore su 24. L’obiettivo è accompagnare le organizzazioni lungo tutto il ciclo della sicurezza informatica, dalla prevenzione degli attacchi alla gestione degli incidenti.

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Un mercato trainato da digitalizzazione e nuove norme

L’espansione della società si inserisce in un settore in forte crescita. La digitalizzazione dei processi aziendali, l’aumento degli attacchi cyber e l’entrata in vigore di normative europee come NIS2 e DORA stanno spingendo le imprese a investire sempre di più nella protezione dei sistemi informativi e delle infrastrutture critiche.

La sicurezza informatica è ormai considerata un elemento strategico per garantire continuità operativa, conformità normativa e tutela dei dati aziendali, assumendo un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo delle organizzazioni.

Servizi integrati per la gestione del rischio cyber

L’approccio di Serenno va oltre la semplice fornitura di tecnologie e punta a una gestione completa del rischio informatico. L’offerta comprende Security Audit, Governance, Risk & Compliance, Penetration Test, Security Operations Center H24, Managed Detection & Response (MDR), soluzioni Endpoint Detection & Response (EDR/XDR) e programmi di formazione dedicati al personale.

Uno dei punti di forza dell’azienda è la capacità di operare sia negli ambienti IT sia nelle infrastrutture OT, sempre più diffuse nel settore manifatturiero. La convergenza tra sistemi informatici e impianti produttivi richiede infatti competenze specialistiche in grado di coniugare esigenze operative e sicurezza, supportando i processi di trasformazione digitale.

Il valore dell’esperienza di STIM Tech Group

Serenno può contare sulle competenze maturate da STIM Tech Group, attivo da oltre 35 anni nei settori ICT e Audio Video. L’appartenenza al Gruppo consente di integrare competenze che spaziano dal networking al cloud, dai servizi gestiti alla collaboration, offrendo ai clienti un unico interlocutore per progetti tecnologici complessi.

Tra gli investimenti più significativi figurano due Security Operations Center sul territorio nazionale, dedicati al monitoraggio continuo, all’analisi degli eventi di sicurezza e alla risposta agli incidenti. La società adotta inoltre un approccio tecnologico aperto, basato sull’integrazione delle principali soluzioni internazionali di cybersecurity, così da realizzare architetture personalizzate e adattabili alle esigenze delle imprese.

Secondo l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto un valore di circa 2,78 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Un trend sostenuto dall’aumento degli attacchi ransomware, dall’evoluzione del quadro normativo e dalla crescente domanda di servizi gestiti, monitoraggio continuo e consulenza specialistica.

In questo scenario Serenno punta a consolidare il proprio ruolo come partner per la gestione del rischio cyber, affiancando le imprese nel rafforzamento della resilienza digitale e nella protezione delle infrastrutture IT e OT.