18 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/Qonto ottiene la licenza bancaria: in arrivo prestiti e depositi

Qonto ha ottenuto la licenza di istituto di credito dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’autorità francese di vigilanza bancaria, e dalla Banca centrale europea. L’autorizzazione, annunciata il 18 novembre 2026, consentirà alla piattaforma di gestione finanziaria per le imprese di estendere l’offerta diretta di finanziamenti e prodotti di risparmio. Le novità riguardano una clientela di oltre 750.000 PMI e professionisti in otto mercati europei, tra cui l’Italia, dove la transizione comporterà anche il cambiamento dell’IBAN.

Il rilascio della licenza segue la domanda presentata nel 2025. L’ampliamento dei servizi avverrà per fasi: le prime iniziative sono previste a novembre 2026, mentre una prima gamma di prestiti, linee di credito e depositi a termine è in programma nel primo semestre 2027.

Dai pagamenti all’attività bancaria

Per Qonto cambia il perimetro delle attività autorizzate. La società aveva ottenuto la licenza di istituto di pagamento nel 2018 e utilizza dal 2019 un sistema informatico bancario proprietario. Nel tempo ha affiancato ai servizi per l’operatività delle imprese strumenti per la fatturazione, la contabilità e il controllo delle spese, oltre a formule di finanziamento come Pay Later. L’azienda dichiara inoltre di essere in utile dal 2023.

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Con la nuova autorizzazione, Qonto potrà integrare ulteriori servizi di credito e risparmio nella stessa piattaforma usata dai clienti per la gestione finanziaria quotidiana. Gli impieghi indicati comprendono il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti, insieme alla remunerazione della liquidità disponibile.

Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto, ha dichiarato: “Fin dal primo giorno abbiamo costruito Qonto da imprenditori, peri imprenditori, partendo da una convinzione semplice, cioè che chi contribuisce a costruire l’economia europea merita un partner finanziario che condivida la stessa ambizione”.

Credito e liquidità, le esigenze delle piccole imprese

A sostegno dell’ampliamento dell’offerta, Qonto cita un’indagine condotta tra marzo e aprile 2026 su 1.659 lavoratori autonomi e microimprese con un massimo di nove dipendenti in Francia, Germania, Italia e Spagna. Nel campione, il 28% ha riferito di aver rinunciato a opportunità per mancanza di finanziamenti. Quasi la metà degli intervistati ha invece segnalato la gestione dei flussi di cassa tra le difficoltà ricorrenti.

La società punta quindi a collegare gli strumenti di analisi e gestione già disponibili con l’accesso al credito. L’obiettivo dichiarato è permettere alle imprese di individuare le necessità finanziarie e trovare sulla medesima piattaforma i servizi con cui affrontarle.

Prot ha aggiunto:

“Il divario di 400 miliardi di euro nel finanziamento delle PMI europee mostra quante imprese non abbiano ancora accesso al sostegno finanziario di cui hanno bisogno. Questa licenza rafforza la nostra capacità di supportare le imprese in ogni aspetto della loro gestione finanziaria, dall’operatività quotidiana al finanziamento della crescita. Allo stesso tempo, restiamo fedeli al nostro DNA tecnologico, ai valori che ci contraddistinguono come scale-up e alla nostra costante ricerca dell’eccellenza, per offrire sempre il meglio ai nostri clienti in tutta Europa”.

Vigilanza e garanzia sui depositi

La licenza assoggetta Qonto alle regole prudenziali europee previste per le banche. La supervisione sarà affidata all’ACPR all’interno del Meccanismo di vigilanza unico della BCE, con obblighi più rigorosi su capitale, liquidità, controllo dei rischi e governo societario.

La copertura dei depositi scatterà quando la licenza sarà operativa: quelli che soddisfano i requisiti saranno tutelati dal fondo francese FGDR fino a 100.000 euro per depositante. Il rilascio dell’autorizzazione e l’effettiva operatività del nuovo assetto sono dunque passaggi distinti.

Le prossime offerte e la transizione in Italia

Per novembre 2026 Qonto prevede di estendere la remunerazione dei conti a Germania e Portogallo e di introdurre in Francia certificati istantanei di deposito del capitale destinati alla costituzione di società.

Nel primo semestre 2027 è previsto l’avvio graduale, nei mercati serviti, di finanziamenti delle fatture, linee di credito, prestiti e depositi a termine. A questi si affiancheranno servizi differenziati in base alle esigenze dei singoli Paesi. L’introduzione dei prodotti dipenderà dalla piena operatività regolamentare e organizzativa; disponibilità e condizioni di accesso saranno precisate per ciascuna offerta.

Per i clienti resteranno invariati il conto, i servizi e il piano sottoscritto. In Italia cambieranno però le coordinate del conto, compreso l’IBAN. Qonto informerà direttamente gli interessati almeno 30 giorni prima della migrazione: sarà questo il passaggio concreto da seguire per la clientela italiana durante la transizione.